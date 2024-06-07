https://ria.ru/20240607/lyubimova-1951209170.html

Любимова рассказала о культурной повестке ПМЭФ

Любимова рассказала о культурной повестке ПМЭФ - РИА Новости, 07.06.2024

Любимова рассказала о культурной повестке ПМЭФ

Санкт-Петербургский международный культурный форум в этом году будет посвящен теме "Культура XXI века: суверенитет и глобализм?", сообщила РИА Новости на полях... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T07:54

2024-06-07T07:54

2024-06-07T07:54

пмэф-2024

россия

ольга любимова

культура

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Санкт-Петербургский международный культурный форум в этом году будет посвящен теме "Культура XXI века: суверенитет и глобализм?", сообщила РИА Новости на полях ПМЭФ министр культуры России Ольга Любимова, отметив, что подготовка к нему уже началась. "Конечно, юбилейный форум тоже по-своему является для нас вызовом. Мы заранее обозначили тему: "Культура XXI века: суверенитет и глобализм?" - сказала министр агентству. По словам главы ведомства, уже идет подготовка над тем, кто будет представлять каждую из панелей, из направлений, а также какого рода предстоят дискуссии. "И, конечно, Форум объединенных культур не может обойтись без яркой, невероятной культурной программы, сопровождающей любые подобного рода мероприятия. Так что мы готовимся", - добавила Любимова. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240607/kultura-1951208727.html

https://ria.ru/20240527/kusturitsa-1948613639.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, ольга любимова, культура