https://ria.ru/20240607/lyubimova-1951209170.html
Любимова рассказала о культурной повестке ПМЭФ
Любимова рассказала о культурной повестке ПМЭФ - РИА Новости, 07.06.2024
Любимова рассказала о культурной повестке ПМЭФ
Санкт-Петербургский международный культурный форум в этом году будет посвящен теме "Культура XXI века: суверенитет и глобализм?", сообщила РИА Новости на полях... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T07:54
2024-06-07T07:54
2024-06-07T07:54
пмэф-2024
россия
ольга любимова
культура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950578135_0:167:3190:1961_1920x0_80_0_0_755e5eb3d79a0ae6246dca4e2d2660b3.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Санкт-Петербургский международный культурный форум в этом году будет посвящен теме "Культура XXI века: суверенитет и глобализм?", сообщила РИА Новости на полях ПМЭФ министр культуры России Ольга Любимова, отметив, что подготовка к нему уже началась. "Конечно, юбилейный форум тоже по-своему является для нас вызовом. Мы заранее обозначили тему: "Культура XXI века: суверенитет и глобализм?" - сказала министр агентству. По словам главы ведомства, уже идет подготовка над тем, кто будет представлять каждую из панелей, из направлений, а также какого рода предстоят дискуссии. "И, конечно, Форум объединенных культур не может обойтись без яркой, невероятной культурной программы, сопровождающей любые подобного рода мероприятия. Так что мы готовимся", - добавила Любимова. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240607/kultura-1951208727.html
https://ria.ru/20240527/kusturitsa-1948613639.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950578135_459:0:3190:2048_1920x0_80_0_0_be65adba1b9ecaffd1d3350304eada2e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ольга любимова, культура
ПМЭФ-2024, Россия, Ольга Любимова, Культура
Любимова рассказала о культурной повестке ПМЭФ
Любимова: ПМЭФ в 2024 году будет посвящен теме "Культура XXI века"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Санкт-Петербургский международный культурный форум в этом году будет посвящен теме "Культура XXI века: суверенитет и глобализм?", сообщила РИА Новости на полях ПМЭФ министр культуры России Ольга Любимова, отметив, что подготовка к нему уже началась.
"Конечно, юбилейный форум тоже по-своему является для нас вызовом. Мы заранее обозначили тему: "Культура XXI века: суверенитет и глобализм?" - сказала министр агентству.
По словам главы ведомства, уже идет подготовка над тем, кто будет представлять каждую из панелей, из направлений, а также какого рода предстоят дискуссии.
«
"И, конечно, Форум объединенных культур не может обойтись без яркой, невероятной культурной программы, сопровождающей любые подобного рода мероприятия. Так что мы готовимся", - добавила Любимова.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.