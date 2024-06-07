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Любимова рассказала о культурной повестке ПМЭФ - РИА Новости, 07.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
07:54 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/lyubimova-1951209170.html
Любимова рассказала о культурной повестке ПМЭФ
Любимова рассказала о культурной повестке ПМЭФ - РИА Новости, 07.06.2024
Любимова рассказала о культурной повестке ПМЭФ
Санкт-Петербургский международный культурный форум в этом году будет посвящен теме "Культура XXI века: суверенитет и глобализм?", сообщила РИА Новости на полях... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T07:54
2024-06-07T07:54
пмэф-2024
россия
ольга любимова
культура
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Санкт-Петербургский международный культурный форум в этом году будет посвящен теме "Культура XXI века: суверенитет и глобализм?", сообщила РИА Новости на полях ПМЭФ министр культуры России Ольга Любимова, отметив, что подготовка к нему уже началась. "Конечно, юбилейный форум тоже по-своему является для нас вызовом. Мы заранее обозначили тему: "Культура XXI века: суверенитет и глобализм?" - сказала министр агентству. По словам главы ведомства, уже идет подготовка над тем, кто будет представлять каждую из панелей, из направлений, а также какого рода предстоят дискуссии. "И, конечно, Форум объединенных культур не может обойтись без яркой, невероятной культурной программы, сопровождающей любые подобного рода мероприятия. Так что мы готовимся", - добавила Любимова. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240607/kultura-1951208727.html
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россия, ольга любимова, культура
ПМЭФ-2024, Россия, Ольга Любимова, Культура
Любимова рассказала о культурной повестке ПМЭФ

Любимова: ПМЭФ в 2024 году будет посвящен теме "Культура XXI века"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота ПМЭФ-2024
Работа ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа ПМЭФ-2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Санкт-Петербургский международный культурный форум в этом году будет посвящен теме "Культура XXI века: суверенитет и глобализм?", сообщила РИА Новости на полях ПМЭФ министр культуры России Ольга Любимова, отметив, что подготовка к нему уже началась.
"Конечно, юбилейный форум тоже по-своему является для нас вызовом. Мы заранее обозначили тему: "Культура XXI века: суверенитет и глобализм?" - сказала министр агентству.
Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Для России нет недружественных стран в плане культуры, заявила Любимова
Вчера, 07:52
По словам главы ведомства, уже идет подготовка над тем, кто будет представлять каждую из панелей, из направлений, а также какого рода предстоят дискуссии.
«
"И, конечно, Форум объединенных культур не может обойтись без яркой, невероятной культурной программы, сопровождающей любые подобного рода мероприятия. Так что мы готовимся", - добавила Любимова.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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Эмир Кустурица примет участие в ПМЭФ
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ПМЭФ-2024РоссияОльга ЛюбимоваКультура
 
 
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