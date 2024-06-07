https://ria.ru/20240607/kultura-1951208727.html

Для России нет недружественных стран в плане культуры, заявила Любимова

Для России нет недружественных стран в плане культуры, заявила Любимова - РИА Новости, 07.06.2024

Для России нет недружественных стран в плане культуры, заявила Любимова

Министр культуры РФ Ольга Любимова заявила, что для России нет недружественных стран, когда речь идет о деятелях культуры. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T07:52

2024-06-07T07:52

2024-06-07T09:03

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ольга любимова

культура

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова заявила, что для России нет недружественных стран, когда речь идет о деятелях культуры. "Нам, на самом деле, очень важно, что на девятый форум (в 2023 году - ред.) приехали представители 70 стран. Для нас же нет недружественных стран, когда речь идет о деятелях культуры, которые хотят приехать в культурную столицу нашей страны, которые имеют постоянные, сохранившиеся связи. Очень важно, что они сохраняются", - сказала глава ведомства РИА Новости на полях ПМЭФ. По её словам, зарубежные коллеги часто говорят о своем желании приехать в Россию при первой возможности. "Очень часто мы слышим: "Мы так скучаем. Мы хотим приехать. Мы очень любим Санкт-Петербургский культурный форум, но пока нет возможности приехать. При первой возможности приедем", - отметила она. Глава ведомства подчеркнула, что в прошлом году на форум деятели культуры приехали с желанием попасть на пленарные заседания, задать вопросы президенту, пообщаться, обсудить на панельных дискуссиях "проблемы, радости, гордости, сложности в творческом образовании, в наших каких-то общих глобальных вызовах, с которыми мы все столкнулись, которые связаны с суверенитетом, с особенностями национальной самоидентичности, с традиционными ценностями". "Весь спектр этих проблем был интересен людям из 70 стран", - заключила Любимова. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20231117/kultura-1910152559.html

https://ria.ru/20240605/peskov-1950774838.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, ольга любимова, культура