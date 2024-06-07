https://ria.ru/20240607/kultura-1951208727.html
Для России нет недружественных стран в плане культуры, заявила Любимова
Для России нет недружественных стран в плане культуры, заявила Любимова - РИА Новости, 07.06.2024
Для России нет недружественных стран в плане культуры, заявила Любимова
Министр культуры РФ Ольга Любимова заявила, что для России нет недружественных стран, когда речь идет о деятелях культуры. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T07:52
2024-06-07T07:52
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова заявила, что для России нет недружественных стран, когда речь идет о деятелях культуры. "Нам, на самом деле, очень важно, что на девятый форум (в 2023 году - ред.) приехали представители 70 стран. Для нас же нет недружественных стран, когда речь идет о деятелях культуры, которые хотят приехать в культурную столицу нашей страны, которые имеют постоянные, сохранившиеся связи. Очень важно, что они сохраняются", - сказала глава ведомства РИА Новости на полях ПМЭФ. По её словам, зарубежные коллеги часто говорят о своем желании приехать в Россию при первой возможности. "Очень часто мы слышим: "Мы так скучаем. Мы хотим приехать. Мы очень любим Санкт-Петербургский культурный форум, но пока нет возможности приехать. При первой возможности приедем", - отметила она. Глава ведомства подчеркнула, что в прошлом году на форум деятели культуры приехали с желанием попасть на пленарные заседания, задать вопросы президенту, пообщаться, обсудить на панельных дискуссиях "проблемы, радости, гордости, сложности в творческом образовании, в наших каких-то общих глобальных вызовах, с которыми мы все столкнулись, которые связаны с суверенитетом, с особенностями национальной самоидентичности, с традиционными ценностями". "Весь спектр этих проблем был интересен людям из 70 стран", - заключила Любимова. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20231117/kultura-1910152559.html
https://ria.ru/20240605/peskov-1950774838.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, ольга любимова, культура
ПМЭФ-2024, Россия, Ольга Любимова, Культура
Для России нет недружественных стран в плане культуры, заявила Любимова
Любимова: для нас нет недружественных стран, когда речь идет о деятелях культуры
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова заявила, что для России нет недружественных стран, когда речь идет о деятелях культуры.
"Нам, на самом деле, очень важно, что на девятый форум (в 2023 году - ред.) приехали представители 70 стран. Для нас же нет недружественных стран, когда речь идет о деятелях культуры, которые хотят приехать в культурную столицу нашей страны, которые имеют постоянные, сохранившиеся связи. Очень важно, что они сохраняются", - сказала глава ведомства РИА Новости на полях ПМЭФ.
По её словам, зарубежные коллеги часто говорят о своем желании приехать в Россию при первой возможности.
"Очень часто мы слышим: "Мы так скучаем. Мы хотим приехать. Мы очень любим Санкт-Петербургский культурный форум, но пока нет возможности приехать. При первой возможности приедем", - отметила она.
Глава ведомства подчеркнула, что в прошлом году на форум деятели культуры приехали с желанием попасть на пленарные заседания, задать вопросы президенту, пообщаться, обсудить на панельных дискуссиях "проблемы, радости, гордости, сложности в творческом образовании, в наших каких-то общих глобальных вызовах, с которыми мы все столкнулись, которые связаны с суверенитетом, с особенностями национальной самоидентичности, с традиционными ценностями".
"Весь спектр этих проблем был интересен людям из 70 стран", - заключила Любимова.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.