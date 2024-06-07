https://ria.ru/20240607/korovy-1951261495.html

В Камбодже арестовали шесть бродивших по дороге коров

В Камбодже арестовали шесть бродивших по дороге коров - РИА Новости, 07.06.2024

В Камбодже арестовали шесть бродивших по дороге коров

Полицейские города Свайриенг, столицы одноименной провинции на юго-востоке Камбоджи, арестовали шесть принадлежащих местным жителям коров, регулярно гулявших по РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T11:21

2024-06-07T11:21

2024-06-07T13:51

в мире

камбоджа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1813916055_0:176:3013:1871_1920x0_80_0_0_6b699ef6c7c0cc972180384bec71aab5.jpg

БАНГКОК, 7 июл – РИА Новости. Полицейские города Свайриенг, столицы одноименной провинции на юго-востоке Камбоджи, арестовали шесть принадлежащих местным жителям коров, регулярно гулявших по проезжей части шоссе провинциального значения, проходящего через город, и взяли животных под стражу на территории городского отдела полиции, сообщает газета Khmer Times. Животные были арестованы 6 июня после многократных письменных предупреждений, направленных владельцам скота, проживающим в городе, с требованием следить за поведением своих коров и не допускать их появления на проезжей части. Хозяева шести арестованных животных не подчинились требованиям властей, говорится в сообщении. Владельцы арестованных коров приглашены в полицию для воспитательных мероприятий и подписания обязательства по обеспечению правильного ухода за животными. Они смогут освободить своих животных из-под ареста и вернуть домой только после прохождения этой процедуры, сообщает портал. Нахождение коров на проезжей части неоднократно становилось причиной дорожно-транспортных происшествий в городе, в том числе и тяжелых, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231101/pitomtsy-1906759910.html

камбоджа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, камбоджа