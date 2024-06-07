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В Камбодже арестовали шесть бродивших по дороге коров
В Камбодже арестовали шесть бродивших по дороге коров - РИА Новости, 07.06.2024
В Камбодже арестовали шесть бродивших по дороге коров
Полицейские города Свайриенг, столицы одноименной провинции на юго-востоке Камбоджи, арестовали шесть принадлежащих местным жителям коров, регулярно гулявших по РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T11:21
2024-06-07T11:21
2024-06-07T13:51
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камбоджа
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БАНГКОК, 7 июл – РИА Новости. Полицейские города Свайриенг, столицы одноименной провинции на юго-востоке Камбоджи, арестовали шесть принадлежащих местным жителям коров, регулярно гулявших по проезжей части шоссе провинциального значения, проходящего через город, и взяли животных под стражу на территории городского отдела полиции, сообщает газета Khmer Times. Животные были арестованы 6 июня после многократных письменных предупреждений, направленных владельцам скота, проживающим в городе, с требованием следить за поведением своих коров и не допускать их появления на проезжей части. Хозяева шести арестованных животных не подчинились требованиям властей, говорится в сообщении. Владельцы арестованных коров приглашены в полицию для воспитательных мероприятий и подписания обязательства по обеспечению правильного ухода за животными. Они смогут освободить своих животных из-под ареста и вернуть домой только после прохождения этой процедуры, сообщает портал. Нахождение коров на проезжей части неоднократно становилось причиной дорожно-транспортных происшествий в городе, в том числе и тяжелых, говорится в сообщении.
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в мире, камбоджа
В Камбодже арестовали шесть бродивших по дороге коров
Khmer Times: в Камбодже арестовали шесть коров, регулярно гулявших по дороге
БАНГКОК, 7 июл – РИА Новости.
Полицейские города Свайриенг, столицы одноименной провинции на юго-востоке Камбоджи, арестовали шесть принадлежащих местным жителям коров, регулярно гулявших по проезжей части шоссе провинциального значения, проходящего через город, и взяли животных под стражу на территории городского отдела полиции, сообщает газета Khmer Times
.
Животные были арестованы 6 июня после многократных письменных предупреждений, направленных владельцам скота, проживающим в городе, с требованием следить за поведением своих коров и не допускать их появления на проезжей части. Хозяева шести арестованных животных не подчинились требованиям властей, говорится в сообщении.
Владельцы арестованных коров приглашены в полицию для воспитательных мероприятий и подписания обязательства по обеспечению правильного ухода за животными. Они смогут освободить своих животных из-под ареста и вернуть домой только после прохождения этой процедуры, сообщает портал.
Нахождение коров на проезжей части неоднократно становилось причиной дорожно-транспортных происшествий в городе, в том числе и тяжелых, говорится в сообщении.