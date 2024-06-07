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СМИ: лидера ЧВК "Енот" требуют посадить на 14 лет - РИА Новости, 07.06.2024
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10:31 07.06.2024 (обновлено: 10:56 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/koloniya-1951243566.html
СМИ: лидера ЧВК "Енот" требуют посадить на 14 лет
СМИ: лидера ЧВК "Енот" требуют посадить на 14 лет - РИА Новости, 07.06.2024
СМИ: лидера ЧВК "Енот" требуют посадить на 14 лет
Бывшему советнику директора Научного центра иммунологии МГУ Андрею Молокоедову, одному из лидеров ЧВК "Енот" ("Единые народные общинные товарищества"), требуют... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T10:31
2024-06-07T10:56
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Бывшему советнику директора Научного центра иммунологии МГУ Андрею Молокоедову, одному из лидеров ЧВК "Енот" ("Единые народные общинные товарищества"), требуют назначить 14,5 года лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает газета "Коммерсантъ"."Кунцевский райсуд Москвы повторно рассматривает уголовное дело бывшего советника директора Научного центра иммунологии МГУ Андрея Молокоедова", —отметили в издании.Молокоедов обвиняется в руководстве организованным преступным сообществом (ОПС) "Енот", которое действовало под видом военно-патриотической организации, вымогательстве и угрозе убийством, говорится в материале. По данным Следственного комитета России, Молокоедов с другими участниками ОПС напали на дом жителя Туапсе Петра Супонева, а также через своих подчиненных он угрожал директору АО "Мираксбиофарма" Вадиму Друху, заставляя его отказаться от должности, подчеркнули в публикации.Сообщается, что это уже второй процесс по делу: суд полтора года назад отменил предыдущий приговор Молокоедову, находящемуся уже свыше пяти лет под стражей. Все это время идут следствие и суды, заключили в материале.
https://ria.ru/20240606/frantsiya-1951017053.html
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происшествия, москва, россия, туапсе
Происшествия, Москва, Россия, Туапсе
СМИ: лидера ЧВК "Енот" требуют посадить на 14 лет

"Ъ": лидеру ЧВК "Енот" Молокоедову грозит 14,5 года колонии

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Бывшему советнику директора Научного центра иммунологии МГУ Андрею Молокоедову, одному из лидеров ЧВК "Енот" ("Единые народные общинные товарищества"), требуют назначить 14,5 года лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает газета "Коммерсантъ".
"Кунцевский райсуд Москвы повторно рассматривает уголовное дело бывшего советника директора Научного центра иммунологии МГУ Андрея Молокоедова", —отметили в издании.
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Молокоедов обвиняется в руководстве организованным преступным сообществом (ОПС) "Енот", которое действовало под видом военно-патриотической организации, вымогательстве и угрозе убийством, говорится в материале. По данным Следственного комитета России, Молокоедов с другими участниками ОПС напали на дом жителя Туапсе Петра Супонева, а также через своих подчиненных он угрожал директору АО "Мираксбиофарма" Вадиму Друху, заставляя его отказаться от должности, подчеркнули в публикации.
Сообщается, что это уже второй процесс по делу: суд полтора года назад отменил предыдущий приговор Молокоедову, находящемуся уже свыше пяти лет под стражей. Все это время идут следствие и суды, заключили в материале.
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