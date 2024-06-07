https://ria.ru/20240607/khabarovskiy_kray-1951207679.html

Хабаровский край подписал на ПМЭФ ряд важных для региона соглашений

Хабаровский край подписал на ПМЭФ ряд важных для региона соглашений - РИА Новости, 07.06.2024

Хабаровский край подписал на ПМЭФ ряд важных для региона соглашений

Ряд соглашений, важных для Хабаровского края, подписало руководство региона на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T07:38

2024-06-07T07:38

2024-06-07T09:58

хабаровский край

экономика

хабаровский край

забайкальский край

сахалинская область

дмитрий демешин

сергей абрамов

светлана чупшева

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951229964_0:48:922:567_1920x0_80_0_0_546d7391160d454d5bda771b075eafd3.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Ряд соглашений, важных для Хабаровского края, подписало руководство региона на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил временно исполняющий обязанности (врио) губернатора края Дмитрий Демешин. Делегация Хабаровского края принимает участие в работе ХХVII ПМЭФ. "Подписал ряд важных для края соглашений: о сотрудничестве между Хабаровским краем, "АГрупп" и "ОДК". Соглашение позволит повысить уровень мощностей, реализовать ряд энергоемких инвестпроектов на территории Хабаровского края, создать новые топливно-энергетические мощности и инфраструктуру; о сотрудничестве с IT-компанией "Номикс". Меморандум поможет создавать цифровые продукты для повышения инвестиционной привлекательности региона", - написал Демешин в своем Telegram-канале. Он отметил, что все эти соглашения направлены на укрепление экономического и промышленного потенциала Хабаровского края, создание условий для реализации инвестиционных проектов, а значит и улучшение качества жизни людей. Как уточняет правительство края, Демешин встретился с председателем совета директоров группы компаний "АГрупп", членом бюро правления ОООР "СоюзМаш России" Сергеем Абрамовым и гендиректором АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" ("ОДК", входит в Госкорпорацию "Ростех"), членом бюро ЦС ООО "СоюзМаш России" Вадимом Бадехой. Кроме того, Демешин встретился на ПМЭФ-2024 с главой Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланой Чупшевой. АСИ поддержит развитие инвестиционной и социальной сферы края. Агентство с регионом связывает долгое и эффективное сотрудничество. За 12 лет партнерства в крае реализовали множество проектов: от детских технопарков "Кванториум" до межрегионального индустриального туристического маршрута "Здесь начинается рабочий день", который объединяет промышленные объекты Хабаровского, Забайкальского края, Амурской и Сахалинской областей. В марте подписано соглашение по внедрению регионального стандарта развития креативных индустрий. Глава региона сообщил, что в целом ПМЭФ - это прекрасная международная площадка для того, чтобы показать достижения и потенциал региона, привлечь дополнительные инвестиции, укрепить действующие деловые связи и найти партнеров для реализации новых проектов. "С гордостью отмечаю, что на стенде Хабаровского края совместно с Объединенной авиастроительной корпорацией впервые представлен VR-тренажер самолета Су-75 в экспортной комплектации. Это новая отечественная разработка технологии дополненной реальности для презентации продукции машиностроения", - сообщил также Демешин. Демешин вступил в должность врио главы региона с 15 мая. До этого он с весны 2020 года был заместителем генпрокурора РФ по Дальневосточному федеральному округу. Краевому правительству новый руководитель был представлен 22 мая. ПМЭФ – ведущая международная площадка для обсуждения вопросов экономики и обмена лучшими практиками, одно из самых масштабных и значимых деловых событий в стране и мире. Хабаровский край второй год подряд представляет на форуме собственную экспозицию с достижениями и планами развития. ПМЭФ-2024 проходит с 5 по 8 июня в Санкт-Петербурге. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240607/chinovniki-1951202478.html

https://ria.ru/20240607/demeshin-1951199885.html

https://ria.ru/20240605/pmef-1950705922.html

хабаровский край

забайкальский край

сахалинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, хабаровский край, забайкальский край, сахалинская область, дмитрий демешин, сергей абрамов, светлана чупшева, объединенная двигателестроительная корпорация, агентство стратегических инициатив (аси), ростех