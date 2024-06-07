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Федорищев обсудил с "Росатомом" вопросы реализации нового инвестпроекта - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
13:18 07.06.2024 (обновлено: 14:34 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/investproekt-1951317468.html
Федорищев обсудил с "Росатомом" вопросы реализации нового инвестпроекта
Федорищев обсудил с "Росатомом" вопросы реализации нового инвестпроекта - РИА Новости, 07.06.2024
Федорищев обсудил с "Росатомом" вопросы реализации нового инвестпроекта
Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев в пятницу в рамках Петербургского международного экономического форума встретился с генеральным директором РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T13:18
2024-06-07T14:34
пмэф-2024
технологии
самарская область
россия
тульская область
вячеслав федорищев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев в пятницу в рамках Петербургского международного экономического форума встретился с генеральным директором композитного дивизиона госкорпорации "Росатом" Александром Тюниным, стороны обсудили проработку реализации нового инвестпроекта в регионе, сообщает пресс-служба областного правительства.Врио губернатора подчеркнул, что Самарская область - сильный промышленный регион с большим научным потенциалом, который уже десятилетиями реализуется в важнейших отраслях."Я хотел бы с вами сегодня обсудить возможности для совместной работы. Представить вам инвестиционный, экономический, промышленный потенциал Самарской области. Знаю, что вы очень хорошо погружены в наш регион, взаимодействуете с компаниями, в том числе по космическому направлению. Вместе с вами мы уже обсуждали несколько проектов. Точно знаю, что мы найдем возможности для реализации ваших масштабных, перспективных, прикладных идей на территории Самарской области", - обратился Федорищев к Тюнину. Гендиректор компании поздравил врио губернатора с назначением на должность и подчеркнул, что их сотрудничество по композитным материалам началось еще в Тульской области. "Мы вместе хорошо понимаем перспективность этих материалов, растущие отрасли. И те инвестиционные проекты, которые сейчас композитный дивизион "Росатома" предполагает реализовывать, мы будем предметно обсуждать с Самарским регионом. И очень надеюсь, что первые шаги по использованию композитов на предприятиях Самарского региона будут расширяться и в локализации наших предприятий", - отметил Тюнин.
https://ria.ru/20240606/polupritsepy-1951173449.html
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технологии, самарская область, россия, тульская область, вячеслав федорищев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
ПМЭФ-2024, Технологии, Самарская область, Россия, Тульская область, Вячеслав Федорищев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"

Федорищев обсудил с "Росатомом" вопросы реализации нового инвестпроекта

© Фото : пресс-служба правительства Самарской области Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев обсудил с "Юматекс" вопросы реализации нового инвестпроекта
Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев обсудил с Юматекс вопросы реализации нового инвестпроекта - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© Фото : пресс-служба правительства Самарской области
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев в пятницу в рамках Петербургского международного экономического форума встретился с генеральным директором композитного дивизиона госкорпорации "Росатом" Александром Тюниным, стороны обсудили проработку реализации нового инвестпроекта в регионе, сообщает пресс-служба областного правительства.
Врио губернатора подчеркнул, что Самарская область - сильный промышленный регион с большим научным потенциалом, который уже десятилетиями реализуется в важнейших отраслях.
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"Я хотел бы с вами сегодня обсудить возможности для совместной работы. Представить вам инвестиционный, экономический, промышленный потенциал Самарской области. Знаю, что вы очень хорошо погружены в наш регион, взаимодействуете с компаниями, в том числе по космическому направлению. Вместе с вами мы уже обсуждали несколько проектов. Точно знаю, что мы найдем возможности для реализации ваших масштабных, перспективных, прикладных идей на территории Самарской области", - обратился Федорищев к Тюнину.
Гендиректор компании поздравил врио губернатора с назначением на должность и подчеркнул, что их сотрудничество по композитным материалам началось еще в Тульской области.
"Мы вместе хорошо понимаем перспективность этих материалов, растущие отрасли. И те инвестиционные проекты, которые сейчас композитный дивизион "Росатома" предполагает реализовывать, мы будем предметно обсуждать с Самарским регионом. И очень надеюсь, что первые шаги по использованию композитов на предприятиях Самарского региона будут расширяться и в локализации наших предприятий", - отметил Тюнин.
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ПМЭФ-2024ТехнологииСамарская областьРоссияТульская областьВячеслав ФедорищевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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