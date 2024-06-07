Федорищев обсудил с "Росатомом" вопросы реализации нового инвестпроекта
© Фото : пресс-служба правительства Самарской области Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев обсудил с "Юматекс" вопросы реализации нового инвестпроекта
© Фото : пресс-служба правительства Самарской области
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев в пятницу в рамках Петербургского международного экономического форума встретился с генеральным директором композитного дивизиона госкорпорации "Росатом" Александром Тюниным, стороны обсудили проработку реализации нового инвестпроекта в регионе, сообщает пресс-служба областного правительства.
Врио губернатора подчеркнул, что Самарская область - сильный промышленный регион с большим научным потенциалом, который уже десятилетиями реализуется в важнейших отраслях.
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"Я хотел бы с вами сегодня обсудить возможности для совместной работы. Представить вам инвестиционный, экономический, промышленный потенциал Самарской области. Знаю, что вы очень хорошо погружены в наш регион, взаимодействуете с компаниями, в том числе по космическому направлению. Вместе с вами мы уже обсуждали несколько проектов. Точно знаю, что мы найдем возможности для реализации ваших масштабных, перспективных, прикладных идей на территории Самарской области", - обратился Федорищев к Тюнину.
Гендиректор компании поздравил врио губернатора с назначением на должность и подчеркнул, что их сотрудничество по композитным материалам началось еще в Тульской области.
"Мы вместе хорошо понимаем перспективность этих материалов, растущие отрасли. И те инвестиционные проекты, которые сейчас композитный дивизион "Росатома" предполагает реализовывать, мы будем предметно обсуждать с Самарским регионом. И очень надеюсь, что первые шаги по использованию композитов на предприятиях Самарского региона будут расширяться и в локализации наших предприятий", - отметил Тюнин.