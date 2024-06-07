https://ria.ru/20240607/investproekt-1951317468.html

Федорищев обсудил с "Росатомом" вопросы реализации нового инвестпроекта

Федорищев обсудил с "Росатомом" вопросы реализации нового инвестпроекта - РИА Новости, 07.06.2024

Федорищев обсудил с "Росатомом" вопросы реализации нового инвестпроекта

Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев в пятницу в рамках Петербургского международного экономического форума встретился с генеральным директором РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T13:18

2024-06-07T13:18

2024-06-07T14:34

пмэф-2024

технологии

самарская область

россия

тульская область

вячеслав федорищев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951316249_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_35b0bcd07a223c81116a8e1abe7bc565.jpg

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев в пятницу в рамках Петербургского международного экономического форума встретился с генеральным директором композитного дивизиона госкорпорации "Росатом" Александром Тюниным, стороны обсудили проработку реализации нового инвестпроекта в регионе, сообщает пресс-служба областного правительства.Врио губернатора подчеркнул, что Самарская область - сильный промышленный регион с большим научным потенциалом, который уже десятилетиями реализуется в важнейших отраслях."Я хотел бы с вами сегодня обсудить возможности для совместной работы. Представить вам инвестиционный, экономический, промышленный потенциал Самарской области. Знаю, что вы очень хорошо погружены в наш регион, взаимодействуете с компаниями, в том числе по космическому направлению. Вместе с вами мы уже обсуждали несколько проектов. Точно знаю, что мы найдем возможности для реализации ваших масштабных, перспективных, прикладных идей на территории Самарской области", - обратился Федорищев к Тюнину. Гендиректор компании поздравил врио губернатора с назначением на должность и подчеркнул, что их сотрудничество по композитным материалам началось еще в Тульской области. "Мы вместе хорошо понимаем перспективность этих материалов, растущие отрасли. И те инвестиционные проекты, которые сейчас композитный дивизион "Росатома" предполагает реализовывать, мы будем предметно обсуждать с Самарским регионом. И очень надеюсь, что первые шаги по использованию композитов на предприятиях Самарского региона будут расширяться и в локализации наших предприятий", - отметил Тюнин.

https://ria.ru/20240606/polupritsepy-1951173449.html

https://ria.ru/20240606/gazifikatsiya-1951174534.html

самарская область

россия

тульская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, самарская область, россия, тульская область, вячеслав федорищев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"