https://ria.ru/20240607/investklimat-1951485514.html

Федорищев и Чупшева обсудили инвестклимат в Самарской области

Федорищев и Чупшева обсудили инвестклимат в Самарской области - РИА Новости, 07.06.2024

Федорищев и Чупшева обсудили инвестклимат в Самарской области

В пятницу на полях ПМЭФ-2024 врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T18:07

2024-06-07T18:07

2024-06-07T18:07

пмэф-2024

самарская область

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. В пятницу на полях ПМЭФ-2024 врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева провели рабочую встречу, на которой обсудили направления совместной деятельности по повышению инвестиционного климата и качества жизни местных жителей, сообщает пресс-служба регионального правительства В пятницу в рамках ПМЭФ были презентованы итоги Национального рейтинга инвестклимата в регионах России. Рейтинг рассчитывается по 70 показателям по четырем направлениям: регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, а также поддержка малого и среднего предпринимательства. По оценке представителей бизнеса Самарской области и экспертного сообщества, регион вошел в топ-15 субъектов страны. Чупшева отметила вклад в развитие инвестиционного климата Вячеслава Федорищева на предыдущем месте работы и поздравила с назначением на новую должность. Также она подчеркнула, что Самарская область в этом году потеряла несколько позиций в рейтинге инвестклимата, но тем не менее осталась в числе топ-15 регионов. Она выразила готовность оказать содействие в детальном анализе направлений, которые необходимо подтянуть. Врио губернатора Самарской области отметил, что еще несколько лет назад внедрялись не все разделы инвестиционного стандарта при определении лидеров рейтинга инвестклимата. Сегодня же они применяются в полной мере. Идет серьезная конкуренция за лидерство, а также за лучшие наработанные практики. "Благодаря тому, что вы подсказали, помогли, в Тульской области под руководством Алексея Геннадьевича Дюмина было реализовано, привечено более триллиона инвестиций за семь лет. ВРП региона удвоился, бюджет вырос в 2,5 раза. Поэтому я с вашего разрешения все лучшие практики в нашем взаимодействии буду применять в Самарской области", – отметил Федорищев, его слова приводит пресс-служба. В ходе встречи глава области отметил, что в регионе очень развита промышленность, экономика в целом, но есть еще дополнительные точки развития. "Очень много направлений, по каждому из них у нас есть лучшие практики, точное понимание как из той точки, где мы находимся, она крепкая, но есть к чему стремиться. Наша команда уже сейчас, работая в Самарской области, получила указания, по каким направлениям двигаться по той аналитике, которую вы представили, и готовит предложения, как мы станем лучше", – отметил врио губернатора. Он добавил, что глава государства во время личной встречи поставил ряд ключевых задач, среди которых народосбережение и повышение качества жизни людей. "Социальный стандарт реализован, но мы видим и по здравоохранению, и по образованию, есть куда стремиться. Туризм – для нас это приоритет, самое главное – возможность открыть Самару для всех жителей России. Все про нее знают, помнят, но не так много людей приезжает, как могло быть. Поэтому будем с вами советоваться, буду за помощью приходить к старшим товарищам. Самара не подведет, Самара – это сильный регион для жизни", - резюмировал Федорищев. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240606/polupritsepy-1951173449.html

https://ria.ru/20240606/gazifikatsiya-1951174534.html

https://ria.ru/20240606/evrokhim-1951180096.html

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Алёна Пава

самарская область, россия, самара, вячеслав федорищев, светлана чупшева, пмэф