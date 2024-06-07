https://ria.ru/20240607/investitsii-1951528960.html

"Хромпик" инвестирует в развитие Первоуральска 70 млрд рублей

"Хромпик" инвестирует в развитие Первоуральска 70 млрд рублей - РИА Новости, 07.06.2024

"Хромпик" инвестирует в развитие Первоуральска 70 млрд рублей

АО "Хромпик" (входит в ГК "Полипласт") договорилось с правительством Свердловской области и администрацией Первоуральска о социально-экономическом развитии... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T20:12

2024-06-07T20:12

2024-06-07T20:12

пресс-релизы

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МОСКВА, 7 июн - Пресс-служба АО "Хромпик". АО "Хромпик" (входит в ГК "Полипласт") договорилось с правительством Свердловской области и администрацией Первоуральска о социально-экономическом развитии муниципалитета. Соответствующее соглашение на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали глава региона Евгений Куйвашев, мэр Игорь Кабец и председатель совета директоров завода Александр Шамсутдинов.Документ предусматривает развитие экономики и социальной инфраструктуры Первоуральска, повышение благосостояния его жителей, а также участие завода в национальных и инвестиционных проектах, в том числе на основе ГЧП. До 2030 года "Хромпик" планирует инвестировать в развитие города 70 миллиардов рублей."Первоуральск — один из крупных городов Свердловской области. Это муниципалитет с богатой и интересной историей, крепкими традициями, мощным промышленным комплексом, славными трудовыми коллективами и династиями. Важно, чтобы все лучшее в городе продолжало развиваться и процветать, а имеющиеся проблемы как можно скорее переходили в разряд разрешенных. Консолидация сил власти и бизнеса при поддержке самих жителей придаст импульс социально-экономическому и инфраструктурному развитию Первоуральска",— отметил Евгений Куйвашев.По словам Александра Шамсутдинова, благодаря такому стратегическому партнерству завод сможет не только расширить и модернизировать свое производство, но и внести существенный вклад в социальное развитие Первоуральска.В рамках масштабной модернизация "Хромпика", начатой в этом году, планируется увеличить объемы производства, снизить себестоимость продукции, наладить выпуск новой экспортоориентированной номенклатуры, а также сократить отходы производства. Объем инвестиций в первый этап модернизации составит десятки миллиардов рублей.В то же время завод реализует программы социального партнерства с администрацией Первоуральска. В рамках концессионных соглашений предприятие проводит капитальный ремонт и модернизацию стадиона "Хромпик" и Ледового дворца спорта. На первом объекте уже отремонтированы трибуны, запланированы замена покрытия поля и установка многофункциональной тренировочной площадки. В Ледовом дворце до 2027 года обновят ледовое поле, отремонтируют здание, переоборудуют спортивные залы и заменят холодильную установку. Также начат ремонт медицинского комплекса в микрорайоне Хромпик.В ближайших планах завода увеличить численность рабочих до 4,5 тысячи человек. Для этого "Хромпик" реализует первый в регионе образовательный проект по подготовке кадров для химической отрасли. Практико-ориентированное обучение проходит на площадке Первоуральского политехникума. Кроме того, в рамках профориентационных программ завод оказывает поддержку школе №12.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы