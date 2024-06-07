"Хромпик" инвестирует в развитие Первоуральска 70 млрд рублей
© Фото : Пресс-служба АО "Хромпик"АО "Хромпик" (входит в ГК "Полипласт") договорилось с правительством Свердловской области и администрацией Первоуральска о социально-экономическом развитии муниципалитета
© Фото : Пресс-служба АО "Хромпик"
АО "Хромпик" (входит в ГК "Полипласт") договорилось с правительством Свердловской области и администрацией Первоуральска о социально-экономическом развитии муниципалитета
МОСКВА, 7 июн - Пресс-служба АО "Хромпик". АО "Хромпик" (входит в ГК "Полипласт") договорилось с правительством Свердловской области и администрацией Первоуральска о социально-экономическом развитии муниципалитета. Соответствующее соглашение на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали глава региона Евгений Куйвашев, мэр Игорь Кабец и председатель совета директоров завода Александр Шамсутдинов.
Документ предусматривает развитие экономики и социальной инфраструктуры Первоуральска, повышение благосостояния его жителей, а также участие завода в национальных и инвестиционных проектах, в том числе на основе ГЧП. До 2030 года "Хромпик" планирует инвестировать в развитие города 70 миллиардов рублей.
"Первоуральск — один из крупных городов Свердловской области. Это муниципалитет с богатой и интересной историей, крепкими традициями, мощным промышленным комплексом, славными трудовыми коллективами и династиями. Важно, чтобы все лучшее в городе продолжало развиваться и процветать, а имеющиеся проблемы как можно скорее переходили в разряд разрешенных. Консолидация сил власти и бизнеса при поддержке самих жителей придаст импульс социально-экономическому и инфраструктурному развитию Первоуральска",— отметил Евгений Куйвашев.
По словам Александра Шамсутдинова, благодаря такому стратегическому партнерству завод сможет не только расширить и модернизировать свое производство, но и внести существенный вклад в социальное развитие Первоуральска.
В рамках масштабной модернизация "Хромпика", начатой в этом году, планируется увеличить объемы производства, снизить себестоимость продукции, наладить выпуск новой экспортоориентированной номенклатуры, а также сократить отходы производства. Объем инвестиций в первый этап модернизации составит десятки миллиардов рублей.
В то же время завод реализует программы социального партнерства с администрацией Первоуральска. В рамках концессионных соглашений предприятие проводит капитальный ремонт и модернизацию стадиона "Хромпик" и Ледового дворца спорта. На первом объекте уже отремонтированы трибуны, запланированы замена покрытия поля и установка многофункциональной тренировочной площадки. В Ледовом дворце до 2027 года обновят ледовое поле, отремонтируют здание, переоборудуют спортивные залы и заменят холодильную установку. Также начат ремонт медицинского комплекса в микрорайоне Хромпик.
В ближайших планах завода увеличить численность рабочих до 4,5 тысячи человек. Для этого "Хромпик" реализует первый в регионе образовательный проект по подготовке кадров для химической отрасли. Практико-ориентированное обучение проходит на площадке Первоуральского политехникума. Кроме того, в рамках профориентационных программ завод оказывает поддержку школе №12.
Документ предусматривает развитие экономики и социальной инфраструктуры Первоуральска, повышение благосостояния его жителей, а также участие завода в национальных и инвестиционных проектах, в том числе на основе ГЧП. До 2030 года "Хромпик" планирует инвестировать в развитие города 70 миллиардов рублей.
"Первоуральск — один из крупных городов Свердловской области. Это муниципалитет с богатой и интересной историей, крепкими традициями, мощным промышленным комплексом, славными трудовыми коллективами и династиями. Важно, чтобы все лучшее в городе продолжало развиваться и процветать, а имеющиеся проблемы как можно скорее переходили в разряд разрешенных. Консолидация сил власти и бизнеса при поддержке самих жителей придаст импульс социально-экономическому и инфраструктурному развитию Первоуральска",— отметил Евгений Куйвашев.
По словам Александра Шамсутдинова, благодаря такому стратегическому партнерству завод сможет не только расширить и модернизировать свое производство, но и внести существенный вклад в социальное развитие Первоуральска.
В рамках масштабной модернизация "Хромпика", начатой в этом году, планируется увеличить объемы производства, снизить себестоимость продукции, наладить выпуск новой экспортоориентированной номенклатуры, а также сократить отходы производства. Объем инвестиций в первый этап модернизации составит десятки миллиардов рублей.
В то же время завод реализует программы социального партнерства с администрацией Первоуральска. В рамках концессионных соглашений предприятие проводит капитальный ремонт и модернизацию стадиона "Хромпик" и Ледового дворца спорта. На первом объекте уже отремонтированы трибуны, запланированы замена покрытия поля и установка многофункциональной тренировочной площадки. В Ледовом дворце до 2027 года обновят ледовое поле, отремонтируют здание, переоборудуют спортивные залы и заменят холодильную установку. Также начат ремонт медицинского комплекса в микрорайоне Хромпик.
В ближайших планах завода увеличить численность рабочих до 4,5 тысячи человек. Для этого "Хромпик" реализует первый в регионе образовательный проект по подготовке кадров для химической отрасли. Практико-ориентированное обучение проходит на площадке Первоуральского политехникума. Кроме того, в рамках профориентационных программ завод оказывает поддержку школе №12.
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