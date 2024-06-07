Рейтинг@Mail.ru
"Хромпик" инвестирует в развитие Первоуральска 70 млрд рублей - РИА Новости, 07.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
20:12 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/investitsii-1951528960.html
"Хромпик" инвестирует в развитие Первоуральска 70 млрд рублей
"Хромпик" инвестирует в развитие Первоуральска 70 млрд рублей - РИА Новости, 07.06.2024
"Хромпик" инвестирует в развитие Первоуральска 70 млрд рублей
АО "Хромпик" (входит в ГК "Полипласт") договорилось с правительством Свердловской области и администрацией Первоуральска о социально-экономическом развитии... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T20:12
2024-06-07T20:12
пресс-релизы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951528731_0:166:1600:1066_1920x0_80_0_0_c2bc8fa3f6ed8939f900044c57209253.jpg
МОСКВА, 7 июн - Пресс-служба АО "Хромпик". АО "Хромпик" (входит в ГК "Полипласт") договорилось с правительством Свердловской области и администрацией Первоуральска о социально-экономическом развитии муниципалитета. Соответствующее соглашение на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали глава региона Евгений Куйвашев, мэр Игорь Кабец и председатель совета директоров завода Александр Шамсутдинов.Документ предусматривает развитие экономики и социальной инфраструктуры Первоуральска, повышение благосостояния его жителей, а также участие завода в национальных и инвестиционных проектах, в том числе на основе ГЧП. До 2030 года "Хромпик" планирует инвестировать в развитие города 70 миллиардов рублей."Первоуральск — один из крупных городов Свердловской области. Это муниципалитет с богатой и интересной историей, крепкими традициями, мощным промышленным комплексом, славными трудовыми коллективами и династиями. Важно, чтобы все лучшее в городе продолжало развиваться и процветать, а имеющиеся проблемы как можно скорее переходили в разряд разрешенных. Консолидация сил власти и бизнеса при поддержке самих жителей придаст импульс социально-экономическому и инфраструктурному развитию Первоуральска",— отметил Евгений Куйвашев.По словам Александра Шамсутдинова, благодаря такому стратегическому партнерству завод сможет не только расширить и модернизировать свое производство, но и внести существенный вклад в социальное развитие Первоуральска.В рамках масштабной модернизация "Хромпика", начатой в этом году, планируется увеличить объемы производства, снизить себестоимость продукции, наладить выпуск новой экспортоориентированной номенклатуры, а также сократить отходы производства. Объем инвестиций в первый этап модернизации составит десятки миллиардов рублей.В то же время завод реализует программы социального партнерства с администрацией Первоуральска. В рамках концессионных соглашений предприятие проводит капитальный ремонт и модернизацию стадиона "Хромпик" и Ледового дворца спорта. На первом объекте уже отремонтированы трибуны, запланированы замена покрытия поля и установка многофункциональной тренировочной площадки. В Ледовом дворце до 2027 года обновят ледовое поле, отремонтируют здание, переоборудуют спортивные залы и заменят холодильную установку. Также начат ремонт медицинского комплекса в микрорайоне Хромпик.В ближайших планах завода увеличить численность рабочих до 4,5 тысячи человек. Для этого "Хромпик" реализует первый в регионе образовательный проект по подготовке кадров для химической отрасли. Практико-ориентированное обучение проходит на площадке Первоуральского политехникума. Кроме того, в рамках профориентационных программ завод оказывает поддержку школе №12.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951528731_96:0:1517:1066_1920x0_80_0_0_0233f94d20ef71febc24420cdbf50519.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пресс-релизы
Пресс-релизы

"Хромпик" инвестирует в развитие Первоуральска 70 млрд рублей

© Фото : Пресс-служба АО "Хромпик"АО "Хромпик" (входит в ГК "Полипласт") договорилось с правительством Свердловской области и администрацией Первоуральска о социально-экономическом развитии муниципалитета
АО Хромпик (входит в ГК Полипласт) договорилось с правительством Свердловской области и администрацией Первоуральска о социально-экономическом развитии муниципалитета - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© Фото : Пресс-служба АО "Хромпик"
АО "Хромпик" (входит в ГК "Полипласт") договорилось с правительством Свердловской области и администрацией Первоуральска о социально-экономическом развитии муниципалитета
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн - Пресс-служба АО "Хромпик". АО "Хромпик" (входит в ГК "Полипласт") договорилось с правительством Свердловской области и администрацией Первоуральска о социально-экономическом развитии муниципалитета. Соответствующее соглашение на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали глава региона Евгений Куйвашев, мэр Игорь Кабец и председатель совета директоров завода Александр Шамсутдинов.

Документ предусматривает развитие экономики и социальной инфраструктуры Первоуральска, повышение благосостояния его жителей, а также участие завода в национальных и инвестиционных проектах, в том числе на основе ГЧП. До 2030 года "Хромпик" планирует инвестировать в развитие города 70 миллиардов рублей.

"Первоуральск — один из крупных городов Свердловской области. Это муниципалитет с богатой и интересной историей, крепкими традициями, мощным промышленным комплексом, славными трудовыми коллективами и династиями. Важно, чтобы все лучшее в городе продолжало развиваться и процветать, а имеющиеся проблемы как можно скорее переходили в разряд разрешенных. Консолидация сил власти и бизнеса при поддержке самих жителей придаст импульс социально-экономическому и инфраструктурному развитию Первоуральска",— отметил Евгений Куйвашев.

По словам Александра Шамсутдинова, благодаря такому стратегическому партнерству завод сможет не только расширить и модернизировать свое производство, но и внести существенный вклад в социальное развитие Первоуральска.

В рамках масштабной модернизация "Хромпика", начатой в этом году, планируется увеличить объемы производства, снизить себестоимость продукции, наладить выпуск новой экспортоориентированной номенклатуры, а также сократить отходы производства. Объем инвестиций в первый этап модернизации составит десятки миллиардов рублей.

В то же время завод реализует программы социального партнерства с администрацией Первоуральска. В рамках концессионных соглашений предприятие проводит капитальный ремонт и модернизацию стадиона "Хромпик" и Ледового дворца спорта. На первом объекте уже отремонтированы трибуны, запланированы замена покрытия поля и установка многофункциональной тренировочной площадки. В Ледовом дворце до 2027 года обновят ледовое поле, отремонтируют здание, переоборудуют спортивные залы и заменят холодильную установку. Также начат ремонт медицинского комплекса в микрорайоне Хромпик.

В ближайших планах завода увеличить численность рабочих до 4,5 тысячи человек. Для этого "Хромпик" реализует первый в регионе образовательный проект по подготовке кадров для химической отрасли. Практико-ориентированное обучение проходит на площадке Первоуральского политехникума. Кроме того, в рамках профориентационных программ завод оказывает поддержку школе №12.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала