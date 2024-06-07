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Боливия открыта для зарубежных инвестиций, заявил Арсе - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
18:34 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/investitsii-1951496907.html
Боливия открыта для зарубежных инвестиций, заявил Арсе
Боливия открыта для зарубежных инвестиций, заявил Арсе - РИА Новости, 07.06.2024
Боливия открыта для зарубежных инвестиций, заявил Арсе
Президент Боливии Луис Арсе заявил, что его страна открыта для зарубежных инвестиций в отношении боливийских госкомпаний. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T18:34
2024-06-07T18:34
пмэф-2024
экономика
боливия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Президент Боливии Луис Арсе заявил, что его страна открыта для зарубежных инвестиций в отношении боливийских госкомпаний. "Боливия открыта для зарубежных инвестиций по модели, где большее участие иностранных инвестиций, если это касается природных ресурсов. Это, прежде всего, в отношении боливийских госкомпаний", - сказал Арсе в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240607/pmef-1951423505.html
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экономика, боливия, луис арсе
ПМЭФ-2024, Экономика, Боливия, Луис Арсе
Боливия открыта для зарубежных инвестиций, заявил Арсе

Президент Боливии Арсе заявил, что страна открыта для иностранных инвестиций

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Боливии Луис Альберто Арсе Катакора на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Президент Боливии Луис Альберто Арсе Катакора на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент Боливии Луис Альберто Арсе Катакора на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Президент Боливии Луис Арсе заявил, что его страна открыта для зарубежных инвестиций в отношении боливийских госкомпаний.
«
"Боливия открыта для зарубежных инвестиций по модели, где большее участие иностранных инвестиций, если это касается природных ресурсов. Это, прежде всего, в отношении боливийских госкомпаний", - сказал Арсе в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
Президент Боливии Луис Альберто Арсе Катакора выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. 7 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
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Вчера, 16:32
 
ПМЭФ-2024ЭкономикаБоливияЛуис Арсе
 
 
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