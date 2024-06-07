https://ria.ru/20240607/investitsii-1951496907.html

Боливия открыта для зарубежных инвестиций, заявил Арсе

Боливия открыта для зарубежных инвестиций, заявил Арсе - РИА Новости, 07.06.2024

Боливия открыта для зарубежных инвестиций, заявил Арсе

Президент Боливии Луис Арсе заявил, что его страна открыта для зарубежных инвестиций в отношении боливийских госкомпаний. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T18:34

2024-06-07T18:34

2024-06-07T18:34

пмэф-2024

экономика

боливия

луис арсе

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Президент Боливии Луис Арсе заявил, что его страна открыта для зарубежных инвестиций в отношении боливийских госкомпаний. "Боливия открыта для зарубежных инвестиций по модели, где большее участие иностранных инвестиций, если это касается природных ресурсов. Это, прежде всего, в отношении боливийских госкомпаний", - сказал Арсе в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240607/pmef-1951423505.html

боливия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, боливия, луис арсе