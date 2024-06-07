Боливия открыта для зарубежных инвестиций, заявил Арсе
Президент Боливии Арсе заявил, что страна открыта для иностранных инвестиций
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Боливии Луис Альберто Арсе Катакора на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Президент Боливии Луис Альберто Арсе Катакора на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Президент Боливии Луис Арсе заявил, что его страна открыта для зарубежных инвестиций в отношении боливийских госкомпаний.
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"Боливия открыта для зарубежных инвестиций по модели, где большее участие иностранных инвестиций, если это касается природных ресурсов. Это, прежде всего, в отношении боливийских госкомпаний", - сказал Арсе в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.