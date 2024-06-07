https://ria.ru/20240607/gvineya-1951284315.html

Россия и Гвинея подписали на ПМЭФ меморандум о плавучих АЭС

Россия и Гвинея подписали на ПМЭФ меморандум о плавучих АЭС - РИА Новости, 07.06.2024

Россия и Гвинея подписали на ПМЭФ меморандум о плавучих АЭС

Россия и Республика Гвинея на Петербургском международном экономическом форуме подписали меморандум о намерениях, предусматривающий возможность строительства... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T12:07

2024-06-07T12:07

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Россия и Республика Гвинея на Петербургском международном экономическом форуме подписали меморандум о намерениях, предусматривающий возможность строительства плавучих АЭС для этой африканской страны, сообщил машиностроительный дивизион госкорпорации 'Росатом"."В рамках достигнутых договоренностей стороны рассмотрят возможность реализации проекта плавучих энергоблоков в Республике Гвинея, проработают сроки и условия реализации проекта", - говорится в сообщении.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230710/gvineya-1883193026.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, гвинея, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире