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Россия и Гвинея подписали на ПМЭФ меморандум о плавучих АЭС
Россия и Гвинея подписали на ПМЭФ меморандум о плавучих АЭС - РИА Новости, 07.06.2024
Россия и Гвинея подписали на ПМЭФ меморандум о плавучих АЭС
Россия и Республика Гвинея на Петербургском международном экономическом форуме подписали меморандум о намерениях, предусматривающий возможность строительства... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T12:07
2024-06-07T12:07
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Россия и Республика Гвинея на Петербургском международном экономическом форуме подписали меморандум о намерениях, предусматривающий возможность строительства плавучих АЭС для этой африканской страны, сообщил машиностроительный дивизион госкорпорации 'Росатом"."В рамках достигнутых договоренностей стороны рассмотрят возможность реализации проекта плавучих энергоблоков в Республике Гвинея, проработают сроки и условия реализации проекта", - говорится в сообщении.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, гвинея, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире
ПМЭФ-2024, Россия, Гвинея, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире
Россия и Гвинея подписали на ПМЭФ меморандум о плавучих АЭС
Россия и Гвинея подписали на ПМЭФ меморандум о сооружении плавучих АЭС
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Россия и Республика Гвинея на Петербургском международном экономическом форуме подписали меморандум о намерениях, предусматривающий возможность строительства плавучих АЭС для этой африканской страны, сообщил машиностроительный дивизион госкорпорации 'Росатом".
"В рамках достигнутых договоренностей стороны рассмотрят возможность реализации проекта плавучих энергоблоков в Республике Гвинея, проработают сроки и условия реализации проекта", - говорится в сообщении.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.