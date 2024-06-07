Рейтинг@Mail.ru
Россия и Гвинея подписали на ПМЭФ меморандум о плавучих АЭС - РИА Новости, 07.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
12:07 07.06.2024 (обновлено: 12:16 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/gvineya-1951284315.html
Россия и Гвинея подписали на ПМЭФ меморандум о плавучих АЭС
Россия и Гвинея подписали на ПМЭФ меморандум о плавучих АЭС - РИА Новости, 07.06.2024
Россия и Гвинея подписали на ПМЭФ меморандум о плавучих АЭС
Россия и Республика Гвинея на Петербургском международном экономическом форуме подписали меморандум о намерениях, предусматривающий возможность строительства... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T12:07
2024-06-07T12:16
пмэф-2024
россия
гвинея
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951002216_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6dd57b46313332bf52475a6188d523e4.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Россия и Республика Гвинея на Петербургском международном экономическом форуме подписали меморандум о намерениях, предусматривающий возможность строительства плавучих АЭС для этой африканской страны, сообщил машиностроительный дивизион госкорпорации 'Росатом"."В рамках достигнутых договоренностей стороны рассмотрят возможность реализации проекта плавучих энергоблоков в Республике Гвинея, проработают сроки и условия реализации проекта", - говорится в сообщении.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230710/gvineya-1883193026.html
россия
гвинея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951002216_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_34010f4f0cfe33b1189ad6f12ca270a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, гвинея, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире
ПМЭФ-2024, Россия, Гвинея, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире
Россия и Гвинея подписали на ПМЭФ меморандум о плавучих АЭС

Россия и Гвинея подписали на ПМЭФ меморандум о сооружении плавучих АЭС

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПМЭФ-2024
ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
ПМЭФ-2024. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Россия и Республика Гвинея на Петербургском международном экономическом форуме подписали меморандум о намерениях, предусматривающий возможность строительства плавучих АЭС для этой африканской страны, сообщил машиностроительный дивизион госкорпорации 'Росатом".
"В рамках достигнутых договоренностей стороны рассмотрят возможность реализации проекта плавучих энергоблоков в Республике Гвинея, проработают сроки и условия реализации проекта", - говорится в сообщении.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
Кофейные зерна - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
Посол назвал продукты, которые Гвинея могла бы поставлять в Россию
10 июля 2023, 10:02
 
ПМЭФ-2024РоссияГвинеяГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала