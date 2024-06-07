https://ria.ru/20240607/gutsul-1951245610.html
Гуцул назвала обвинения против нее полной чушью
Гуцул назвала обвинения против нее полной чушью - РИА Новости, 07.06.2024
Гуцул назвала обвинения против нее полной чушью
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул заявила в интервью РИА Новости, что обвинения против нее по уголовному делу являются "полной чушью", то, что вменяется... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T10:36
2024-06-07T10:36
2024-06-07T10:40
в мире
евгения гуцул
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C.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул заявила в интервью РИА Новости, что обвинения против нее по уголовному делу являются "полной чушью", то, что вменяется даже не предусматривает тюремного срока. "То, что в этом заключительном обвинительном заключении, это я не признаю, там просто полная чушь. И даже если они смогут (что-то -ред.) доказать, то это не подпадает под уголовный кодекс, а кодекс административный, то есть кодекс правонарушений", - сказала Гуцул на полях Петербургского международного экономического форума. Она добавила, что даже если принять аргументы обвинения, срок за подобное никак не может грозить. "Действия Санду и (правящей партии) PAS сегодняшний день подпадают под уголовный кодекс, но никак не я", - отметила Гуцул. Судебный процесс против Гуцул начался 30 апреля. Тогда сторона защиты обратила внимание, что прокуратура не предоставила Гуцул документы на русском языке, как того требует закон. Перерыв понадобился, чтобы в прокуратуре подготовили перевод. В понедельник сторонники Гуцул вновь собрались у здания суда, их митинг был прерван из-за ложного сообщения о "минировании", затем он возобновился. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240422/gutsul-1941419357.html
https://ria.ru/20240430/storonniki-1943139949.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, евгения гуцул
Гуцул назвала обвинения против нее полной чушью
Глава Гагаузии Гуцул заявила, что обвинения против нее являются полной чушью
C.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул заявила в интервью РИА Новости, что обвинения против нее по уголовному делу являются "полной чушью", то, что вменяется даже не предусматривает тюремного срока.
"То, что в этом заключительном обвинительном заключении, это я не признаю, там просто полная чушь. И даже если они смогут (что-то -ред.) доказать, то это не подпадает под уголовный кодекс, а кодекс административный, то есть кодекс правонарушений", - сказала Гуцул на полях Петербургского международного экономического форума.
Она добавила, что даже если принять аргументы обвинения, срок за подобное никак не может грозить. "Действия Санду и (правящей партии) PAS сегодняшний день подпадают под уголовный кодекс, но никак не я", - отметила Гуцул.
Судебный процесс против Гуцул начался 30 апреля. Тогда сторона защиты обратила внимание, что прокуратура не предоставила Гуцул документы на русском языке, как того требует закон. Перерыв понадобился, чтобы в прокуратуре подготовили перевод. В понедельник сторонники Гуцул вновь собрались у здания суда, их митинг был прерван из-за ложного сообщения о "минировании", затем он возобновился.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.