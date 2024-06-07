https://ria.ru/20240607/gutsul-1951245610.html

Гуцул назвала обвинения против нее полной чушью

Гуцул назвала обвинения против нее полной чушью - РИА Новости, 07.06.2024

Гуцул назвала обвинения против нее полной чушью

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул заявила в интервью РИА Новости, что обвинения против нее по уголовному делу являются "полной чушью", то, что вменяется... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T10:36

2024-06-07T10:36

2024-06-07T10:40

в мире

евгения гуцул

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C.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул заявила в интервью РИА Новости, что обвинения против нее по уголовному делу являются "полной чушью", то, что вменяется даже не предусматривает тюремного срока. "То, что в этом заключительном обвинительном заключении, это я не признаю, там просто полная чушь. И даже если они смогут (что-то -ред.) доказать, то это не подпадает под уголовный кодекс, а кодекс административный, то есть кодекс правонарушений", - сказала Гуцул на полях Петербургского международного экономического форума. Она добавила, что даже если принять аргументы обвинения, срок за подобное никак не может грозить. "Действия Санду и (правящей партии) PAS сегодняшний день подпадают под уголовный кодекс, но никак не я", - отметила Гуцул. Судебный процесс против Гуцул начался 30 апреля. Тогда сторона защиты обратила внимание, что прокуратура не предоставила Гуцул документы на русском языке, как того требует закон. Перерыв понадобился, чтобы в прокуратуре подготовили перевод. В понедельник сторонники Гуцул вновь собрались у здания суда, их митинг был прерван из-за ложного сообщения о "минировании", затем он возобновился. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240422/gutsul-1941419357.html

https://ria.ru/20240430/storonniki-1943139949.html

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, евгения гуцул