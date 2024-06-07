https://ria.ru/20240607/gutsul-1951228918.html

Евгения Гуцул: россияне смогут купить фрукты и ягоды из Гагаузии

Евгения Гуцул: россияне смогут купить фрукты и ягоды из Гагаузии - РИА Новости, 07.06.2024

Евгения Гуцул: россияне смогут купить фрукты и ягоды из Гагаузии

Россияне смогут купить ягоды и фрукты из Гагаузии, также молдавский регион планирует обратиться к Москве по поводу отмены таможенных пошлин для гагаузских... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T10:30

2024-06-07T10:30

2024-06-07T10:37

пмэф-2024

россия

гагаузия

кишинев

евгения гуцул

игорь гросу

майя санду

европейский суд

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Россияне смогут купить ягоды и фрукты из Гагаузии, также молдавский регион планирует обратиться к Москве по поводу отмены таможенных пошлин для гагаузских виноделов, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2024 глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул. В беседе с корреспондентом агентства Алексеем Меньшовым она рассказала, что Гагаузия смогла разблокировать свой сельхозэкспорт в Россию, а также выразила надежду, что РФ всегда протянет руку помощи, если автономии будет нужна поддержка.— С кем планируете провести переговоры на ПМЭФ-2024?— Вы знаете, у нас очень много запланированных встреч на эти два дня. Мы встречаемся со многими губернаторами Российской Федерации. Также у нас есть мероприятие, которое будет посвящено Петербургскому международному экономическому форуму. Поэтому эти два дня насыщенные. Я уверена, что они будут продуктивными для нашей Гагаузской автономии. У нас много соглашений с некоторыми губерниями, и мы хотим их возобновить, чтобы они соответствовали времени.— Какие продукты из Гагаузии смогут купить россияне в рамках работы молдавского торгового дома?— Республика Молдова является аграрной страной, и у нас в Гагаузии очень развито сельское хозяйство. У нас на первом месте виноделие. К сожалению, в результате безграмотной политики PAS во главе с Майей Санду, были разорваны все соглашения с Российской Федерацией, сейчас доступа к рынкам России у наших аграриев, наших виноделов нет. Поэтому мы смогли добиться того, чтобы Российская Федерация дала возможность экономическим агентам от Гагаузской автономии поставлять свою продукцию в Россию. Изначально в России было установлено эмбарго на нашу продукцию, сейчас только для гагаузских экономических агентов оно было снято, и наши виноделы, наши сельхозпроизводители имеют возможность сейчас поставлять свою продукцию. У нас подали заявление около восьми экономических агентов, которые занимаются фруктами (и ягодами — ред.): это черешня, вишня, яблоки и так далее. К сожалению, в предыдущие годы после расторжения всех соглашений с Российской Федерацией наши фрукты и овощи гнили на полях. Всю нашу продукцию мы уже можем реализовать и продавать в России.Мы сейчас работаем над тем, чтобы наши виноделы имели возможность без таможенной пошлины (продавать товары — ред.), иметь привилегии на акцизы в Российской Федерации, потому что действительно сейчас логистика очень сложная из-за того, что идет военный конфликт на Украине. Из-за логистики очень высокие цены для самих экспортеров, они вводят (это — ред.) в себестоимость товаров. Поэтому мы сейчас выйдем с просьбой к России, чтобы пошли нам на уступки, чтобы таможенная пошлина не взымалась и (мы могли — ред.) иметь хорошие привилегии на акцизы.Я уверена, что Российская Федерация опять протянет нам руку помощи и наша Гагаузская автономия убедится еще раз, чтобы она на правильном пути и имеет правильную позицию. Дружим и поддерживаем партнерские отношения с Россией.Из-за этого нас сейчас наказывают, на нас возбуждаются уголовные дела, потому что мы не согласны с политикой Кишинева, а именно с PAS. Мы не считаем, что Россия это страна-агрессор, как нам пытаются сейчас показать. У нас все СМИ закрываются, чтобы люди не смогли иметь возможность знать другую страну, но мы всем пытаемся рассказать, показать. Также никто не отменял телеканалы, где люди могут получить информацию о том, что Россия сегодня является стратегическим партнером для Республики Молдова.— Планируете ли вы оспаривать решение молдавского парламента о пересмотре судебной системы, которая предполагает возможность выведения судов Гагаузии из подчинения автономии?— Да, конечно, мы обратимся в Конституционный суд, мы сейчас над этим работаем. То есть исполнительный комитет Гагаузской автономии непосредственно с Народным собранием обратится в Конституционный суд, как мы уже сделали в прошлом году. Мы подали в суд, — когда власти Кишинева из-за поправок в налоговый кодекс хотели нас лишить НДС, хотели лишить нас около 200 миллионов леев финансовых средств из бюджета, — где мы смогли опротестовать и выиграть дело. Мы уверены, что победа тоже будет за нами, потому что это не законное решение, — это идет полная ликвидация Гагаузской автономии, то есть у нас в законе по особому правовому статусу отмечено, что суды – это полномочия Гагаузской автономии. Они (власти в Кишиневе — ред.) тем самым хотят по чуть-чуть дальше продолжать у нас отбирать полномочия и уравнять нас с обычным регионом, чего и не стесняются в своих выражениях представители PAS.— Будете ли вы оспаривать решение суда отклонить ваш иск к спикеру молдавского парламента Игорю Гросу о защите чести и достоинства? Почему, на ваш взгляд, суд сослался на то, что документ якобы ненадлежащим образом подписан?— Все документы иска о защите чести и достоинства против Гросу были поданы правильно: и в электронном виде, и по почте, — то есть дублировались. Но они посчитали, что по электронной почте должно было быть с электронной подписью, хотя это был лишь дубликат. Они нам вернули с отказом по электронной подписи, но у нас еще по почте (отправлено — ред.), мы еще посмотрим какое решение они примут.Мы по-любому опять подадим иск, то есть мы будем добиваться того, чтобы и Майя Санду, и Игорь Гросу понесли ответственность за свои высказывания. Если они являются ключевыми лицами в Республике Молдова, имеют должности, где у них неприкосновенность предусмотрена конституцией, это не дает им право оскорблять людей. На сегодняшний день есть презумпция невиновности. На сегодняшний день Комратский суд признал итоги выборов. ЦИК Гагаузской автономии признал итоги башканских выборов, мой мандат признан действительным.Она (Санду — ред.) не подписывает указ о моем назначении в правительство, потому что это ее хотелки. То есть нести ответственность за свои слова — ей конституция гарантирует неприкосновенность, а то что конституция указывает ей, что надо (назначить — ред.) башкана членом правительства, она это игнорирует. Мы будем все делать для того, чтобы они понесли наказание. В Европейском суде по одному такому делу уже было вынесено решение. Я не могу сейчас сказать имя одного из высокопоставленных чиновников, который тоже позволял себе оскорбления, в отношении него было принято решение об административной ответственности, мы не говорим об уголовной.Совсем скоро они все понесут уголовное наказание за свои действия, за свои высказывания и ответят по всей строгости закона. 20 октября не за горами, мы уверены, что победит другой президент, который будет работать для людей, а не против людей.— Каков шанс, что дело против вас перестанет быть уголовным и будет переквалифицировано в административное правонарушение?— Сейчас у нас каждый оппозиционный политик имеет уголовные дела. Каждая оппозиционная партия также подвергается возбуждению уголовных дел. Но так как боязнь Майи Санду перед оппозицией, перед командой Илана Шора, такая сильная, она уже пошла на необдуманные шаги. Два года назад у нас не осталось членов команды, против которых не были бы возбуждены уголовные дела, в том числе и я.Майя Санду дала указание в Генеральную прокуратуру, чтобы мое дело было передано в суд в спешке: никаких доказательств, никаких допросов, никаких очных ставок, ничего не было предусмотрено. Есть уголовные дела, но почему-то из этого общего уголовного дела они (выделили — ред.) только меня и мою коллегу. Около 100 обвиняемых в одном деле, и только мое дело они выделили из полного состава. И мою коллегу тоже самое, со мной, так скажем, на пару, тоже выделили и отправили на скамью подсудимых.То, что в этом обвинительном заключении, я не признаю, там просто полная чушь. И даже если они смогут (что-то — ред.) доказать, это подпадает не под уголовный кодекс, а кодекс административный, то есть кодекс правонарушений. И тут никак не срок или чтобы меня отстранили от должностных обязательств. То есть действия Санду и PAS на сегодняшний день подпадают под уголовный кодекс, но никак не я.Сегодня судят соучастников, тогда как главного участника в этом уголовном деле нет, то есть состава преступления нет. И поэтому мы уверены, что мои адвокаты докажут, что нет перспективы в этом уголовном деле. И его как минимум надо аннулировать.— Известно, что "Золотая корона" больше не может осуществлять переводы в Молдавию. Намерены ли вы обратиться к руководству этого сервиса, которым пользуются многие жители как страны, так и Гагаузии, чтобы вернуть возможность проводить транзакции в рамках Гагаузской автономии?— К сожалению, мне очень много поступает сообщений и звонков по этому поводу. У нас, как вы знаете, очень много людей, которые проживают или работают на территории Российской Федерации. Мы пользовались часто услугой "Короны", могли своим родственникам, своим родным отправлять финансовые средства. К сожалению, как я уже говорила, безграмотная политика PAS привела к тотальной нищете народа.У нас в Гагаузии нет своего банка, и мы привязаны к Национальному банку в Кишиневе. Поэтому, конечно, мы попытаемся, мы обратимся очередной раз за помощью к Российской Федерации, чтобы смогли найти возможность действительно как-то помочь нашим людям, чтобы у них была возможность пользоваться дальше услугами "Короны". Мы попытаемся. Я уверена, что в Кишиневе будут блокировать каждое наше действие. Они только в этом направлении работают — чтобы ничего не было у народа. Мы все сделаем, чтобы действительно помочь.

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https://ria.ru/20240606/torgovlya-1951094036.html

https://ria.ru/20240607/poshliny-1951220749.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, игорь гросу, майя санду, европейский суд