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ВСУ перебросили на Харьковское направление бойцов без подготовки - РИА Новости, 07.06.2024
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11:34 07.06.2024 (обновлено: 12:00 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/ganchev-1951272145.html
ВСУ перебросили на Харьковское направление бойцов без подготовки
ВСУ перебросили на Харьковское направление бойцов без подготовки - РИА Новости, 07.06.2024
ВСУ перебросили на Харьковское направление бойцов без подготовки
ВСУ перебросили на харьковское направление мобилизованных без подготовки, но есть и много элитных подразделений, сообщил на пресс-конференции глава российской... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T11:34
2024-06-07T12:00
в мире
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. ВСУ перебросили на харьковское направление мобилизованных без подготовки, но есть и много элитных подразделений, сообщил на пресс-конференции глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев."Что касательно категорий этих военнослужащих украинских, которых перебрасывают. В основном, это мобилизованные бойцы без особой подготовки. Это видно и по тому, насколько они стараются быстро сдаваться в плен… Также известно о том, что среди тех резервов, которые подтягивает украинская сторона, достаточно много элитных подразделений", - сказал Ганчев.Он отметил, что на харьковском направлении были замечены украинские формирования "Кракен" и отряды Главного управления разведки минобороны Украины.
https://ria.ru/20240607/frantsiya-1951267895.html
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в мире, вооруженные силы украины, украина, харьков
В мире, Вооруженные силы Украины, Украина, Харьков
ВСУ перебросили на Харьковское направление бойцов без подготовки

Ганчев: ВСУ перебросили на Харьковское направление мобилизованных без подготовки

© AP Photo / Alastair GrantОбучение украинских военных
Обучение украинских военных - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© AP Photo / Alastair Grant
Обучение украинских военных. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. ВСУ перебросили на харьковское направление мобилизованных без подготовки, но есть и много элитных подразделений, сообщил на пресс-конференции глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Что касательно категорий этих военнослужащих украинских, которых перебрасывают. В основном, это мобилизованные бойцы без особой подготовки. Это видно и по тому, насколько они стараются быстро сдаваться в плен… Также известно о том, что среди тех резервов, которые подтягивает украинская сторона, достаточно много элитных подразделений", - сказал Ганчев.
Он отметил, что на харьковском направлении были замечены украинские формирования "Кракен" и отряды Главного управления разведки минобороны Украины.
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