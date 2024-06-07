https://ria.ru/20240607/ganchev-1951272145.html

ВСУ перебросили на Харьковское направление бойцов без подготовки

ВСУ перебросили на Харьковское направление бойцов без подготовки - РИА Новости, 07.06.2024

ВСУ перебросили на Харьковское направление бойцов без подготовки

ВСУ перебросили на харьковское направление мобилизованных без подготовки, но есть и много элитных подразделений, сообщил на пресс-конференции глава российской... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T11:34

2024-06-07T11:34

2024-06-07T12:00

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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. ВСУ перебросили на харьковское направление мобилизованных без подготовки, но есть и много элитных подразделений, сообщил на пресс-конференции глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев."Что касательно категорий этих военнослужащих украинских, которых перебрасывают. В основном, это мобилизованные бойцы без особой подготовки. Это видно и по тому, насколько они стараются быстро сдаваться в плен… Также известно о том, что среди тех резервов, которые подтягивает украинская сторона, достаточно много элитных подразделений", - сказал Ганчев.Он отметил, что на харьковском направлении были замечены украинские формирования "Кракен" и отряды Главного управления разведки минобороны Украины.

https://ria.ru/20240607/frantsiya-1951267895.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, вооруженные силы украины, украина, харьков