https://ria.ru/20240607/ganchev-1951272145.html
ВСУ перебросили на Харьковское направление бойцов без подготовки
ВСУ перебросили на Харьковское направление бойцов без подготовки - РИА Новости, 07.06.2024
ВСУ перебросили на Харьковское направление бойцов без подготовки
ВСУ перебросили на харьковское направление мобилизованных без подготовки, но есть и много элитных подразделений, сообщил на пресс-конференции глава российской... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T11:34
2024-06-07T11:34
2024-06-07T12:00
в мире
вооруженные силы украины
украина
харьков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942444716_355:239:3072:1767_1920x0_80_0_0_94a790ed2ae8af243fa770e9beb228be.jpg
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. ВСУ перебросили на харьковское направление мобилизованных без подготовки, но есть и много элитных подразделений, сообщил на пресс-конференции глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев."Что касательно категорий этих военнослужащих украинских, которых перебрасывают. В основном, это мобилизованные бойцы без особой подготовки. Это видно и по тому, насколько они стараются быстро сдаваться в плен… Также известно о том, что среди тех резервов, которые подтягивает украинская сторона, достаточно много элитных подразделений", - сказал Ганчев.Он отметил, что на харьковском направлении были замечены украинские формирования "Кракен" и отряды Главного управления разведки минобороны Украины.
https://ria.ru/20240607/frantsiya-1951267895.html
украина
харьков
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942444716_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_07e34847c2c5d663945a79881e4a3605.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, украина, харьков
В мире, Вооруженные силы Украины, Украина, Харьков
ВСУ перебросили на Харьковское направление бойцов без подготовки
Ганчев: ВСУ перебросили на Харьковское направление мобилизованных без подготовки