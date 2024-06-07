https://ria.ru/20240607/finpodderzhka-1951482872.html

Правительство Москвы подписало соглашения для финподдержки промпредприятий

Правительство Москвы подписало соглашения для финподдержки промпредприятий - РИА Новости, 07.06.2024

Правительство Москвы подписало соглашения для финподдержки промпредприятий

Столичное правительство подписало три соглашения о сотрудничестве в рамках ПМЭФ-2024, благодаря им ВЭБ.РФ, Альфа-Банк и ПСБ усовершенствуют условия получения... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T18:13

2024-06-07T18:13

2024-06-07T18:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

россия

владислав овчинский

москва

альфа-банк

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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Столичное правительство подписало три соглашения о сотрудничестве в рамках ПМЭФ-2024, благодаря им ВЭБ.РФ, Альфа-Банк и ПСБ усовершенствуют условия получения помощи для московских промкомпаний по программам Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП), сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Документы подписали генеральный директор МФППиП, подведомственной организации департамента инвестиционной и промышленной политики столицы, Андрей Попов, первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Александр Браверман, старший вице-президент, председатель совета директоров Альфа-Банка Олег Сысуев и руководитель блока средний и малый бизнес ПСБ Александр Чернощекин."Фонд предоставляет более 10 мер поддержки для столичных промышленных предприятий. Среди них льготные инвестиционные кредиты и займы, программа льготного лизинга, а также гарантийная поддержка по инвестиционным кредитам. Только за 2023 год было одобрено их на общую сумму более 105 миллиардов рублей. Три новых подписанных соглашения напрямую поспособствуют развитию этих мер. Фонд и банки будут совместно работать над созданием улучшенных условий для заемщиков", – приводит слова Овчинского пресс-служба ДИПП.По его словам, таким образом уменьшается финансовая нагрузка на промышленные компании Москвы, из-за чего они могут наращивать выпуск продукции и создавать новые, передовые технологии, в которых нуждается город.Стороны в рамках соглашений планируют разрабатывать новые программы поддержки, проводить стратегические сессии, консультации, круглые столы, конференции, семинары, информационные сессии и многое другое.В свою очередь, первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Александр Браверман отметил, что во взаимодействии с Минпромторгом России ВЭБ.РФ вместе с лидерами фармацевтической отрасли участвует в реализации проектов, обеспечивающих лекарственную безопасность страны. Столичные фармацевтические производства вносят значительный, а часто и определяющий вклад в локализацию производства важнейших лекарственных препаратов.Он отметил, что для получения синергетического результата при реализации проектов в Москве создается механизм интегрирования инструментов ВЭБ.РФ и Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства Москвы. Это позволит поддержать человекоцентричные капиталоемкие проекты.Также председатель совета директоров Альфа-Банка Олег Сысуев рассказал, что компания понимает важность поддержки промышленников на всех этапах развития. Для этого она активно взаимодействует с Фондом и участвует в его инициативах. Кроме того, банк помогает узнавать больше о возможностях для развития бизнеса и организовывает свои программы по всей России.Столичный Фонд поддержки промышленности и предпринимательства предоставляет финпомощь московским предприятиям. Полученные средства по различным программам предприятия могут направить на создание и реконструкцию промышленной инфраструктуры, а также приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности и закупку нового оборудования.Генеральный директор МФППиП Андрей Попов заявил, что Фонд работает в качестве института поддержки предприятий и нивелирует процентные риски. Это позволяет привлечь длинные дешевые инвестиционные ресурсы промышленности. С помощью этого производители получают инвестиционный импульс, совершенствуя технологии, создавая рабочие места и наращивая выпуск продукции.

https://ria.ru/20240606/ovchinskiy-1951034229.html

https://ria.ru/20240606/spetsialnosti-1950850959.html

https://ria.ru/20240606/produktsiya-1950947103.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, владислав овчинский, москва, альфа-банк