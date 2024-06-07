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Бразилия впервые выдала России подозреваемого в преступлении - РИА Новости, 07.06.2024
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08:50 07.06.2024 (обновлено: 09:47 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/ekstraditsiya-1951213303.html
Бразилия впервые выдала России подозреваемого в преступлении
Бразилия впервые выдала России подозреваемого в преступлении - РИА Новости, 07.06.2024
Бразилия впервые выдала России подозреваемого в преступлении
Бразилия впервые экстрадировала россиянина, объявленного в международный розыск за пособничество в мошенничестве, говорится на сайте Генпрокуратуры. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T08:50
2024-06-07T09:47
происшествия
россия
бразилия
казань
генеральная прокуратура рф
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Бразилия впервые экстрадировала россиянина, объявленного в международный розыск за пособничество в мошенничестве, говорится на сайте Генпрокуратуры."По требованию Генеральной прокуратуры России компетентные органы Федеративной Республики Бразилии экстрадируют Дениса Асфандьярова для привлечения к уголовной ответственности по части пятой статьи 33, части седьмой статьи 159 Уголовного кодекса России (пособничество в совершении мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности)", — указано в релизе.По версии следствия, с 1 января 2017-го по 25 января 2018-го коммерческий директор фирмы Асфандьяров с соучастницей, не исполнив договорные обязательства по поставке стройматериалов, незаконно приобрел право на имущество двух строительных компаний в виде 29 квартир в Казани стоимостью более 67 миллионов рублей.Обвиняемый скрылся от правоохранительных органов. Позднее, 12 марта 2020 года его объявили в международный розыск. Запрос о выдаче в Бразилию направили после задержания фигуранта в марте 2023-го. "В сопровождении сотрудников ФСИН России обвиняемый будет доставлен транзитом через Турцию в Москву", — уточнили в Генпрокуратуре.В ведомстве добавили, что это первый подобный случай с момента подписания и вступления в силу договора между Москвой и Бразилиа о выдаче от 14 января 2002 года.
https://ria.ru/20240301/ekstraditsiya-1930382966.html
https://ria.ru/20240517/deportatsiya-1946566993.html
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происшествия, россия, бразилия, казань, генеральная прокуратура рф, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Происшествия, Россия, Бразилия, Казань, Генеральная прокуратура РФ, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
Бразилия впервые выдала России подозреваемого в преступлении

Бразилия выдала россиянина, разыскиваемого за пособничество в мошенничестве

© Фото : Генпрокуратура России/TelegramДенис Асфандьяров
Денис Асфандьяров - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© Фото : Генпрокуратура России/Telegram
Денис Асфандьяров
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Бразилия впервые экстрадировала россиянина, объявленного в международный розыск за пособничество в мошенничестве, говорится на сайте Генпрокуратуры.
"По требованию Генеральной прокуратуры России компетентные органы Федеративной Республики Бразилии экстрадируют Дениса Асфандьярова для привлечения к уголовной ответственности по части пятой статьи 33, части седьмой статьи 159 Уголовного кодекса России (пособничество в совершении мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности)", — указано в релизе.
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По версии следствия, с 1 января 2017-го по 25 января 2018-го коммерческий директор фирмы Асфандьяров с соучастницей, не исполнив договорные обязательства по поставке стройматериалов, незаконно приобрел право на имущество двух строительных компаний в виде 29 квартир в Казани стоимостью более 67 миллионов рублей.
Обвиняемый скрылся от правоохранительных органов. Позднее, 12 марта 2020 года его объявили в международный розыск. Запрос о выдаче в Бразилию направили после задержания фигуранта в марте 2023-го.
«
"В сопровождении сотрудников ФСИН России обвиняемый будет доставлен транзитом через Турцию в Москву", — уточнили в Генпрокуратуре.
В ведомстве добавили, что это первый подобный случай с момента подписания и вступления в силу договора между Москвой и Бразилиа о выдаче от 14 января 2002 года.
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