https://ria.ru/20240607/ekstraditsiya-1951213303.html

Бразилия впервые выдала России подозреваемого в преступлении

Бразилия впервые выдала России подозреваемого в преступлении - РИА Новости, 07.06.2024

Бразилия впервые выдала России подозреваемого в преступлении

Бразилия впервые экстрадировала россиянина, объявленного в международный розыск за пособничество в мошенничестве, говорится на сайте Генпрокуратуры. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T08:50

2024-06-07T08:50

2024-06-07T09:47

происшествия

россия

бразилия

казань

генеральная прокуратура рф

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Бразилия впервые экстрадировала россиянина, объявленного в международный розыск за пособничество в мошенничестве, говорится на сайте Генпрокуратуры."По требованию Генеральной прокуратуры России компетентные органы Федеративной Республики Бразилии экстрадируют Дениса Асфандьярова для привлечения к уголовной ответственности по части пятой статьи 33, части седьмой статьи 159 Уголовного кодекса России (пособничество в совершении мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности)", — указано в релизе.По версии следствия, с 1 января 2017-го по 25 января 2018-го коммерческий директор фирмы Асфандьяров с соучастницей, не исполнив договорные обязательства по поставке стройматериалов, незаконно приобрел право на имущество двух строительных компаний в виде 29 квартир в Казани стоимостью более 67 миллионов рублей.Обвиняемый скрылся от правоохранительных органов. Позднее, 12 марта 2020 года его объявили в международный розыск. Запрос о выдаче в Бразилию направили после задержания фигуранта в марте 2023-го. "В сопровождении сотрудников ФСИН России обвиняемый будет доставлен транзитом через Турцию в Москву", — уточнили в Генпрокуратуре.В ведомстве добавили, что это первый подобный случай с момента подписания и вступления в силу договора между Москвой и Бразилиа о выдаче от 14 января 2002 года.

https://ria.ru/20240301/ekstraditsiya-1930382966.html

https://ria.ru/20240517/deportatsiya-1946566993.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, бразилия, казань, генеральная прокуратура рф, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)