https://ria.ru/20240607/demeshin-1951199885.html

Демешин назвал первостепенную задачу в руководстве Хабаровским краем

Демешин назвал первостепенную задачу в руководстве Хабаровским краем - РИА Новости, 07.06.2024

Демешин назвал первостепенную задачу в руководстве Хабаровским краем

Первостепенная задача в руководстве Хабаровским краем - изменение отношения местных жителей к власти, сообщил в интервью РИА Новости на Петербургском... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T05:01

2024-06-07T05:01

2024-06-07T05:01

пмэф-2024

хабаровский край

россия

хабаровск

дмитрий демешин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574614750_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8fc4bcb9142edfb305efad52b1f0020f.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Первостепенная задача в руководстве Хабаровским краем - изменение отношения местных жителей к власти, сообщил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин. Демешин вступил в должность врио главы региона с 15 мая. До этого он с весны 2020 года был заместителем генпрокурора РФ по Дальневосточному федеральному округу (ДФО). На представлении краевому правительству вице-премьером - полпредом президента РФ в ДФО Юрием Трутневым 22 мая, он сообщил, что назначение его президентом руководить регионом - стало для него вызовом. Такое решение главы государства - это большая ответственность и большая честь, отметил новый глава Хабаровского края. "Я как человек, проживающий в Хабаровске, как высшее должностное лицо, которое наделено теперь властью, конечно, заинтересован, чтобы изменить отношение людей к власти. Это можно сделать только делами! Наш житель должен легко записаться к высокопрофильному врачу и получить квалифицированную медпомощь, он не должен перепрыгивать через лужи и не должен ездить по проблемным территориям дорог", - рассказал Демешин, отвечая на вопрос о первостепенных задачах, поставленных для себя в новой должности. Он сообщил также, что уже четыре года живет в Хабаровске. И не понимает, почему свою работу чиновники не считают служением людям. Демешин рассказал, что у него есть искреннее желание и, главное, возможности, работать для людей, этот аспект у него - в приоритете. Также напомнил, что на посту прокурора он разбирался в сложных проблемах реализации госпрограмм и нацпроектов, прав граждан в самых различных сферах. Контролировал и координировал борьбу с преступностью и коррупцией. Поэтому в темы развития региона погружен глубоко. "Моя задача теперь на посту врио губернатора интерпретировать в жизнь те знания, которые я уже обрел. И, конечно, самая главная задача - это защита прав и законных интересов людей и развитие региона именно через эту призму. Потому что, сама по себе большая экономика не является значимой, если качество жизни человека не изменяется", - заключил Демешин. ПМЭФ-2024 проходит с 5 по 8 июня в Санкт-Петербурге. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240606/suek-1951150585.html

https://ria.ru/20240522/demeshin-1947561618.html

хабаровский край

россия

хабаровск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

хабаровский край, россия, хабаровск, дмитрий демешин