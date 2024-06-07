Страны Запада в Нормандской декларации обязались продолжать помогать Киеву
Запад в Нормандской декларации обязался помогать Киеву "сколько потребуется"
© AP PhotoУкраинские военные в Киеве
© AP Photo
Украинские военные в Киеве. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. США, Канада и их европейские партнеры нацелены поддерживать Украину "столько, сколько потребуется" до восстановления мира в Европе, говорится в обнародованной в четверг Нормандской декларации, приуроченной к 80-летию высадки западных союзников в Европе.
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"Сегодня эти принципы остаются основой нашего взаимодействия с остальным миром, в то время как мы сами стремимся укреплять глобальные нормы, продвигать ценности и поддерживать устойчивое развитие для всех. Они направляют нас в наших усилиях по поддержке Украины в защите от агрессивной войны РФ столько, сколько потребуется для восстановления мира в Европе", - говорится в документе, опубликованном от имени США, Канады, Австралии, Великобритании, а также свыше десятка других западных стран.
Подписанты декларации подчеркнули, что отводят НАТО центральную роль в поддержании европейской, трансатлантической и глобальной безопасности. Утверждается, что Североатлантический альянс и связанные с ним партнерства носят "сугубо оборонительный характер и не представляют никакой угрозы безопасности других государств". Первоочередной задачей коллективных усилий стран альянса заявлена "защита и сохранения мира".
Помимо этого, в документе отдельно отмечается необходимость сохранения принципа незыблемости территориальной целостности отдельных государств и недопустимость их перекраивания силовым путем.
"Когда солдаты союзников высадились в Нормандии 80 лет назад, они лишь начинали свой долгий и героический путь к победе. Это стало победой свободы и всех тех принципов, на которых зиждется наш мировой порядок и которые сегодня вновь оказались под угрозой. Помня об их мужестве, давайте помнить о нашем историческом долге по защите этих идеалов", - резюмировали подписанты Нормандской декларации.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.