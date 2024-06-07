https://ria.ru/20240607/chinovniki-1951202478.html

Врио главы Хабаровского края рассказал, кого должны напоминать чиновники

Врио главы Хабаровского края рассказал, кого должны напоминать чиновники - РИА Новости, 07.06.2024

Врио главы Хабаровского края рассказал, кого должны напоминать чиновники

Современные чиновники должны походить на описанных чиновников русским прозаиком Михаилом Салтыковым-Щедриным, сообщил в интервью РИА Новости на Петербургском... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T05:54

2024-06-07T05:54

2024-06-07T05:58

хабаровский край

россия

санкт-петербург

дмитрий демешин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946085137_0:0:2791:1570_1920x0_80_0_0_8056dac3e8435e8cc0ed6c80c5e5ce8b.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Современные чиновники должны походить на описанных чиновников русским прозаиком Михаилом Салтыковым-Щедриным, сообщил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин. Ранее Демешин сообщил агентству, что первостепенная задача в руководстве Хабаровским краем для него - изменение отношения местных жителей к власти. Он считает, что это можно сделать только делами, заявив также, что не понимает, почему свою работу чиновники не считают служением людям. "Как глава региона на данной стадии я считаю, что сегодня те люди, которые представляют краевое правительство и служат должны быть похожими на чиновников, которых описывал Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Он, кстати, был одним из российских губернаторов в российской империи. И он говорил, что: человек, казенных денег не расточающий, свои берегущий, чужих - не желающий. И вот это вот важнейшая фраза я думаю, что может быть применена и к современному поколению чиновников", - выразил свое мнение Демешин. Цитата прозаика взята из "Губернских очерков", 1857 года. Полностью она звучит так: "там, на лоне матери-природы, сладко отдохнуть ему от тревог житейских, сладко вести кроткую беседу с своею чистою совестью, сладко сознать, что он - человек, казенных денег не расточающий, свои берегущий, чужих не желающий". Кроме того, новый глава Хабаровского края отметил, что "времени на раскачку нет", а "люди хотят жить здесь и сейчас". Демешин сообщил также, что подписался на различные сайты как рядовой пользователь для мониторинга ситуации в крае и констатировал, что местное население критикует власти. "У меня с чиновниками разговор простой - это государственная служба: либо мы полезны людям, либо общество должно сменить нас... И, конечно, очень важно, чтобы было переформатирование, в том числе, чиновничьего аппарата. Мне по дороге с теми людьми, которые хотят изменять мир вокруг себя", - указал врио губернатора края. Демешин вступил в должность врио главы региона с 15 мая. До этого он с весны 2020 года был заместителем генпрокурора РФ по Дальневосточному федеральному округу (ДФО). На представлении краевому правительству вице-премьером - полпредом президента РФ в ДФО Юрием Трутневым 22 мая, он сообщил, что назначение его президентом руководить регионом - стало для него вызовом. ПМЭФ-2024 проходит с 5 по 8 июня в Санкт-Петербурге. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240527/khabarovsk-1948550602.html

https://ria.ru/20240607/demeshin-1951199885.html

https://ria.ru/20240531/ai-1949696116.html

хабаровский край

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

хабаровский край, россия, санкт-петербург, дмитрий демешин