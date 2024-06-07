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Президент Боливии призвал продвигать строительство альянсов наподобие БРИКС - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
16:30 07.06.2024 (обновлено: 16:50 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/briks-1951422825.html
Президент Боливии призвал продвигать строительство альянсов наподобие БРИКС
Президент Боливии призвал продвигать строительство альянсов наподобие БРИКС - РИА Новости, 07.06.2024
Президент Боливии призвал продвигать строительство альянсов наподобие БРИКС
Строительство таких альянсов, как БРИКС, нужно продвигать как можно скорее, это поможет прийти к многополярному миру, заявил президент Боливии Луис Альберто... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T16:30
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пмэф-2024
боливия
брикс
в мире
луис арсе
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Строительство таких альянсов, как БРИКС, нужно продвигать как можно скорее, это поможет прийти к многополярному миру, заявил президент Боливии Луис Альберто Арсе на ПМЭФ."Нужно продвигать как можно скорее строительство таких альянсов с тем, чтобы продвигать цели этого форума, объединить усилия и прийти к многополярному миру", — сказал Арсе в ходе пленарной сессии форума.Он добавил, что формирование таких объединений, как БРИКС — дорога, которая гарантирует стабильность, мир, развитие и счастье народам.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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боливия, брикс, в мире, луис арсе
ПМЭФ-2024, Боливия, БРИКС, В мире, Луис Арсе
Президент Боливии призвал продвигать строительство альянсов наподобие БРИКС

Арсе: строительство альянсов наподобие БРИКС нужно продвигать как можно скорее

© РИА Новости / Иван Секретарев | Перейти в медиабанкПрезидент Боливии Луис Альберто Арсе Катакора выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. 7 июня 2024
Президент Боливии Луис Альберто Арсе Катакора выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. 7 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Иван Секретарев
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Президент Боливии Луис Альберто Арсе Катакора выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. 7 июня 2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Строительство таких альянсов, как БРИКС, нужно продвигать как можно скорее, это поможет прийти к многополярному миру, заявил президент Боливии Луис Альберто Арсе на ПМЭФ.
"Нужно продвигать как можно скорее строительство таких альянсов с тем, чтобы продвигать цели этого форума, объединить усилия и прийти к многополярному миру", — сказал Арсе в ходе пленарной сессии форума.
Он добавил, что формирование таких объединений, как БРИКС — дорога, которая гарантирует стабильность, мир, развитие и счастье народам.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2024БоливияБРИКСВ миреЛуис Арсе
 
 
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