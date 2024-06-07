https://ria.ru/20240607/briks-1951422825.html

Президент Боливии призвал продвигать строительство альянсов наподобие БРИКС

Президент Боливии призвал продвигать строительство альянсов наподобие БРИКС - РИА Новости, 07.06.2024

Президент Боливии призвал продвигать строительство альянсов наподобие БРИКС

Строительство таких альянсов, как БРИКС, нужно продвигать как можно скорее, это поможет прийти к многополярному миру, заявил президент Боливии Луис Альберто... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T16:30

2024-06-07T16:30

2024-06-07T16:50

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Строительство таких альянсов, как БРИКС, нужно продвигать как можно скорее, это поможет прийти к многополярному миру, заявил президент Боливии Луис Альберто Арсе на ПМЭФ."Нужно продвигать как можно скорее строительство таких альянсов с тем, чтобы продвигать цели этого форума, объединить усилия и прийти к многополярному миру", — сказал Арсе в ходе пленарной сессии форума.Он добавил, что формирование таких объединений, как БРИКС — дорога, которая гарантирует стабильность, мир, развитие и счастье народам.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

боливия, брикс, в мире, луис арсе