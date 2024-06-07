https://ria.ru/20240607/briks-1951422825.html
Президент Боливии призвал продвигать строительство альянсов наподобие БРИКС
Президент Боливии призвал продвигать строительство альянсов наподобие БРИКС - РИА Новости, 07.06.2024
Президент Боливии призвал продвигать строительство альянсов наподобие БРИКС
Строительство таких альянсов, как БРИКС, нужно продвигать как можно скорее, это поможет прийти к многополярному миру, заявил президент Боливии Луис Альберто... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T16:30
2024-06-07T16:30
2024-06-07T16:50
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луис арсе
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Строительство таких альянсов, как БРИКС, нужно продвигать как можно скорее, это поможет прийти к многополярному миру, заявил президент Боливии Луис Альберто Арсе на ПМЭФ."Нужно продвигать как можно скорее строительство таких альянсов с тем, чтобы продвигать цели этого форума, объединить усилия и прийти к многополярному миру", — сказал Арсе в ходе пленарной сессии форума.Он добавил, что формирование таких объединений, как БРИКС — дорога, которая гарантирует стабильность, мир, развитие и счастье народам.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240229/protivostoyanie-1930070440.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
боливия, брикс, в мире, луис арсе
ПМЭФ-2024, Боливия, БРИКС, В мире, Луис Арсе
Президент Боливии призвал продвигать строительство альянсов наподобие БРИКС
Арсе: строительство альянсов наподобие БРИКС нужно продвигать как можно скорее
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Строительство таких альянсов, как БРИКС, нужно продвигать как можно скорее, это поможет прийти к многополярному миру, заявил президент Боливии Луис Альберто Арсе на ПМЭФ.
"Нужно продвигать как можно скорее строительство таких альянсов с тем, чтобы продвигать цели этого форума, объединить усилия и прийти к многополярному миру", — сказал Арсе в ходе пленарной сессии форума.
Он добавил, что формирование таких объединений, как БРИКС — дорога, которая гарантирует стабильность, мир, развитие и счастье народам.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.