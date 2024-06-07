https://ria.ru/20240607/aeroflot-1951188104.html
"Аэрофлот" проработал с ФАС ценообразование компании
"Аэрофлот" проработал с ФАС ценообразование компании - РИА Новости, 07.06.2024
"Аэрофлот" проработал с ФАС ценообразование компании
Группа "Аэрофлот" проработала с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России ценообразование компании, оно абсолютно прозрачное, вопросов у службы нет,... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T00:19
2024-06-07T00:19
2024-06-07T00:19
пмэф-2024
экономика
россия
максим шаскольский
аэрофлот
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913092398_34:0:3675:2048_1920x0_80_0_0_332938dbfdae8b8f7daf4ca4e49a7d98.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Группа "Аэрофлот" проработала с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России ценообразование компании, оно абсолютно прозрачное, вопросов у службы нет, заявил журналистам гендиректор группы Сергей Александровский на полях ПМЭФ-2024. "Мы достаточно подробно с ФАС отрабатывали всю нашу экономику, коллеги погрузились в наши расчеты формирования себестоимости, верифицировали ее. Эта работа длилась порядка месяца. Мы абсолютно открыты, прозрачны. И, скажем так, относительно ценообразования никаких вопросов в отношении "Аэрофлота" нет", - сказал он. ФАС попросила российские авиакомпании уточнить порядок образования цен и обеспечить доступность билетов на внутренних маршрутах для всех категорий граждан, сообщил в середине мая глава регулятора Максим Шаскольский. А в конце мая служба заявила, что проработает с "Аэрофлотом" меры, которые позволят повысить прозрачность ценообразования. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240527/aviabilety-1948544043.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913092398_489:0:3220:2048_1920x0_80_0_0_acfc8ac02b3856ce899c80eca58a445c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, максим шаскольский, аэрофлот, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Максим Шаскольский, Аэрофлот, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
"Аэрофлот" проработал с ФАС ценообразование компании
Глава "Аэрофлота" Александровский: ценообразование компании абсолютно прозрачно