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"Аэрофлот" проработал с ФАС ценообразование компании - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
00:19 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/aeroflot-1951188104.html
"Аэрофлот" проработал с ФАС ценообразование компании
"Аэрофлот" проработал с ФАС ценообразование компании - РИА Новости, 07.06.2024
"Аэрофлот" проработал с ФАС ценообразование компании
Группа "Аэрофлот" проработала с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России ценообразование компании, оно абсолютно прозрачное, вопросов у службы нет,... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T00:19
2024-06-07T00:19
пмэф-2024
экономика
россия
максим шаскольский
аэрофлот
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Группа "Аэрофлот" проработала с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России ценообразование компании, оно абсолютно прозрачное, вопросов у службы нет, заявил журналистам гендиректор группы Сергей Александровский на полях ПМЭФ-2024. "Мы достаточно подробно с ФАС отрабатывали всю нашу экономику, коллеги погрузились в наши расчеты формирования себестоимости, верифицировали ее. Эта работа длилась порядка месяца. Мы абсолютно открыты, прозрачны. И, скажем так, относительно ценообразования никаких вопросов в отношении "Аэрофлота" нет", - сказал он. ФАС попросила российские авиакомпании уточнить порядок образования цен и обеспечить доступность билетов на внутренних маршрутах для всех категорий граждан, сообщил в середине мая глава регулятора Максим Шаскольский. А в конце мая служба заявила, что проработает с "Аэрофлотом" меры, которые позволят повысить прозрачность ценообразования. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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экономика, россия, максим шаскольский, аэрофлот, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Максим Шаскольский, Аэрофлот, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
"Аэрофлот" проработал с ФАС ценообразование компании

Глава "Аэрофлота" Александровский: ценообразование компании абсолютно прозрачно

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСамолет Boeing-737-800 авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет Boeing-737-800 авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Самолет Boeing-737-800 авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Группа "Аэрофлот" проработала с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России ценообразование компании, оно абсолютно прозрачное, вопросов у службы нет, заявил журналистам гендиректор группы Сергей Александровский на полях ПМЭФ-2024.
«
"Мы достаточно подробно с ФАС отрабатывали всю нашу экономику, коллеги погрузились в наши расчеты формирования себестоимости, верифицировали ее. Эта работа длилась порядка месяца. Мы абсолютно открыты, прозрачны. И, скажем так, относительно ценообразования никаких вопросов в отношении "Аэрофлота" нет", - сказал он.
ФАС попросила российские авиакомпании уточнить порядок образования цен и обеспечить доступность билетов на внутренних маршрутах для всех категорий граждан, сообщил в середине мая глава регулятора Максим Шаскольский. А в конце мая служба заявила, что проработает с "Аэрофлотом" меры, которые позволят повысить прозрачность ценообразования.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Самолет - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
ФАС проработает меры для повышения прозрачности цен на авиабилеты
27 мая, 10:07
 
ПМЭФ-2024ЭкономикаРоссияМаксим ШаскольскийАэрофлотФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
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