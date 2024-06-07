https://ria.ru/20240607/aeroflot-1951188104.html

"Аэрофлот" проработал с ФАС ценообразование компании

"Аэрофлот" проработал с ФАС ценообразование компании - РИА Новости, 07.06.2024

"Аэрофлот" проработал с ФАС ценообразование компании

Группа "Аэрофлот" проработала с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России ценообразование компании, оно абсолютно прозрачное, вопросов у службы нет,... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T00:19

2024-06-07T00:19

2024-06-07T00:19

пмэф-2024

экономика

россия

максим шаскольский

аэрофлот

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Группа "Аэрофлот" проработала с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России ценообразование компании, оно абсолютно прозрачное, вопросов у службы нет, заявил журналистам гендиректор группы Сергей Александровский на полях ПМЭФ-2024. "Мы достаточно подробно с ФАС отрабатывали всю нашу экономику, коллеги погрузились в наши расчеты формирования себестоимости, верифицировали ее. Эта работа длилась порядка месяца. Мы абсолютно открыты, прозрачны. И, скажем так, относительно ценообразования никаких вопросов в отношении "Аэрофлота" нет", - сказал он. ФАС попросила российские авиакомпании уточнить порядок образования цен и обеспечить доступность билетов на внутренних маршрутах для всех категорий граждан, сообщил в середине мая глава регулятора Максим Шаскольский. А в конце мая служба заявила, что проработает с "Аэрофлотом" меры, которые позволят повысить прозрачность ценообразования. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240527/aviabilety-1948544043.html

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экономика, россия, максим шаскольский, аэрофлот, федеральная антимонопольная служба (фас россии)