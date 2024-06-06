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"Должны сделать". Во Франции предложили неожиданный план против Зеленского
"Должны сделать". Во Франции предложили неожиданный план против Зеленского - РИА Новости, 06.06.2024
"Должны сделать". Во Франции предложили неожиданный план против Зеленского
Французские политики от оппозиционных партий должны выступить против визита Владимира Зеленского и его встречи с лидером страны Эммануэлем Макроном в пятницу,... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T09:51
2024-06-06T09:51
2024-06-06T09:51
политика
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европарламент
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Французские политики от оппозиционных партий должны выступить против визита Владимира Зеленского и его встречи с лидером страны Эммануэлем Макроном в пятницу, написал лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X."Депутаты от оппозиции, достойные своего имени, должны бойкотировать это позорное зрелище! Оно обойдется нам в еще несколько миллиардов евро и приведет к эскалации в полномасштабную войну!" — предупредил Филиппо.Он также добавил, что если французские оппозиционные партии не будут выступать против визита Зеленского в пятницу, то они будут причастны к продолжению боевых действий и дальнейшему разрушению Франции как государства.Во вторник агентство AFP сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон примет Владимира Зеленского в пятницу в своей резиденции в Елисейском дворце.В среду президент фракции "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен заявила, что приглашение Владимиру Зеленскому выступить в Национальном собрании в пятницу свидетельствует о бедственном политическом положении Эммануэля Макрона.
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политика, в мире, франция, владимир зеленский, эммануэль макрон, флориан филиппо, патриот, европарламент
Политика, В мире, Франция, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Флориан Филиппо, Патриот, Европарламент
"Должны сделать". Во Франции предложили неожиданный план против Зеленского
Французский политик Филиппо призвал бойкотировать встречу Зеленского и Макрона