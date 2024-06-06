https://ria.ru/20240606/zelenskiy-1950894882.html

"Должны сделать". Во Франции предложили неожиданный план против Зеленского

"Должны сделать". Во Франции предложили неожиданный план против Зеленского - РИА Новости, 06.06.2024

"Должны сделать". Во Франции предложили неожиданный план против Зеленского

Французские политики от оппозиционных партий должны выступить против визита Владимира Зеленского и его встречи с лидером страны Эммануэлем Макроном в пятницу,... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T09:51

2024-06-06T09:51

2024-06-06T09:51

политика

в мире

франция

владимир зеленский

эммануэль макрон

флориан филиппо

патриот

европарламент

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Французские политики от оппозиционных партий должны выступить против визита Владимира Зеленского и его встречи с лидером страны Эммануэлем Макроном в пятницу, написал лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X."Депутаты от оппозиции, достойные своего имени, должны бойкотировать это позорное зрелище! Оно обойдется нам в еще несколько миллиардов евро и приведет к эскалации в полномасштабную войну!" — предупредил Филиппо.Он также добавил, что если французские оппозиционные партии не будут выступать против визита Зеленского в пятницу, то они будут причастны к продолжению боевых действий и дальнейшему разрушению Франции как государства.Во вторник агентство AFP сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон примет Владимира Зеленского в пятницу в своей резиденции в Елисейском дворце.В среду президент фракции "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен заявила, что приглашение Владимиру Зеленскому выступить в Национальном собрании в пятницу свидетельствует о бедственном политическом положении Эммануэля Макрона.

https://ria.ru/20240606/tramp-1950878971.html

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политика, в мире, франция, владимир зеленский, эммануэль макрон, флориан филиппо, патриот, европарламент