https://ria.ru/20240606/zavod-1951042653.html
Завод по производству компонентов для турбомашин построят в Верхневолжье
Завод по производству компонентов для турбомашин построят в Верхневолжье - РИА Новости, 06.06.2024
Завод по производству компонентов для турбомашин построят в Верхневолжье
На Петербургском международном экономическом форуме в четверг между правительством Тверской области и ООО "ГК ВСК" подписано соглашение о строительстве завода... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T15:46
2024-06-06T15:46
2024-06-06T15:46
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технологии
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игорь руденя
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. На Петербургском международном экономическом форуме в четверг между правительством Тверской области и ООО "ГК ВСК" подписано соглашение о строительстве завода по производству высокотехнологичных компонентов для турбомашин, сообщает пресс-служба регионального правительства. Подписи под документом поставили губернатор региона Игорь Руденя и председатель совета директоров ГК "ВСК" Александр Старостин. "Строительство и запуск на территории Конаковского округа завода по производству высокотехнологичных компонентов для турбомашин отвечает задачам обеспечения импортонезависимости и технологического суверенитета нашей страны. Важно, что проект планируется реализовать в максимально сжатые сроки и начать производство уже в следующем году", -цитирует пресс-служба Руденю. Губернатор подчеркнул, что регион готов оказать всю необходимую помощь в реализации инвестпроекта, в том числе в развитии сотрудничества с вузами и колледжами Верхневолжья по подготовке кадров. "Мы приняли решение работать в Тверской области, и у нас на это много причин. Во-первых, я сам давно живу в Тверской области, второе – мы решили, что здесь наиболее развивающаяся территория, сейчас производство базируется в Твери, а на площадке особой экономической зоны "Эммаусс" будет строиться новый завод. У нас очень сложный вид продукции. Мы выпускаем специальные компоненты паровых, газовых турбин, компрессоров, насосов, медицинского оборудования. Это все, что связано с безопасностью производств, производительностью машин", – отметил Старостин. В новый заводской комплекс в Конаковском округе войдет производственное здание площадью 5,6 тысячи квадратных метров, токарный, токарно-фрезерный, слесарный и складской цеха. Предприятие будет выпускать механические торцевые уплотнения, подшипники скольжения, трансмиссионные узлы, системы обеспечения работы компрессоров, насосов и турбин. Строительство завода позволит привлечь более 1 миллиарда рублей инвестиций и сформировать 150 рабочих мест. Группа компаний осуществляет деятельность в Тверской области с 2019 года и изготавливает продукцию, используемую в газовой, нефтеперерабатывающей, нефтехимической и энергетической промышленности. В настоящее время компания взяла вектор на импортозамещение продукции для стратегически важных отраслей и локализацию производства на территории России. В Твери группа компаний производит подшипники скольжения с баббитовым напылением для компрессоров и насосов, подпятников для погружных насосов и другие виды оборудования. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240604/peterburg-1950311656.html
https://ria.ru/20240605/pmef-1950179253.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, тверь, россия, игорь руденя, тверская область, пмэф
Тверская область, Технологии, Тверь, Россия, Игорь Руденя, Тверская область, ПМЭФ
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. На Петербургском международном экономическом форуме в четверг между правительством Тверской области и ООО "ГК ВСК" подписано соглашение о строительстве завода по производству высокотехнологичных компонентов для турбомашин, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Подписи под документом поставили губернатор региона Игорь Руденя
и председатель совета директоров ГК "ВСК" Александр Старостин.
"Строительство и запуск на территории Конаковского округа завода по производству высокотехнологичных компонентов для турбомашин отвечает задачам обеспечения импортонезависимости и технологического суверенитета нашей страны. Важно, что проект планируется реализовать в максимально сжатые сроки и начать производство уже в следующем году", -цитирует пресс-служба Руденю.
Губернатор подчеркнул, что регион готов оказать всю необходимую помощь в реализации инвестпроекта, в том числе в развитии сотрудничества с вузами и колледжами Верхневолжья по подготовке кадров.
"Мы приняли решение работать в Тверской области, и у нас на это много причин. Во-первых, я сам давно живу в Тверской области, второе – мы решили, что здесь наиболее развивающаяся территория, сейчас производство базируется в Твери
, а на площадке особой экономической зоны "Эммаусс" будет строиться новый завод. У нас очень сложный вид продукции. Мы выпускаем специальные компоненты паровых, газовых турбин, компрессоров, насосов, медицинского оборудования. Это все, что связано с безопасностью производств, производительностью машин", – отметил Старостин.
В новый заводской комплекс в Конаковском округе войдет производственное здание площадью 5,6 тысячи квадратных метров, токарный, токарно-фрезерный, слесарный и складской цеха.
Предприятие будет выпускать механические торцевые уплотнения, подшипники скольжения, трансмиссионные узлы, системы обеспечения работы компрессоров, насосов и турбин.
Строительство завода позволит привлечь более 1 миллиарда рублей инвестиций и сформировать 150 рабочих мест.
Группа компаний осуществляет деятельность в Тверской области с 2019 года и изготавливает продукцию, используемую в газовой, нефтеперерабатывающей, нефтехимической и энергетической промышленности. В настоящее время компания взяла вектор на импортозамещение продукции для стратегически важных отраслей и локализацию производства на территории России
.
В Твери группа компаний производит подшипники скольжения с баббитовым напылением для компрессоров и насосов, подпятников для погружных насосов и другие виды оборудования.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.