https://ria.ru/20240606/zavod-1951042653.html

Завод по производству компонентов для турбомашин построят в Верхневолжье

Завод по производству компонентов для турбомашин построят в Верхневолжье - РИА Новости, 06.06.2024

Завод по производству компонентов для турбомашин построят в Верхневолжье

На Петербургском международном экономическом форуме в четверг между правительством Тверской области и ООО "ГК ВСК" подписано соглашение о строительстве завода... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T15:46

2024-06-06T15:46

2024-06-06T15:46

тверская область

технологии

тверь

россия

игорь руденя

тверская область

пмэф

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. На Петербургском международном экономическом форуме в четверг между правительством Тверской области и ООО "ГК ВСК" подписано соглашение о строительстве завода по производству высокотехнологичных компонентов для турбомашин, сообщает пресс-служба регионального правительства. Подписи под документом поставили губернатор региона Игорь Руденя и председатель совета директоров ГК "ВСК" Александр Старостин. "Строительство и запуск на территории Конаковского округа завода по производству высокотехнологичных компонентов для турбомашин отвечает задачам обеспечения импортонезависимости и технологического суверенитета нашей страны. Важно, что проект планируется реализовать в максимально сжатые сроки и начать производство уже в следующем году", -цитирует пресс-служба Руденю. Губернатор подчеркнул, что регион готов оказать всю необходимую помощь в реализации инвестпроекта, в том числе в развитии сотрудничества с вузами и колледжами Верхневолжья по подготовке кадров. "Мы приняли решение работать в Тверской области, и у нас на это много причин. Во-первых, я сам давно живу в Тверской области, второе – мы решили, что здесь наиболее развивающаяся территория, сейчас производство базируется в Твери, а на площадке особой экономической зоны "Эммаусс" будет строиться новый завод. У нас очень сложный вид продукции. Мы выпускаем специальные компоненты паровых, газовых турбин, компрессоров, насосов, медицинского оборудования. Это все, что связано с безопасностью производств, производительностью машин", – отметил Старостин. В новый заводской комплекс в Конаковском округе войдет производственное здание площадью 5,6 тысячи квадратных метров, токарный, токарно-фрезерный, слесарный и складской цеха. Предприятие будет выпускать механические торцевые уплотнения, подшипники скольжения, трансмиссионные узлы, системы обеспечения работы компрессоров, насосов и турбин. Строительство завода позволит привлечь более 1 миллиарда рублей инвестиций и сформировать 150 рабочих мест. Группа компаний осуществляет деятельность в Тверской области с 2019 года и изготавливает продукцию, используемую в газовой, нефтеперерабатывающей, нефтехимической и энергетической промышленности. В настоящее время компания взяла вектор на импортозамещение продукции для стратегически важных отраслей и локализацию производства на территории России. В Твери группа компаний производит подшипники скольжения с баббитовым напылением для компрессоров и насосов, подпятников для погружных насосов и другие виды оборудования. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240604/peterburg-1950311656.html

https://ria.ru/20240605/pmef-1950179253.html

https://ria.ru/20231206/proizvodstvo-1914198230.html

тверь

россия

тверская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, тверь, россия, игорь руденя, тверская область, пмэф