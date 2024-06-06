https://ria.ru/20240606/zasedanie-1950848283.html

Москва запросила заседание СБ ООН из-за разрешения ВСУ бить по России

Москва запросила заседание СБ ООН из-за разрешения ВСУ бить по России - РИА Новости, 06.06.2024

Москва запросила заседание СБ ООН из-за разрешения ВСУ бить по России

Москва запросила на 14 июня заседание СБ ООН в связи с данным Киеву западными странами разрешением наносить удары по территории России, сообщило в своем... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T00:48

2024-06-06T00:48

2024-06-06T02:53

в мире

россия

киев

оон

москва

совет безопасности оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867416344_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_946673313385d59d31d15a249a8ad751.jpg

ООН, 6 июн - РИА Новости. Москва запросила на 14 июня заседание СБ ООН в связи с данным Киеву западными странами разрешением наносить удары по территории России, сообщило в своем Telegram-канале российское постпредство при ООН."Россия запросила на 14 июня заседание Совета безопасности ООН в связи с тем, что западные страны дали Киеву "зеленый свет" на использование поставляемого ими оружия по территории Российской Федерации", — сказано в сообщении.В последнее время несколько западных стран разрешили Киеву в той или иной форме наносить удары своим оружием по России. В частности, на прошлой неделе США одобрили применение Украиной передаваемого им вооружения против целей на российской территории, прилегающей к Харьковской области. При этом Вашингтон оставил в силе запрет на трансграничные удары оперативно-тактическими ракетами ATACMS и другими средствами дальнего огневого поражения.Позднее официальный представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер подтвердил решение Берлина позволить Киеву использовать немецкое вооружение для ударов по позициям на российской территории близ Харьковской области. При этом он заверил журналистов, что Германия в качестве поставщика оружия Украине не станет стороной конфликта.Второго июня Франция разрешила Киеву использовать дальнобойные ракеты Storm Shadows/SCALP для нанесения ударов по российским регионам.Как заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, некоторые страны альянса, включая Великобританию, изначально передавали Киеву оружие "безо всяких ограничений".Президент Владимир Путин в среду в беседе с представителями иностранных СМИ в Петербурге предупредил, что Москва может ответить асимметрично на поставки дальнобойного оружия на Украину. Он допустил, что Россия может начать поставлять оружие "в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России".

https://ria.ru/20240606/putin-1950838781.html

https://ria.ru/20240605/putin-1950825115.html

россия

киев

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, киев, оон, москва, совет безопасности оон