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Москва запросила заседание СБ ООН из-за разрешения ВСУ бить по России - РИА Новости, 06.06.2024
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00:48 06.06.2024 (обновлено: 02:53 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/zasedanie-1950848283.html
Москва запросила заседание СБ ООН из-за разрешения ВСУ бить по России
Москва запросила заседание СБ ООН из-за разрешения ВСУ бить по России - РИА Новости, 06.06.2024
Москва запросила заседание СБ ООН из-за разрешения ВСУ бить по России
Москва запросила на 14 июня заседание СБ ООН в связи с данным Киеву западными странами разрешением наносить удары по территории России, сообщило в своем... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T00:48
2024-06-06T02:53
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ООН, 6 июн - РИА Новости. Москва запросила на 14 июня заседание СБ ООН в связи с данным Киеву западными странами разрешением наносить удары по территории России, сообщило в своем Telegram-канале российское постпредство при ООН."Россия запросила на 14 июня заседание Совета безопасности ООН в связи с тем, что западные страны дали Киеву "зеленый свет" на использование поставляемого ими оружия по территории Российской Федерации", — сказано в сообщении.В последнее время несколько западных стран разрешили Киеву в той или иной форме наносить удары своим оружием по России. В частности, на прошлой неделе США одобрили применение Украиной передаваемого им вооружения против целей на российской территории, прилегающей к Харьковской области. При этом Вашингтон оставил в силе запрет на трансграничные удары оперативно-тактическими ракетами ATACMS и другими средствами дальнего огневого поражения.Позднее официальный представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер подтвердил решение Берлина позволить Киеву использовать немецкое вооружение для ударов по позициям на российской территории близ Харьковской области. При этом он заверил журналистов, что Германия в качестве поставщика оружия Украине не станет стороной конфликта.Второго июня Франция разрешила Киеву использовать дальнобойные ракеты Storm Shadows/SCALP для нанесения ударов по российским регионам.Как заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, некоторые страны альянса, включая Великобританию, изначально передавали Киеву оружие "безо всяких ограничений".Президент Владимир Путин в среду в беседе с представителями иностранных СМИ в Петербурге предупредил, что Москва может ответить асимметрично на поставки дальнобойного оружия на Украину. Он допустил, что Россия может начать поставлять оружие "в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России".
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в мире, россия, киев, оон, москва, совет безопасности оон
В мире, Россия, Киев, ООН, Москва, Совет Безопасности ООН
Москва запросила заседание СБ ООН из-за разрешения ВСУ бить по России

Москва запросила на 14 июня заседание СБ ООН из-за разрешения ВСУ бить по России

© AP Photo / John MinchilloЗаседание Совета безопасности ООН
Заседание Совета безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© AP Photo / John Minchillo
Заседание Совета безопасности ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 6 июн - РИА Новости. Москва запросила на 14 июня заседание СБ ООН в связи с данным Киеву западными странами разрешением наносить удары по территории России, сообщило в своем Telegram-канале российское постпредство при ООН.
«
"Россия запросила на 14 июня заседание Совета безопасности ООН в связи с тем, что западные страны дали Киеву "зеленый свет" на использование поставляемого ими оружия по территории Российской Федерации", — сказано в сообщении.
В последнее время несколько западных стран разрешили Киеву в той или иной форме наносить удары своим оружием по России. В частности, на прошлой неделе США одобрили применение Украиной передаваемого им вооружения против целей на российской территории, прилегающей к Харьковской области. При этом Вашингтон оставил в силе запрет на трансграничные удары оперативно-тактическими ракетами ATACMS и другими средствами дальнего огневого поражения.
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Позднее официальный представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер подтвердил решение Берлина позволить Киеву использовать немецкое вооружение для ударов по позициям на российской территории близ Харьковской области. При этом он заверил журналистов, что Германия в качестве поставщика оружия Украине не станет стороной конфликта.
Второго июня Франция разрешила Киеву использовать дальнобойные ракеты Storm Shadows/SCALP для нанесения ударов по российским регионам.
Как заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, некоторые страны альянса, включая Великобританию, изначально передавали Киеву оружие "безо всяких ограничений".
Президент Владимир Путин в среду в беседе с представителями иностранных СМИ в Петербурге предупредил, что Москва может ответить асимметрично на поставки дальнобойного оружия на Украину. Он допустил, что Россия может начать поставлять оружие "в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России".
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