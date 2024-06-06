https://ria.ru/20240606/zaporozhe-1950849882.html

В Запорожье прогремел взрыв, сообщили СМИ

В Запорожье прогремел взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.06.2024

В Запорожье прогремел взрыв, сообщили СМИ

Взрыв раздался в подконтрольном Киеву Запорожье, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T01:09

2024-06-06T01:09

2024-06-06T04:25

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Взрыв раздался в подконтрольном Киеву Запорожье, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Запорожье прогремел взрыв", - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

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в мире, россия, запорожье, киев, дмитрий песков, вооруженные силы украины