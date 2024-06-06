В Запорожье прогремел взрыв, сообщили СМИ
"Общественное": в подконтрольном Киеву Запорожье прогремел взрыв
© AP Photo / Leo CorreaУкраинский пожарный
© AP Photo / Leo Correa
Украинский пожарный. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Взрыв раздался в подконтрольном Киеву Запорожье, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Запорожье прогремел взрыв", - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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