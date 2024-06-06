https://ria.ru/20240606/zakharova-1951118428.html

Мария Захарова: Запад делает из Украины новую Аль-Каиду*

Мария Захарова: Запад делает из Украины новую Аль-Каиду* - РИА Новости, 06.06.2024

Мария Захарова: Запад делает из Украины новую Аль-Каиду*

Россия долгие годы поддерживала контакты с Талибаном**, это необходимо для решения большого количества проблем, которые остались после американцев и НАТО,... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T18:27

2024-06-06T18:27

2024-06-06T18:49

интервью

россия

мария захарова

нато

украина

афганистан

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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Россия долгие годы поддерживала контакты с Талибаном**, это необходимо для решения большого количества проблем, которые остались после американцев и НАТО, заявила Мария Захарова в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ. Официальный представитель МИД РФ так же заявила о том, что Россия будет продолжать добавиться от Киева внятной реакции на ноту по антитеррору, которая была отправлена Украине в марте.РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ-2024.– Мария Владимировна, как вы оцениваете Петербургский форум с точки зрения его репрезентативности? И с точки зрения того, насколько важно, что он проходит именно сейчас, когда мир так близок к глобальной катастрофе?– Вы знаете, мне кажется, ответ на ваш вопрос состоит из двух частей и одного примера. С одной стороны, нужно говорить о результативности. Результативность, как у нас в народе принято говорить, "цыплят по осени считают", когда закончится форум, будут цифры, будут факты, будут объемы того, что называется заключением сделок, ну и так далее. Но второй момент – это, конечно, сам принцип, как вы правильно сказали, в эпоху разъединения, агрессивной риторики и абсолютного расчеловечивания, до которого опустился Запад, когда по их желанию, как они полагают, страны, народы, культуры, экономики, кстати говоря, да и будущее человечество может отменяться или переписываться. Вот на этом фоне происходят события, как Питерский форум, который показывает, что люди могут объединяться даже вот в этих странных, порой даже в нечеловеческих международных условиях. Несмотря на угрозы, несмотря на шантаж, несмотря на санкции, санкционные списки и все остальное, все равно мы можем находить общий язык, мы можем создавать, а Россия, мне кажется, это делает прекрасно, условия для объединительной повестки. И Питерский форум – это прекрасная традиция, которая нацелена на объединение людей. Я же сказала, что будет два ответа и один пример. Вот конкретный пример. Буквально сейчас, вот два часа назад, российская делегация в главе с Сергеем Викторовичем Лавровым вернулась из очередного африканского турне. Проходили переговоры в четырех странах – это Гвинея, Республика Конго, Буркина-Фасо и Чад. И главы внешнеполитических ведомств и главы государств рассказывали о том, какие делегации своих стран они направили на Питерский форум. В основном, конечно, всех интересует инфраструктура, энергетика. И в этом они ищут такие возможности, потенциал в сотрудничестве с нашей страной. И на пресс-конференциях об этом тоже было сказано немало. Поэтому вот вам конкретный пример того, как, в том числе, и дипломатические отношения, отношения между государствами дополняются отношениями бизнес-сообществ по линии данного форума. Это значительный блок наших связей с различными странами мира, и не только странами, но и региональными объединениями, международными организациями.– Хоть это экономический форум, но собирает у себя представителей большого количества стран, которые обсуждают здесь, в том числе политические вопросы. Насколько этот форум, на ваш взгляд, способен сплотить страны и пересилить те тенденции и силы, которые подталкивают мир к глобальному конфликту?– Вы знаете, вот я, честно говоря, не знаю. Возможно, это common sense, возможно, этот термин в отношении форума используют все. Правда, не знаю. Но, на мой взгляд, Питерский форум лучше всего охарактеризовать как универсальный. Он заявлен был, конечно, как экономический, но как и в экономике самой по себе, очень много граней. Она является ответом на развитие науки, техники, гуманитарных связей, потребностей, возможности преодоления каких-то, в том числе и кризисных, ситуаций в мире. Так и в целом форум, на мой взгляд, уже давно перерос в какую-то такую узконаправленную повестку. Поэтому, вот как мне кажется, он является международной универсальной площадкой, на которой презентуется все. И ответы на проблемные вопросы, и возможности для выхода из кризисов. Экономическая повестка, гуманитарная, политическая, внешнеполитическая, да порой даже и внутренняя. Потому что, как вы прекрасно понимаете, есть очень интересные проекты внутри государств, которые связаны с обществом, которые связаны с молодежью, которые находят отражения на форуме, образовательных сколько проектов, туризм. Мне кажется, что даже если раньше в основном экономические операторы, банковская сфера была представлена здесь наиболее широко, то теперь уже и региональные экономические объединения считают форум прекрасной возможностью заявить о себе. Здесь проходит большое количество переговоров на высшем уровне, на полях, конечно, на полях. Но Питерский форум стал той площадкой, встречи которого ждут во всем мире, потому что обсуждается топ-повестка. Самые актуальные вопросы. Ну и, собственно говоря, то, чего ждут все – завтрашняя пленарка, выступление президента Российской Федерации, оно всегда настолько полноформатно, что охватывает буквально все сферы не только нашей жизни, но и общемировой. Поэтому слово "универсальная площадка", вот это выражение, мне кажется, стало брендом Питерского форума.– Какие вопросы будут обсуждаться с делегацией талибов** на ПМЭФ? В каких сферах Россия намерена нарастить сотрудничество, идет ли речь об усилении ВТС с Афганистаном? Когда в обозримом будущем можно ожидать исключения движения талибов из списка террористов?– Знаете, я вижу, как периодически происходит всплеск интереса к этой тематике, и меня удивляет только одно, что, как правило, обращают внимание на вырванные из контекста новости, и всех интересует вот какая-то такая очень узкая оценка происходящего на этом треке. И никто не хочет понимать те тенденции, которые проходили на наших глазах на протяжении десятилетий. Я просто напомню, что было. За 20 лет Соединенные Штаты Америки и, собственно говоря, все это натовское сообщество натворило столько страшных дел в Афганистане, что мир ужаснулся не только тому, как они оттуда выходили, а на самом деле убегали, ну и что они после себя оставили? К власти пришло движение Талибан** в Афганистане. Проблем, с которыми столкнулась афганское общество сейчас, все соседи Афганистана и весь мир, стало намного больше, нежели до натовской оккупации этой страны. Как решать эти вопросы? И мне очень хочется, чтобы те блогеры, те журналисты, те эксперты, которые, знаете, как на жареное, как на какую-то такую горячую новость, реагируют, когда речь идет о движении Талибана**, об установлении отношений различных стран с властями талибов**, чтобы они все-таки понимали суть, для чего это делается. Не только искали горячие новости, не только пытались найти противоречия в международно-правовых подходах, а видели главное. Видели те проблемы многочисленные, с которым нужно что-то делать и самому афганскому обществу, и всем соседям Афганистана. Что это за проблема? Это безусловно проблема терроризма, это безусловно проблема наркотрафика, оргпреступности. Что такое оргпреступность? Это же не просто тезис в какой-то резолюции уважаемой международной организации, это та беда, которая приходит в дом человеку в различных странах, на различных континентах. А дорожки, тропинки, пути, как правило, зачастую ведут к проблемам Афганистана. Мне очень хочется, чтобы, когда задавали вопросы и писали на эту тему, понимали, а почему сейчас те или иные страны прагматично смотрят на эту ситуацию, устанавливают отношения, рассматривают вопрос о, назовем в общем, делистинге, выводе соответствующих персоналей в каких-то странах самого движения (Талибан** – ред.), из соответствующих списков, куда они были внесены, потому что эти проблемы надо решать. Соответственно, вот еще раз повторю, на это должен быть прагматичный взгляд, и под словом прагматика не надо искать политическую конъюнктуру, а нужно видеть реальную потребность в решении большого количества вопросов. Как это будет сделано? Над этим вопросом трудятся эксперты, юристы, правовики, международники, представители различных ведомств и соответствующие процедуры, которые задействованы. Главное, понять, зачем это делается. Еще раз, американцы и натовцы ставили в Афганистане и вокруг такое количество проблем, что это по сути похоже на такие минные поля, которые просто придется разминировать. Это, конечно, образ, но на мой взгляд, он очень символичный. Собственно, для этого сейчас эта работа по выстраиванию отношений ведется. Но мы поддерживали контакты и все эти годы, я имею в виду, для нас эта тема не новая c движением талибов*. Опять же, что очень важно, чтоб эти фразы не вырвались из контекста, для решения проблем. Потому что в отличие от американцев, которые считали, что можно просто в чемоданчике привести план по построению демократии в государстве, и все само собой сложится. Советский Союз, а соответственно Россия, имеют представление, что придется сталкиваться с набором вызовов, когда кто-то посчитает, что знает рецепт, как, наладить жизнь в Афганистане. И в отличие от штатов, когда Советский Союз, если вы посмотрите историю, реализовал свои взгляды, то Афганистан только от этого выигрывал. Это были и заводы, и фабрики, это была гражданская инфраструктура, это было и обучение людей различных профессий для нормализации жизни, это был подъем экономики не дутой, не на основе какой-то сиюминутной конъюнктуры, а это было действительно построение вот того базиса, который давал возможность налаживать мирную жизнь внутри этой страны, в соответствии с их традициями, особенностями, ценностями и так далее. Штаты пошли по другому пути, собственно говоря, как они это делают везде. Разрушение, хаос и свои лекала, под которые, как под прокрустово ложе, все должны почему-то подпадать. А то, что у кого-то потом не оказывается ног, а порой и головы, в Вашингтоне об этом не думают. Вот, собственно говоря, вот самое главное. Пусть я не ответила на ваш вопрос, когда, наверное, он всех интересует, но не он является главным. Главным является принцип, о котором очень часто все забывают.– Российская сторона в марте передала Украине через Минск ноту по сотрудничеству в сфере антитеррора. Намерена ли Москва продолжать требовать от Украины внятной реакции и конкретных мер?– Нет, безусловно, весь набор дипломатических шагов, международно-правовых шагов будет предприниматься. Вопрос только в другом. Ведь киевский режим буквально не карт-бланш получил от своих заокеанских хозяев, а установку на проведение именно такой экстремистской, террористической деятельности. Вот о чем идет речь. Это не какая-то, ну, словно просто историческая реалия, это не какая-то трагедия Украины возникшая, ну и так далее. Это установка, которую Банковая получает от Запада, который дает ровно на такую политику деньги, вооружение, политическую информационную поддержку. Вот в чем проблема. Ну и есть просто прямое этому доказательство, помимо той материально-технической базы, которая предоставлена киевскому режиму, которая использует ее против мирного населения, как и использовал все эти годы. Но есть еще одна важная деталь. Ни одного слова осуждения этой самой террористической деятельности киевского режима со стороны Запада, коллективного Запада, НАТО, Европейского союза или индивидуального штата, Лондон, Париж, Берлин, Рим – ни разу не прозвучало. Они не одернули Зеленского никогда. Ни одного раза такого не было. Они не выступили с заявлением, они не приняли какую-нибудь декларацию семерки о необходимости борьбы с терроризмом в исполнении киевского режима. Ничего подобного. Не видят этого, ни одна другая специализированная, к сожалению, международная структура или региональное объединение западных стран тоже ни разу себя не проявило. И вот это самое печальное и это самое трагическое для Украины. Потому что очень, мы же исторические примеры знаем, очень несложно, я бы так сказала, впасть странам бывает или отдельным личностям, отдельным режимам в этот самый националистический, террористический дурман, террористический. Выйти оттуда практически невозможно. Это очень сложный процесс. На моем веку из практики жизни это получилось только один раз. Тогда, когда за решение ситуации с международным терроризмом на Северном Кавказе взялся президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Вот тогда получилось. Ценой колоссальных усилий, сопряжения политической воли и воли народной, сумели предотвратить коллапс мировой, сумели купировать это зло и сумели наладить мирную жизнь. Показав людям, которых много лет натаскивали именно на террористическую тряпку, что есть другой путь, что можно жить по-другому. Но это уникальный пример. То, что делают с Украиной, из них делают новую Аль-Каиду* из них делают новый ИГИЛ*, принципы все те же самые, метод тот же самый. Что будут делать дальше? Вот в чем вопрос. Это вопрос к Западу, на который им придется ответить.– Получила ли Россия ноту МИД Польши относительно запрета на передвижение российским дипломатам? Чем обоснован подобный шаг польской стороны? Как и когда Россия ответит на предпринятое Варшавой?– Мы квалифицируем это как очередной элемент антироссийской политики. Сделать все возможное и невозможное для того, чтобы осложнить работу наших дипломатов. Во-вторых, это делалось в контексте предстоящих в Европарламенте выборов, потому что это была большая кампания коллективного Запада по поддержке нужных Вашингтону кандидатов и выведению максимально из политического пространства ненужных кандидатов. Вспомните и облавы, и обыски, и задержания компании очередной шпиономании. Что еще было? А, конечно, вывод, условно говоря, из информационного поля ряда средств массовой информации. Принятие соответствующих заявлений на этот счет. И это в ту же копилку. То есть в очередной раз демонизировать Россию, сказать о том, что в центре Европы якобы русские буквально в ручном режиме руководят какими-то электоральными процессами. Ну, придумали вот еще один компонент в общей этой информационной компании. Потому что практического смысла нет. Ведь аналогичные меры, неважно, зеркальные, симметричные, ответные, они будут приняты в отношении польских дипломатов. А им это, ой, как не понравится. Соответственно, нужно искать истинный смысл. Я о нем сказала.– Мария Владимировна, если позволите, еще один вопрос на актуальную тему. Генеральный секретарь правительства Японии отреагировал на слова нашего президента и сказал, что Россия снова пытается переложить на Японию ответственность за улучшение отношений. Как нам выстраивать диалог с Японией? Неужели все ушло без возврата?– Вы знаете, когда правительство Японии будет делать в следующий раз аналогичное заедание, они должны привести хотя бы один пример того, как Россия с их точки зрения якобы разрушала двухсторонние отношения. Таких примеров нет. Мы проявляли добрую волю во всем. Будь то политические вопросы, которые, кстати говоря, нами не рассматривались. Вот те сложные проблемные с точки зрения Токио вопросы нами никогда не рассматривались как возможность или как какой-то камень преткновения для неразвития связей в гуманитарной экономической сфере. Это Япония всегда ставила вот эти проблемы политические, исторические во главу угла, буквально молилась на них, не давая возможности двусторонним отношениям раскрыться по полной. Но несмотря на это мы проявляли добрую волю во всем. Мы шли полностью на контакт, мы их развивали эти связи, мы находили возможности для выхода из сложных ситуаций. Было согласовано немало интересных проектов и была хорошая дорожная карта по поиску решений и по реализации возможностей, в том числе тема, которая для Токио является основной, придуманной для Токио, Соединенными Штатами Америки. Это якобы проблема островов. Это же все было с подачи только Соединенных Штатов Америки. Навязано Японии как политическому режиму, Японии как обществу и поставлено во главу угла отношений с нашей страной. Почему-то... Наверное потому что Штаты боялись какого-то сближения, а по-моему экономические выгоды очевидны для всех, если бы такое сближение или хотя бы нормальные отношения развивались. Поэтому когда в следующий раз в Токио кто-нибудь захочет опять эту тему каким-то образом поднять, пусть они все-таки проведут хотя бы один пример того, как Россия вела себя якобы с их точки зрения неконструктивно. Таких примеров нет. А что касается вопроса, почему Токио так себя ведет – к сожалению, не самостоятельные. Это очередной пример того, как экономически развитая держава, имеющая свою историю, свою культуру, утратила истинную независимость и истинный суверенитет и не имеет возможности, а теперь уже и права с точки зрения своего куратора в Вашингтоне принимать национально ориентированные решения.* запрещенная в РФ террористическая организация** Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20240604/pmef-1950472687.html

https://ria.ru/20240605/beglov-1950544453.html

https://ria.ru/20240605/putin-1950831022.html

https://ria.ru/20240531/mid-1949608874.html

https://ria.ru/20240524/soglashenie-1948210157.html

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афганистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, россия, мария захарова, нато, украина, афганистан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)