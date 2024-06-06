https://ria.ru/20240606/zakharova-1951083357.html

Захарова пригрозила Польше ответом из-за ограничений для дипломатов

Захарова пригрозила Польше ответом из-за ограничений для дипломатов - РИА Новости, 06.06.2024

Захарова пригрозила Польше ответом из-за ограничений для дипломатов

Запрет Варшавы на передвижение дипломатам РФ - часть антироссийкой политики, попытка осложнить работу российских дипломатов, заявила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T16:56

2024-06-06T16:56

2024-06-06T16:58

пмэф-2024

польша

в мире

россия

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837277354_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_72af7e4de92f32fa9e5e00e12140c50d.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Запрет Варшавы на передвижение дипломатам РФ - часть антироссийкой политики, попытка осложнить работу российских дипломатов, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Отвечая на соответствующий вопрос, она указала, что "мы квалифицируем это как очередной элемент антироссийской политики". "Сделать все возможное и невозможное для того, чтобы осложнить работу наших дипломатов", - добавила она.Захарова также указала на то, что "это делалось в контексте предстоящих в Европарламенте выборов, потому что это была большая такая компания коллективного Запада по поддержке нужных Вашингтону кандидатов и выведению максимально из политического пространства ненужных кандидатов".Помимо этого, Захарова также видит причину в выводе "условно говоря, из информационного поля ряда средств массовой информации, принятие соответствующих заявлений на этот счет".Она подчеркнула, что "аналогичные меры, неважно, зеркальные, симметричные, ответные, они будут приняты в отношении польских дипломатов, а им это ой, как не понравится".

https://ria.ru/20240528/mid-1948852742.html

https://ria.ru/20240604/pdd-1950478014.html

польша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

польша, в мире, россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)