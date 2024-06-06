https://ria.ru/20240606/zakharova-1951083357.html
Захарова пригрозила Польше ответом из-за ограничений для дипломатов
Захарова пригрозила Польше ответом из-за ограничений для дипломатов - РИА Новости, 06.06.2024
Захарова пригрозила Польше ответом из-за ограничений для дипломатов
Запрет Варшавы на передвижение дипломатам РФ - часть антироссийкой политики, попытка осложнить работу российских дипломатов, заявила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T16:56
2024-06-06T16:56
2024-06-06T16:58
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Запрет Варшавы на передвижение дипломатам РФ - часть антироссийкой политики, попытка осложнить работу российских дипломатов, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Отвечая на соответствующий вопрос, она указала, что "мы квалифицируем это как очередной элемент антироссийской политики". "Сделать все возможное и невозможное для того, чтобы осложнить работу наших дипломатов", - добавила она.Захарова также указала на то, что "это делалось в контексте предстоящих в Европарламенте выборов, потому что это была большая такая компания коллективного Запада по поддержке нужных Вашингтону кандидатов и выведению максимально из политического пространства ненужных кандидатов".Помимо этого, Захарова также видит причину в выводе "условно говоря, из информационного поля ряда средств массовой информации, принятие соответствующих заявлений на этот счет".Она подчеркнула, что "аналогичные меры, неважно, зеркальные, симметричные, ответные, они будут приняты в отношении польских дипломатов, а им это ой, как не понравится".
https://ria.ru/20240528/mid-1948852742.html
https://ria.ru/20240604/pdd-1950478014.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, в мире, россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ПМЭФ-2024, Польша, В мире, Россия, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Захарова пригрозила Польше ответом из-за ограничений для дипломатов
Захарова: ответ из-за запрета дипломатам на передвижения Польше не понравится
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Запрет Варшавы на передвижение дипломатам РФ - часть антироссийкой политики, попытка осложнить работу российских дипломатов, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Отвечая на соответствующий вопрос, она указала, что "мы квалифицируем это как очередной элемент антироссийской политики". "Сделать все возможное и невозможное для того, чтобы осложнить работу наших дипломатов", - добавила она.
Захарова также указала на то, что "это делалось в контексте предстоящих в Европарламенте
выборов, потому что это была большая такая компания коллективного Запада по поддержке нужных Вашингтону
кандидатов и выведению максимально из политического пространства ненужных кандидатов".
Помимо этого, Захарова также видит причину в выводе "условно говоря, из информационного поля ряда средств массовой информации, принятие соответствующих заявлений на этот счет".
Она подчеркнула, что "аналогичные меры, неважно, зеркальные, симметричные, ответные, они будут приняты в отношении польских дипломатов, а им это ой, как не понравится".