https://ria.ru/20240606/zakharova-1951082744.html
Захарова: ограничение передвижения осложняет работу российских дипломатов
Захарова: ограничение передвижения осложняет работу российских дипломатов - РИА Новости, 06.06.2024
Захарова: ограничение передвижения осложняет работу российских дипломатов
Запрет Варшавы на передвижение дипломатам РФ - часть антироссийкой политики, попытка осложнить работу российских дипломатов, заявила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T16:54
2024-06-06T16:54
2024-06-06T17:06
пмэф-2024
россия
варшава
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933355318_0:143:3079:1875_1920x0_80_0_0_b5509be3b3f6db74e38e71bd26ed6071.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Запрет Варшавы на передвижение дипломатам РФ - часть антироссийкой политики, попытка осложнить работу российских дипломатов, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Отвечая на соответствующий вопрос, она указала, что "мы квалифицируем это как очередной элемент антироссийской политики". "Сделать все возможное и невозможное для того, чтобы осложнить работу наших дипломатов", - добавила она.
https://ria.ru/20240422/zakharova-1941520239.html
россия
варшава
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933355318_320:0:3051:2048_1920x0_80_0_0_e9c253664d049d555dc626fcce3a17e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, варшава, мария захарова
ПМЭФ-2024, Россия, Варшава, Мария Захарова
Захарова: ограничение передвижения осложняет работу российских дипломатов
Захарова: запрет Польши на передвижение осложняет работу российских дипломатов