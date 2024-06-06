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Захарова: ограничение передвижения осложняет работу российских дипломатов - РИА Новости, 06.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
16:54 06.06.2024 (обновлено: 17:06 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/zakharova-1951082744.html
Захарова: ограничение передвижения осложняет работу российских дипломатов
Захарова: ограничение передвижения осложняет работу российских дипломатов - РИА Новости, 06.06.2024
Захарова: ограничение передвижения осложняет работу российских дипломатов
Запрет Варшавы на передвижение дипломатам РФ - часть антироссийкой политики, попытка осложнить работу российских дипломатов, заявила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T16:54
2024-06-06T17:06
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россия
варшава
мария захарова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Запрет Варшавы на передвижение дипломатам РФ - часть антироссийкой политики, попытка осложнить работу российских дипломатов, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Отвечая на соответствующий вопрос, она указала, что "мы квалифицируем это как очередной элемент антироссийской политики". "Сделать все возможное и невозможное для того, чтобы осложнить работу наших дипломатов", - добавила она.
https://ria.ru/20240422/zakharova-1941520239.html
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россия, варшава, мария захарова
ПМЭФ-2024, Россия, Варшава, Мария Захарова
Захарова: ограничение передвижения осложняет работу российских дипломатов

Захарова: запрет Польши на передвижение осложняет работу российских дипломатов

© РИА НовостиОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Запрет Варшавы на передвижение дипломатам РФ - часть антироссийкой политики, попытка осложнить работу российских дипломатов, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Отвечая на соответствующий вопрос, она указала, что "мы квалифицируем это как очередной элемент антироссийской политики". "Сделать все возможное и невозможное для того, чтобы осложнить работу наших дипломатов", - добавила она.
Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
Захарова назвала заявление Польши о размещении ядерного оружия провокацией
22 апреля, 14:27
 
ПМЭФ-2024РоссияВаршаваМария Захарова
 
 
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