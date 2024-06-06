https://ria.ru/20240606/zakharova-1951082744.html

Захарова: ограничение передвижения осложняет работу российских дипломатов

Захарова: ограничение передвижения осложняет работу российских дипломатов - РИА Новости, 06.06.2024

Захарова: ограничение передвижения осложняет работу российских дипломатов

Запрет Варшавы на передвижение дипломатам РФ - часть антироссийкой политики, попытка осложнить работу российских дипломатов, заявила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T16:54

2024-06-06T16:54

2024-06-06T17:06

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варшава

мария захарова

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Запрет Варшавы на передвижение дипломатам РФ - часть антироссийкой политики, попытка осложнить работу российских дипломатов, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Отвечая на соответствующий вопрос, она указала, что "мы квалифицируем это как очередной элемент антироссийской политики". "Сделать все возможное и невозможное для того, чтобы осложнить работу наших дипломатов", - добавила она.

https://ria.ru/20240422/zakharova-1941520239.html

россия

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россия, варшава, мария захарова