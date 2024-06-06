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Захарова считает ПМЭФ международной универсальной площадкой - РИА Новости, 06.06.2024
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16:48 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/zakharova-1951078793.html
Захарова считает ПМЭФ международной универсальной площадкой
Захарова считает ПМЭФ международной универсальной площадкой - РИА Новости, 06.06.2024
Захарова считает ПМЭФ международной универсальной площадкой
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) давно перерос узконаправленную повестку, став универсальной международной площадкой, заявила в интервью... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T16:48
2024-06-06T16:48
экономика
россия
мария захарова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) давно перерос узконаправленную повестку, став универсальной международной площадкой, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Форум, на мой взгляд, уже давно перерос в какую-то такую узконаправленную повестку", - сказала она, добавив, что ПМЭФ является международной универсальной площадкой. "Он заявлен был, конечно, как экономический, но как и в экономике самой по себе, очень много граней: она на является ответом на развитие науки, техники, гуманитарных связей, потребностей, в возможности преодоления каких-то, в том числе и кризисных ситуаций в мире", - добавила она. Захарова считает, что если раньше были представлены, в основном, экономические операторы и банковская сфера наиболее широко, то теперь и региональные экономические объединения считают форум прекрасной возможностью заявить о себе. Она уверена, что ПМЭФ стал той площадкой, встречи на которой ждут во всем мире, потому что обсуждаются топ-повестка и самые актуальные вопросы. "Ну и, собственно говоря, то, чего ждут все - завтрашняя пленарка, выступление президента Российской Федерации, оно всегда настолько полноформатно, что охватывает буквально все сферы не только нашей жизни, но и общемировой", - напомнила она. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума. Полностью интервью читайте на сайте ria.ru в 17.30 мск.
https://ria.ru/20240606/pmef-1951066289.html
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экономика, россия, мария захарова
Экономика, Россия, Мария Захарова
Захарова считает ПМЭФ международной универсальной площадкой

Захарова: ПМЭФ стал международной универсальной площадкой

© РИА НовостиОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) давно перерос узконаправленную повестку, став универсальной международной площадкой, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«
"Форум, на мой взгляд, уже давно перерос в какую-то такую узконаправленную повестку", - сказала она, добавив, что ПМЭФ является международной универсальной площадкой.
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«
"Он заявлен был, конечно, как экономический, но как и в экономике самой по себе, очень много граней: она на является ответом на развитие науки, техники, гуманитарных связей, потребностей, в возможности преодоления каких-то, в том числе и кризисных ситуаций в мире", - добавила она.
Захарова считает, что если раньше были представлены, в основном, экономические операторы и банковская сфера наиболее широко, то теперь и региональные экономические объединения считают форум прекрасной возможностью заявить о себе.
Она уверена, что ПМЭФ стал той площадкой, встречи на которой ждут во всем мире, потому что обсуждаются топ-повестка и самые актуальные вопросы.
«
"Ну и, собственно говоря, то, чего ждут все - завтрашняя пленарка, выступление президента Российской Федерации, оно всегда настолько полноформатно, что охватывает буквально все сферы не только нашей жизни, но и общемировой", - напомнила она.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Полностью интервью читайте на сайте ria.ru в 17.30 мск.
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ЭкономикаРоссияМария Захарова
 
 
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