https://ria.ru/20240606/zakharova-1951020357.html

Захарова: Москва будет добиваться от Киева реальных шагов по антитеррору

Захарова: Москва будет добиваться от Киева реальных шагов по антитеррору - РИА Новости, 06.06.2024

Захарова: Москва будет добиваться от Киева реальных шагов по антитеррору

Москва будет продолжать добиваться от Киева действий и реальных шагов по ноте по антитеррору, которая была передана Украине в марте, заявила официальный... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T15:00

2024-06-06T15:00

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василий малюк

служба безопасности украины

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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С.- ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Москва будет продолжать добиваться от Киева действий и реальных шагов по ноте по антитеррору, которая была передана Украине в марте, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ. "Безусловно, весь набор дипломатических шагов, международно-правовых шагов будет предприниматься. Вопрос только в другом. Ведь киевский режим буквально карт-бланш получил от своих заокеанских хозяев, установку на проведение именно такой экстремистской, террористической деятельности" - сказала Захарова. Ранее в ведомстве сообщили, что передали властям Украины требования в рамках Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом (МКББТ) и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (МКБФТ) о немедленном аресте и выдаче всех причастных к терактам лиц. В числе этих требований - арест главы СБУ Василия Малюка, признавшегося 25 марта в организации Украиной подрыва Крымского моста в октябре 2022 года и раскрывшего детали организации других терактов в России. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

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украина, россия, мария захарова, василий малюк, служба безопасности украины, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)