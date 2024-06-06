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Женевские дискуссии по Закавказью перенесут из Швейцарии, заявил МИД России - РИА Новости, 06.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
19:15 06.06.2024 (обновлено: 19:33 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/zakavkaze-1951137616.html
Женевские дискуссии по Закавказью перенесут из Швейцарии, заявил МИД России
Женевские дискуссии по Закавказью перенесут из Швейцарии, заявил МИД России - РИА Новости, 06.06.2024
Женевские дискуссии по Закавказью перенесут из Швейцарии, заявил МИД России
Швейцария утратила нейтральный статус, Россия полагает, что Женевские дискуссии по Закавказью будут перенесены в другое, более комфортное для всех участников... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T19:15
2024-06-06T19:33
пмэф-2024
швейцария
россия
закавказье
в мире
михаил галузин
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Швейцария утратила нейтральный статус, Россия полагает, что Женевские дискуссии по Закавказью будут перенесены в другое, более комфортное для всех участников место, сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин в рамках ПМЭФ."Когда-то Швейцария, действительно, была нейтральной страной. Конечно же, ее функции, миссия, услуги как честного посредника, как нейтрального посредника были востребованы, но сегодня она утратила свой нейтральный статус, присоединившись к антироссийским санкциям, приглашая к себе на территорию встречи, которые носят явно проукраинский, антироссийский характер", - указал он."Да, Швейцария утратила для нас нейтральный статус, и мы считаем, что, скажем, Женевские дискуссии, я думаю, будут перенесены в какое-то другое, более комфортное для всех участников место", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240502/konferentsiya-1943572048.html
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швейцария, россия, закавказье, в мире, михаил галузин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ПМЭФ-2024, Швейцария, Россия, Закавказье, В мире, Михаил Галузин, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Женевские дискуссии по Закавказью перенесут из Швейцарии, заявил МИД России

Галузин: Женевские дискуссии по Закавказью перенесут в более комфортное место

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЗамглавы МИД РФ Михаил Галузин на ПМЭФ-2024
Замглавы МИД РФ Михаил Галузин на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Замглавы МИД РФ Михаил Галузин на ПМЭФ-2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Швейцария утратила нейтральный статус, Россия полагает, что Женевские дискуссии по Закавказью будут перенесены в другое, более комфортное для всех участников место, сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин в рамках ПМЭФ.
"Когда-то Швейцария, действительно, была нейтральной страной. Конечно же, ее функции, миссия, услуги как честного посредника, как нейтрального посредника были востребованы, но сегодня она утратила свой нейтральный статус, присоединившись к антироссийским санкциям, приглашая к себе на территорию встречи, которые носят явно проукраинский, антироссийский характер", - указал он.
"Да, Швейцария утратила для нас нейтральный статус, и мы считаем, что, скажем, Женевские дискуссии, я думаю, будут перенесены в какое-то другое, более комфортное для всех участников место", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2024ШвейцарияРоссияЗакавказьеВ миреМихаил ГалузинМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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