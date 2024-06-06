https://ria.ru/20240606/zakavkaze-1951137616.html

Женевские дискуссии по Закавказью перенесут из Швейцарии, заявил МИД России

Женевские дискуссии по Закавказью перенесут из Швейцарии, заявил МИД России - РИА Новости, 06.06.2024

Женевские дискуссии по Закавказью перенесут из Швейцарии, заявил МИД России

Швейцария утратила нейтральный статус, Россия полагает, что Женевские дискуссии по Закавказью будут перенесены в другое, более комфортное для всех участников... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T19:15

2024-06-06T19:15

2024-06-06T19:33

пмэф-2024

швейцария

россия

закавказье

в мире

михаил галузин

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950971132_0:192:2959:1856_1920x0_80_0_0_083254a1b16ff02e86fbab83cd6caf7b.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Швейцария утратила нейтральный статус, Россия полагает, что Женевские дискуссии по Закавказью будут перенесены в другое, более комфортное для всех участников место, сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин в рамках ПМЭФ."Когда-то Швейцария, действительно, была нейтральной страной. Конечно же, ее функции, миссия, услуги как честного посредника, как нейтрального посредника были востребованы, но сегодня она утратила свой нейтральный статус, присоединившись к антироссийским санкциям, приглашая к себе на территорию встречи, которые носят явно проукраинский, антироссийский характер", - указал он."Да, Швейцария утратила для нас нейтральный статус, и мы считаем, что, скажем, Женевские дискуссии, я думаю, будут перенесены в какое-то другое, более комфортное для всех участников место", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240502/konferentsiya-1943572048.html

швейцария

россия

закавказье

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

швейцария, россия, закавказье, в мире, михаил галузин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)