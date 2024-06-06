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В Башкирии задержали мужчину, избившего пенсионеров палкой - РИА Новости, 06.06.2024
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15:36 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/zaderzhanie-1951038856.html
В Башкирии задержали мужчину, избившего пенсионеров палкой
В Башкирии задержали мужчину, избившего пенсионеров палкой - РИА Новости, 06.06.2024
В Башкирии задержали мужчину, избившего пенсионеров палкой
Правоохранители Башкирии задержали мужчину, который согнал со скамейки у подъезда дома четверых пенсионеров, избивая их палкой в Нефтекамске, сообщили РИА... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T15:36
2024-06-06T15:36
происшествия
нефтекамск
республика башкортостан
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УФА, 6 июн - РИА Новости. Правоохранители Башкирии задержали мужчину, который согнал со скамейки у подъезда дома четверых пенсионеров, избивая их палкой в Нефтекамске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону. Ранее в соцсетях появились кадры инцидента, зафиксированные камерой наблюдения компании "Уфанет". На них мужчина, нецензурно выражаясь, пытается прогнать со скамейки пожилых женщин, а потом начинает бить их палкой. Досталось и пенсионеру, который попытался защитить дам. Полиция провела поиск мужчины. "Личность зачинщика конфликта установлена. Им оказался 61-летний житель города Нефтекамска. Мужчина в течение года неоднократно привлекался к административной ответственности за появление в общественных местах в состоянии опьянения. В настоящее время он задержан", - прокомментировали агентству в пресс-службе МВД по Башкирии.
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нефтекамск
республика башкортостан
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происшествия, нефтекамск, республика башкортостан
Происшествия, Нефтекамск, Республика Башкортостан
В Башкирии задержали мужчину, избившего пенсионеров палкой

В Нефтекамске мужчина согнал со скамейки четверых пенсионеров, избивая их палкой

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции УМВД надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции УМВД надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции УМВД надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 6 июн - РИА Новости. Правоохранители Башкирии задержали мужчину, который согнал со скамейки у подъезда дома четверых пенсионеров, избивая их палкой в Нефтекамске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.
Ранее в соцсетях появились кадры инцидента, зафиксированные камерой наблюдения компании "Уфанет". На них мужчина, нецензурно выражаясь, пытается прогнать со скамейки пожилых женщин, а потом начинает бить их палкой. Досталось и пенсионеру, который попытался защитить дам.
Полиция провела поиск мужчины. "Личность зачинщика конфликта установлена. Им оказался 61-летний житель города Нефтекамска. Мужчина в течение года неоднократно привлекался к административной ответственности за появление в общественных местах в состоянии опьянения. В настоящее время он задержан", - прокомментировали агентству в пресс-службе МВД по Башкирии.
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