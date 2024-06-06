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На автотрассе около Еревана взорвалась газозаправочная станция - РИА Новости, 06.06.2024
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22:36 06.06.2024 (обновлено: 23:43 06.06.2024)
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На автотрассе около Еревана взорвалась газозаправочная станция
На автотрассе около Еревана взорвалась газозаправочная станция - РИА Новости, 06.06.2024
На автотрассе около Еревана взорвалась газозаправочная станция
Газозаправочная станция взорвалась в окрестностях Еревана, сообщил пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T22:36
2024-06-06T23:43
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ЕРЕВАН, 6 июн — РИА Новости. Газозаправочная станция взорвалась в окрестностях Еревана, сообщил пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян.&quot;В службу спасения 911 поступил сигнал о взрыве на одной из газозаправочных станций на втором километре автотрассы Ереван — Севан (близ города Абовян. — Прим. ред.). В результате взрыва возник пожар&quot;, — написал он в Facebook*.На место происшествия выехали отряды пожарных спасателей. В спасательной службе МВД сообщили, что к месту взрыва направили восемь пожарных отрядов. В свою очередь, в Минздраве республики заявили, что после инцидента госпитализировали пятерых пострадавших.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Ереван, В мире, Армения, Россия
На автотрассе около Еревана взорвалась газозаправочная станция

МВД: газозаправочная станция взорвалась на 2-м километре автотрассы Ереван-Севан

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов Армении
Сотрудники правоохранительных органов Армении - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Сотрудники правоохранительных органов Армении. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 6 июн — РИА Новости. Газозаправочная станция взорвалась в окрестностях Еревана, сообщил пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян.
«

"В службу спасения 911 поступил сигнал о взрыве на одной из газозаправочных станций на втором километре автотрассы Ереван — Севан (близ города Абовян. — Прим. ред.). В результате взрыва возник пожар", — написал он в Facebook*.

На место происшествия выехали отряды пожарных спасателей.
В спасательной службе МВД сообщили, что к месту взрыва направили восемь пожарных отрядов. В свою очередь, в Минздраве республики заявили, что после инцидента госпитализировали пятерых пострадавших.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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