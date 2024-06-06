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На автотрассе около Еревана взорвалась газозаправочная станция

На автотрассе около Еревана взорвалась газозаправочная станция - РИА Новости, 06.06.2024

На автотрассе около Еревана взорвалась газозаправочная станция

Газозаправочная станция взорвалась в окрестностях Еревана, сообщил пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T22:36

2024-06-06T22:36

2024-06-06T23:43

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ЕРЕВАН, 6 июн — РИА Новости. Газозаправочная станция взорвалась в окрестностях Еревана, сообщил пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян."В службу спасения 911 поступил сигнал о взрыве на одной из газозаправочных станций на втором километре автотрассы Ереван — Севан (близ города Абовян. — Прим. ред.). В результате взрыва возник пожар", — написал он в Facebook*.На место происшествия выехали отряды пожарных спасателей. В спасательной службе МВД сообщили, что к месту взрыва направили восемь пожарных отрядов. В свою очередь, в Минздраве республики заявили, что после инцидента госпитализировали пятерых пострадавших.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231009/azs-1901515174.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ереван, в мире, армения, россия