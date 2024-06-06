https://ria.ru/20240606/vystavka-1951060982.html
Гендиректор выставки "Россия" рассказала о создании проекта
Гендиректор выставки "Россия" рассказала о создании проекта - РИА Новости, 06.06.2024
Гендиректор выставки "Россия" рассказала о создании проекта
Генеральный директор выставки "Россия" Наталья Виртуозова сообщила РИА Новости, что при разработке выставки самому лучшему создатели учились у Петербургского... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T16:18
2024-06-06T16:18
2024-06-06T16:18
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Генеральный директор выставки "Россия" Наталья Виртуозова сообщила РИА Новости, что при разработке выставки самому лучшему создатели учились у Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). "Я очень люблю этот форум (ПМЭФ) за две вещи: за профессионализм и за атмосферу. Питерский форум смог создать атмосферу, которую все ждут, это ожидаемый форум, весь год гости готовятся, ждут его… Это здорово, что коллеги смогли создать вот такую марку. Я считаю, что Питерский форум - один из лучших деловых форумов мира. Когда мы делали выставку "Россия", безусловно, самому лучшему мы учились у Петербургского форума", - сказала Виртуозова РИА Новости на ПМЭФ. Она отметила, что выставка оказала, оказывает и будет оказывать влияние на выставочный рынок, кроме того, это влияние уже заметно и на Петербургском форуме. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2024, Экономика, ВДНХ, Москва, Санкт-Петербург, Выставка-форум "Россия"
Гендиректор выставки "Россия" рассказала о создании проекта
Гендиректор выставки "Россия" Виртуозова: при разработке проекта учились у ПМЭФ