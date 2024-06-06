https://ria.ru/20240606/vystavka-1951040148.html

Выставка "Россия" закроется 8 июля

Выставка "Россия" закроется 8 июля - РИА Новости, 06.06.2024

Выставка "Россия" закроется 8 июля

Международная выставка-форум "Россия" в Москве закроется 8 июля, сообщила РИА Новости ее генеральный директор Наталья Виртуозова на полях Петербургского... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T15:40

2024-06-06T15:40

2024-06-06T16:23

выставка-форум "россия"

общество

москва

пмэф-2024

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Международная выставка-форум "Россия" в Москве закроется 8 июля, сообщила РИА Новости ее генеральный директор Наталья Виртуозова на полях Петербургского международного экономического форума."У нас гости очень сильно просят (продлить выставку "Россия". — Прим. ред.), результатом этого стало решение нашего президента, который продлил выставку с 12 апреля по 8 июля. Спасибо ему огромное за это. Но все-таки все когда-то должно заканчиваться. Поэтому 8 июля выставка закрывается в том виде, в котором она существует", — подчеркнула она.Виртуозова добавила, что выставка продолжит существовать в формате национального центра "Россия", вобрав в себя все самое лучшее — атмосферу, настроение, желание гордиться и восхищаться достижениями страны. Она также отметила, что во время работы форума делалось все возможное, чтобы его посетило максимальное количество людей. "Для тех, кто не успел посетить, у нас будет оцифрованная выставка в Сети. Она, безусловно, не заменит настоящую, реальную выставку", — добавила собеседница агентства.Виртуозова подчеркнула, что после 8 июля "ничего не заканчивается, все только начинается". По ее словам, президент уже дал поручение о сохранении наследия выставки в национальном центре "Россия", филиалы которого откроются по всей стране. Поэтому в скором времени каждый сможет увидеть экспонаты в том или ином виде, резюмировала собеседница агентства.Международная выставка-форум "Россия" проходит на ВДНХ. Это полная экскурсия по стране, где каждый посетитель может познакомиться с ее богатством и разнообразием. Там представлены разные отрасли национальной экономики, в том числе промышленное производство, сельское хозяйство, наука, культура и туризм.

https://ria.ru/20240604/rossiya-1950481427.html

https://ria.ru/20240601/festival-1949862414.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

выставка-форум "россия", общество, москва