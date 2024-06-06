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Выставка "Россия" закроется 8 июля - РИА Новости, 06.06.2024
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15:40 06.06.2024 (обновлено: 16:23 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/vystavka-1951040148.html
Выставка "Россия" закроется 8 июля
Выставка "Россия" закроется 8 июля - РИА Новости, 06.06.2024
Выставка "Россия" закроется 8 июля
Международная выставка-форум "Россия" в Москве закроется 8 июля, сообщила РИА Новости ее генеральный директор Наталья Виртуозова на полях Петербургского... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T15:40
2024-06-06T16:23
выставка-форум "россия"
общество
москва
пмэф-2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Международная выставка-форум "Россия" в Москве закроется 8 июля, сообщила РИА Новости ее генеральный директор Наталья Виртуозова на полях Петербургского международного экономического форума."У нас гости очень сильно просят (продлить выставку "Россия". — Прим. ред.), результатом этого стало решение нашего президента, который продлил выставку с 12 апреля по 8 июля. Спасибо ему огромное за это. Но все-таки все когда-то должно заканчиваться. Поэтому 8 июля выставка закрывается в том виде, в котором она существует", — подчеркнула она.Виртуозова добавила, что выставка продолжит существовать в формате национального центра "Россия", вобрав в себя все самое лучшее — атмосферу, настроение, желание гордиться и восхищаться достижениями страны. Она также отметила, что во время работы форума делалось все возможное, чтобы его посетило максимальное количество людей. &quot;Для тех, кто не успел посетить, у нас будет оцифрованная выставка в Сети. Она, безусловно, не заменит настоящую, реальную выставку&quot;, — добавила собеседница агентства.Виртуозова подчеркнула, что после 8 июля "ничего не заканчивается, все только начинается". По ее словам, президент уже дал поручение о сохранении наследия выставки в национальном центре "Россия", филиалы которого откроются по всей стране. Поэтому в скором времени каждый сможет увидеть экспонаты в том или ином виде, резюмировала собеседница агентства.Международная выставка-форум "Россия" проходит на ВДНХ. Это полная экскурсия по стране, где каждый посетитель может познакомиться с ее богатством и разнообразием. Там представлены разные отрасли национальной экономики, в том числе промышленное производство, сельское хозяйство, наука, культура и туризм.
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выставка-форум "россия", общество, москва
Выставка-форум "Россия", Общество, Москва, ПМЭФ-2024
Выставка "Россия" закроется 8 июля

Выставка "Россия" после 8 июля продолжит существовать как Национальный центр

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкБаннер международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве
Баннер международной выставки-форума Россия на ВДНХ в Москве
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Баннер международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Международная выставка-форум "Россия" в Москве закроется 8 июля, сообщила РИА Новости ее генеральный директор Наталья Виртуозова на полях Петербургского международного экономического форума.
«
"У нас гости очень сильно просят (продлить выставку "Россия". — Прим. ред.), результатом этого стало решение нашего президента, который продлил выставку с 12 апреля по 8 июля. Спасибо ему огромное за это. Но все-таки все когда-то должно заканчиваться. Поэтому 8 июля выставка закрывается в том виде, в котором она существует", — подчеркнула она.
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Виртуозова добавила, что выставка продолжит существовать в формате национального центра "Россия", вобрав в себя все самое лучшее — атмосферу, настроение, желание гордиться и восхищаться достижениями страны.
Она также отметила, что во время работы форума делалось все возможное, чтобы его посетило максимальное количество людей.
«

"Для тех, кто не успел посетить, у нас будет оцифрованная выставка в Сети. Она, безусловно, не заменит настоящую, реальную выставку", — добавила собеседница агентства.

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Виртуозова подчеркнула, что после 8 июля "ничего не заканчивается, все только начинается". По ее словам, президент уже дал поручение о сохранении наследия выставки в национальном центре "Россия", филиалы которого откроются по всей стране. Поэтому в скором времени каждый сможет увидеть экспонаты в том или ином виде, резюмировала собеседница агентства.
Международная выставка-форум "Россия" проходит на ВДНХ. Это полная экскурсия по стране, где каждый посетитель может познакомиться с ее богатством и разнообразием. Там представлены разные отрасли национальной экономики, в том числе промышленное производство, сельское хозяйство, наука, культура и туризм.

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