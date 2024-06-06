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Стало известно, когда состоятся выборы губернатора Курской области - РИА Новости, 06.06.2024
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16:54 06.06.2024 (обновлено: 17:27 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/vybory-1951082648.html
Стало известно, когда состоятся выборы губернатора Курской области
Стало известно, когда состоятся выборы губернатора Курской области - РИА Новости, 06.06.2024
Стало известно, когда состоятся выборы губернатора Курской области
Выборы губернатора Курской области пройдут 8 сентября, в единый день голосования, сообщили в избирательной комиссии региона. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T16:54
2024-06-06T17:27
политика
курская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Выборы губернатора Курской области пройдут 8 сентября, в единый день голосования, сообщили в избирательной комиссии региона.&quot;Председатель избирательной комиссии Курской области Татьяна Малахова приняла участие в заседании Курской областной думы, на котором были назначены выборы губернатора Курской области на единый день голосования 8 сентября 2024 года&quot;, — сообщили в во &quot;Вконтакте&quot;избирательной комиссии Курской области.В избиркоме рассказали, что период выдвижения кандидатов начнётся со дня публикации решения в газете "Курская правда" и продлится 30 дней.&quot;Губернатор Курской области избирается сроком на 5 лет. Кандидат должен иметь гражданство России, постоянно проживать в России, не иметь гражданства либо вида на жительства иностранного государства. Возраст кандидата – не моложе 30 лет&quot;, — приводят слова Малаховой в посте.
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политика, курская область
Политика, Курская область
Стало известно, когда состоятся выборы губернатора Курской области

Выборы губернатора Курской области состоятся 8 сентября

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЛюди голосуют на выборах на избирательном участке
Люди голосуют на выборах на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Люди голосуют на выборах на избирательном участке . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Выборы губернатора Курской области пройдут 8 сентября, в единый день голосования, сообщили в избирательной комиссии региона.
«

"Председатель избирательной комиссии Курской области Татьяна Малахова приняла участие в заседании Курской областной думы, на котором были назначены выборы губернатора Курской области на единый день голосования 8 сентября 2024 года", — сообщили в во "Вконтакте"избирательной комиссии Курской области.

В избиркоме рассказали, что период выдвижения кандидатов начнётся со дня публикации решения в газете "Курская правда" и продлится 30 дней.
«

"Губернатор Курской области избирается сроком на 5 лет. Кандидат должен иметь гражданство России, постоянно проживать в России, не иметь гражданства либо вида на жительства иностранного государства. Возраст кандидата – не моложе 30 лет", — приводят слова Малаховой в посте.

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