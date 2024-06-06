https://ria.ru/20240606/vybory-1951082648.html
Стало известно, когда состоятся выборы губернатора Курской области
Стало известно, когда состоятся выборы губернатора Курской области - РИА Новости, 06.06.2024
Стало известно, когда состоятся выборы губернатора Курской области
Выборы губернатора Курской области пройдут 8 сентября, в единый день голосования, сообщили в избирательной комиссии региона. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T16:54
2024-06-06T16:54
2024-06-06T17:27
политика
курская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Выборы губернатора Курской области пройдут 8 сентября, в единый день голосования, сообщили в избирательной комиссии региона."Председатель избирательной комиссии Курской области Татьяна Малахова приняла участие в заседании Курской областной думы, на котором были назначены выборы губернатора Курской области на единый день голосования 8 сентября 2024 года", — сообщили в во "Вконтакте"избирательной комиссии Курской области.В избиркоме рассказали, что период выдвижения кандидатов начнётся со дня публикации решения в газете "Курская правда" и продлится 30 дней."Губернатор Курской области избирается сроком на 5 лет. Кандидат должен иметь гражданство России, постоянно проживать в России, не иметь гражданства либо вида на жительства иностранного государства. Возраст кандидата – не моложе 30 лет", — приводят слова Малаховой в посте.
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политика, курская область
Политика, Курская область
Стало известно, когда состоятся выборы губернатора Курской области
Выборы губернатора Курской области состоятся 8 сентября