https://ria.ru/20240606/vtsiom-1950987666.html

Опрос показал, что 97 процентов россиян знают о деятельности БРИКС

Опрос показал, что 97 процентов россиян знают о деятельности БРИКС - РИА Новости, 06.06.2024

Опрос показал, что 97 процентов россиян знают о деятельности БРИКС

Абсолютное большинство (97%) россиян в 2024 году говорят, что знают о деятельности БРИКС, это на 12% больше 2015 года, сообщил генеральный директор фонда ВЦИОМ... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T13:38

2024-06-06T13:38

2024-06-06T13:55

пмэф-2024

россия

бразилия

индия

брикс

вциом

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891591601_0:0:3152:1773_1920x0_80_0_0_f4171e910c6b9490f685c19ec7bc6b59.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Абсолютное большинство (97%) россиян в 2024 году говорят, что знают о деятельности БРИКС, это на 12% больше 2015 года, сообщил генеральный директор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов на полях ПМЭФ. Экспертный Форум БРИКС "Роль БРИКС в поиске нового миропорядка" проводится 6 июня на площадке ПМЭФ, сессии организованы медиагруппой "Россия сегодня" совместно с информационным агентством "Синьхуа". "В 2015 году 85% говорили о том, что они осведомлены о деятельности БРИКС. На сегодняшний день 97% россиян говорят о том, что они знают о деятельности БРИКС. Очень высокая узнаваемость этого бренда, этого объединения у россиян", - сказал Абрамов на сессии экспертного форума БРИКС. Оценивая влияние стран БРИКС на ситуацию в мире, в 2015 38% респондентов сказали, что это влияние скорее сильное, в 2024 году 57% россиян говорят о том, что БРИКС сильно влияет на ситуацию в мире. Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Ранее су-шерпа РФ в БРИКС Павел Князев сообщил, что Россия ждет на совете министров иностранных дел БРИКС в Нижнем Новгороде порядка 20-25 стран. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240606/kiselev-1950913254.html

https://ria.ru/20240606/zhukov-1950941378.html

https://ria.ru/20240606/briks-1950940781.html

россия

бразилия

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, бразилия, индия, брикс, вциом