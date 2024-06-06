https://ria.ru/20240606/vtsiom-1950987666.html
Опрос показал, что 97 процентов россиян знают о деятельности БРИКС
Опрос показал, что 97 процентов россиян знают о деятельности БРИКС - РИА Новости, 06.06.2024
Опрос показал, что 97 процентов россиян знают о деятельности БРИКС
Абсолютное большинство (97%) россиян в 2024 году говорят, что знают о деятельности БРИКС, это на 12% больше 2015 года, сообщил генеральный директор фонда ВЦИОМ... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T13:38
2024-06-06T13:38
2024-06-06T13:55
пмэф-2024
россия
бразилия
индия
брикс
вциом
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Абсолютное большинство (97%) россиян в 2024 году говорят, что знают о деятельности БРИКС, это на 12% больше 2015 года, сообщил генеральный директор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов на полях ПМЭФ. Экспертный Форум БРИКС "Роль БРИКС в поиске нового миропорядка" проводится 6 июня на площадке ПМЭФ, сессии организованы медиагруппой "Россия сегодня" совместно с информационным агентством "Синьхуа". "В 2015 году 85% говорили о том, что они осведомлены о деятельности БРИКС. На сегодняшний день 97% россиян говорят о том, что они знают о деятельности БРИКС. Очень высокая узнаваемость этого бренда, этого объединения у россиян", - сказал Абрамов на сессии экспертного форума БРИКС. Оценивая влияние стран БРИКС на ситуацию в мире, в 2015 38% респондентов сказали, что это влияние скорее сильное, в 2024 году 57% россиян говорят о том, что БРИКС сильно влияет на ситуацию в мире. Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Ранее су-шерпа РФ в БРИКС Павел Князев сообщил, что Россия ждет на совете министров иностранных дел БРИКС в Нижнем Новгороде порядка 20-25 стран. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240606/kiselev-1950913254.html
https://ria.ru/20240606/zhukov-1950941378.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бразилия, индия, брикс, вциом
ПМЭФ-2024, Россия, Бразилия, Индия, БРИКС, ВЦИОМ
Опрос показал, что 97 процентов россиян знают о деятельности БРИКС
ВЦИОМ: 97% россиян осведомлены о деятельности БРИКС
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Абсолютное большинство (97%) россиян в 2024 году говорят, что знают о деятельности БРИКС, это на 12% больше 2015 года, сообщил генеральный директор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов на полях ПМЭФ.
Экспертный Форум БРИКС "Роль БРИКС в поиске нового миропорядка" проводится 6 июня на площадке ПМЭФ, сессии организованы медиагруппой "Россия сегодня" совместно с информационным агентством "Синьхуа".
"В 2015 году 85% говорили о том, что они осведомлены о деятельности БРИКС. На сегодняшний день 97% россиян говорят о том, что они знают о деятельности БРИКС. Очень высокая узнаваемость этого бренда, этого объединения у россиян", - сказал Абрамов на сессии экспертного форума БРИКС.
Оценивая влияние стран БРИКС на ситуацию в мире, в 2015 38% респондентов сказали, что это влияние скорее сильное, в 2024 году 57% россиян говорят о том, что БРИКС сильно влияет на ситуацию в мире.
Россия
с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии
, Индии
, Китая
и ЮАР
в нее теперь входят Египет
, Эфиопия
, Иран
, ОАЭ
и Саудовская Аравия
. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Ранее су-шерпа РФ в БРИКС Павел Князев сообщил, что Россия ждет на совете министров иностранных дел БРИКС в Нижнем Новгороде
порядка 20-25 стран.
ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.