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"Слабее с каждым днем". На Западе раскрыли, что случилось с ВСУ - РИА Новости, 06.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:15 06.06.2024 (обновлено: 21:04 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/vsu-1951153985.html
"Слабее с каждым днем". На Западе раскрыли, что случилось с ВСУ
"Слабее с каждым днем". На Западе раскрыли, что случилось с ВСУ - РИА Новости, 06.06.2024
"Слабее с каждым днем". На Западе раскрыли, что случилось с ВСУ
Украинская армия испытывает критическую нехватку людей и становится слабее с каждым днем, заявил британский эксперт Александр Меркурис в интервью Youtube-каналу РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T20:15
2024-06-06T21:04
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Украинская армия испытывает критическую нехватку людей и становится слабее с каждым днем, заявил британский эксперт Александр Меркурис в интервью Youtube-каналу The Duran."Украинские военные не могут компенсировать свои катастрофические потери и вынуждены набирать новых призывников, которые не хотят или не могут воевать. Украинская армия становится слабее с каждым днем", — заявил эксперт.Меркурис также считает, что в ближайшее время наступит кульминация конфликта, а любые попытки Зеленского затянуть военные действия и изменить требования к призыву лишь приведут к краху."Переломный момент уже близок, и чем шире станет призыв в ВСУ, тем больше будет расти проблема нынешней украинской армии, а Зеленский и его правительство лишь продолжат терять популярность, становясь мишенью для всеобщего гнева", — резюмировал он.В мае на Украине приняли закон об ужесточении мобилизации, согласно которому все военнообязанные в течение 60 дней с момента вступления документа в силу должны обновить свои данные в военкомате. Сроки демобилизации в документе не прописаны.В апреле Владимир Зеленский снизил призывной возраст с 27 до 25 лет. Несмотря на постоянное ужесточение норм, в стране звучат требования понизить возраст призыва на службу до 18 лет.
https://ria.ru/20240606/saks-1951050940.html
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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
"Слабее с каждым днем". На Западе раскрыли, что случилось с ВСУ

Британский эксперт Меркурис: ВСУ слабеют с каждым днем, близок переломный момент

© AP Photo / Kin CheungУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© AP Photo / Kin Cheung
Украинские военные . Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Украинская армия испытывает критическую нехватку людей и становится слабее с каждым днем, заявил британский эксперт Александр Меркурис в интервью Youtube-каналу The Duran.
"Украинские военные не могут компенсировать свои катастрофические потери и вынуждены набирать новых призывников, которые не хотят или не могут воевать. Украинская армия становится слабее с каждым днем", — заявил эксперт.
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Меркурис также считает, что в ближайшее время наступит кульминация конфликта, а любые попытки Зеленского затянуть военные действия и изменить требования к призыву лишь приведут к краху.
"Переломный момент уже близок, и чем шире станет призыв в ВСУ, тем больше будет расти проблема нынешней украинской армии, а Зеленский и его правительство лишь продолжат терять популярность, становясь мишенью для всеобщего гнева", — резюмировал он.
В мае на Украине приняли закон об ужесточении мобилизации, согласно которому все военнообязанные в течение 60 дней с момента вступления документа в силу должны обновить свои данные в военкомате. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
В апреле Владимир Зеленский снизил призывной возраст с 27 до 25 лет. Несмотря на постоянное ужесточение норм, в стране звучат требования понизить возраст призыва на службу до 18 лет.
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