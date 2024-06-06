https://ria.ru/20240606/vsu-1951153985.html
"Слабее с каждым днем". На Западе раскрыли, что случилось с ВСУ
"Слабее с каждым днем". На Западе раскрыли, что случилось с ВСУ - РИА Новости, 06.06.2024
"Слабее с каждым днем". На Западе раскрыли, что случилось с ВСУ
Украинская армия испытывает критическую нехватку людей и становится слабее с каждым днем, заявил британский эксперт Александр Меркурис в интервью Youtube-каналу РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T20:15
2024-06-06T20:15
2024-06-06T21:04
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938101719_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7222b840c8efb26f12a4523012369ca5.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Украинская армия испытывает критическую нехватку людей и становится слабее с каждым днем, заявил британский эксперт Александр Меркурис в интервью Youtube-каналу The Duran."Украинские военные не могут компенсировать свои катастрофические потери и вынуждены набирать новых призывников, которые не хотят или не могут воевать. Украинская армия становится слабее с каждым днем", — заявил эксперт.Меркурис также считает, что в ближайшее время наступит кульминация конфликта, а любые попытки Зеленского затянуть военные действия и изменить требования к призыву лишь приведут к краху."Переломный момент уже близок, и чем шире станет призыв в ВСУ, тем больше будет расти проблема нынешней украинской армии, а Зеленский и его правительство лишь продолжат терять популярность, становясь мишенью для всеобщего гнева", — резюмировал он.В мае на Украине приняли закон об ужесточении мобилизации, согласно которому все военнообязанные в течение 60 дней с момента вступления документа в силу должны обновить свои данные в военкомате. Сроки демобилизации в документе не прописаны.В апреле Владимир Зеленский снизил призывной возраст с 27 до 25 лет. Несмотря на постоянное ужесточение норм, в стране звучат требования понизить возраст призыва на службу до 18 лет.
https://ria.ru/20240606/saks-1951050940.html
https://ria.ru/20240606/shaffer-1951124583.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938101719_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_af37ed345e91530a26d68d683fc73478.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
"Слабее с каждым днем". На Западе раскрыли, что случилось с ВСУ
Британский эксперт Меркурис: ВСУ слабеют с каждым днем, близок переломный момент