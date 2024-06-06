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Глава РЭЦ и министр торговли и промышленности Египта пообщались на ПМЭФ

Глава РЭЦ и министр торговли и промышленности Египта пообщались на ПМЭФ - РИА Новости, 06.06.2024

Глава РЭЦ и министр торговли и промышленности Египта пообщались на ПМЭФ

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) состоялась рабочая встреча между генеральным директором Российского экспортного центра... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T15:34

2024-06-06T15:34

2024-06-06T15:34

пмэф-2024

египет

вероника никишина

россия

пмэф

российский экспортный центр (рэц)

экономика

вэб.рф (вэб)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) состоялась рабочая встреча между генеральным директором Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероникой Никишиной и министром торговли и промышленности Арабской Республики Египет Ахмедом Самиром Салехом, сообщает РЭЦ.В ходе переговоров обсуждались перспективы и направления развития торгово-экономических отношений между Россией и Египтом."Стороны обсудили вопросы наращивания товарооборота по всем отраслям между Россией и Египтом, поддержку, которую РЭЦ оказывает экспорту в Египет, а также сотрудничество по линии финансовых институтов в целях нивелирования существующих трудностей с проведением платежей. Особое внимание было уделено планам по открытию представительства РЭЦ в Египте и реализации проекта Российской промышленной зоны в Египте, что станет значительным шагом к укреплению двусторонних связей", - говорится в сообщении.Никишина выразила уверенность в том, что совместная работа будет способствовать развитию промышленной кооперации и наращиванию торгово-экономического потенциала сотрудничества бизнеса двух стран. В завершение встречи Вероника Никишина пригласила Ахмеда Салеха в качестве почетного гостя на Международный экспортный форум "Сделано в России" осенью этого года."Россия всегда стремилась к выстраиванию прочных, взаимовыгодных и надёжных связей с арабскими странами, в том числе и с Египтом. Бизнес-диалог между нашими странами активно продолжается, несмотря на внешние факторы. Уверена, что совместная работа благоприятно скажется на развитии промышленной кооперации двух стран и наращивании торгово-экономического потенциала сотрудничества бизнеса", - сказала Никишина.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240605/prokhorenko-1950709243.html

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египет

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

египет, вероника никишина, россия, пмэф, российский экспортный центр (рэц), экономика, вэб.рф (вэб)