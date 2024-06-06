Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли пути переброски сил США при конфликте с Россией - РИА Новости, 06.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:20 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/voyska-1950980935.html
СМИ раскрыли пути переброски сил США при конфликте с Россией
СМИ раскрыли пути переброски сил США при конфликте с Россией - РИА Новости, 06.06.2024
СМИ раскрыли пути переброски сил США при конфликте с Россией
Коридоры для оперативной переброски войск США в Европе на случай прямого конфликта НАТО с Россией включают три направления: Апеннины, Скандинавию и Балканы,... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T13:20
2024-06-06T13:20
россия
европа
москва
владимир путин
такер карлсон
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917990210_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e6a2409912a548797c0745070e6c6d51.jpg
РИМ, 6 июн – РИА Новости. Коридоры для оперативной переброски войск США в Европе на случай прямого конфликта НАТО с Россией включают три направления: Апеннины, Скандинавию и Балканы, пишет итальянская газета Stampa, цитируя источник в западной разведке. Ранее о разработке "наземных коридоров" со ссылкой на источники сообщила британская газета Telegraph. Согласно этому сообщению, НАТО работает над многочисленными "сухопутными коридорами", чтобы быстро перебросить американских солдат и бронетехнику к линии фронта в случае крупной сухопутной войны с Россией в Европе. По информации Stampa, НАТО запланировала три направления движения американских войск "в случае агрессии России": "в сторону Италии (и дальше, через Словению, Хорватию и Венгрию), в Грецию или Турцию (а затем через Болгарию и Румынию) и в Норвегию (а оттуда через Швецию и Финляндию)". "Если, как полагают в альянсе, Москва сможет начать атаку "в среднесрочной перспективе" на некоторые североевропейские порты, НАТО будет готова разместить войска на границе с Россией", - говорится в статье. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону ранее подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://ria.ru/20240604/plan-1950474996.html
https://ria.ru/20240604/nato-1950351768.html
россия
европа
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917990210_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_744330b624c59179d16c9353620cdbc9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, европа, москва, владимир путин, такер карлсон, нато
Россия, Европа, Москва, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО
СМИ раскрыли пути переброски сил США при конфликте с Россией

Stampa: пути переброски сил США при конфликте с Россией включают Балканы

© Фото : Public domainАмериканские военные с винтовкой XM7 и пулеметом XM250
Американские военные с винтовкой XM7 и пулеметом XM250 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© Фото : Public domain
Американские военные с винтовкой XM7 и пулеметом XM250. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 6 июн – РИА Новости. Коридоры для оперативной переброски войск США в Европе на случай прямого конфликта НАТО с Россией включают три направления: Апеннины, Скандинавию и Балканы, пишет итальянская газета Stampa, цитируя источник в западной разведке.
Ранее о разработке "наземных коридоров" со ссылкой на источники сообщила британская газета Telegraph. Согласно этому сообщению, НАТО работает над многочисленными "сухопутными коридорами", чтобы быстро перебросить американских солдат и бронетехнику к линии фронта в случае крупной сухопутной войны с Россией в Европе.
Американские военные во время учений НАТО в Венгрии - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
"У них два сценария". Раскрыт план войны США с Россией
4 июня, 17:28
По информации Stampa, НАТО запланировала три направления движения американских войск "в случае агрессии России": "в сторону Италии (и дальше, через Словению, Хорватию и Венгрию), в Грецию или Турцию (а затем через Болгарию и Румынию) и в Норвегию (а оттуда через Швецию и Финляндию)".
"Если, как полагают в альянсе, Москва сможет начать атаку "в среднесрочной перспективе" на некоторые североевропейские порты, НАТО будет готова разместить войска на границе с Россией", - говорится в статье.
Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону ранее подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Американские военные во время учений в Нигере
СМИ: НАТО готовит план переброски войск из США в Европу
4 июня, 11:35
 
РоссияЕвропаМоскваВладимир ПутинТакер КарлсонНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала