https://ria.ru/20240606/voyska-1950980935.html
СМИ раскрыли пути переброски сил США при конфликте с Россией
СМИ раскрыли пути переброски сил США при конфликте с Россией - РИА Новости, 06.06.2024
СМИ раскрыли пути переброски сил США при конфликте с Россией
Коридоры для оперативной переброски войск США в Европе на случай прямого конфликта НАТО с Россией включают три направления: Апеннины, Скандинавию и Балканы,... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T13:20
2024-06-06T13:20
2024-06-06T13:20
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европа
москва
владимир путин
такер карлсон
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РИМ, 6 июн – РИА Новости. Коридоры для оперативной переброски войск США в Европе на случай прямого конфликта НАТО с Россией включают три направления: Апеннины, Скандинавию и Балканы, пишет итальянская газета Stampa, цитируя источник в западной разведке. Ранее о разработке "наземных коридоров" со ссылкой на источники сообщила британская газета Telegraph. Согласно этому сообщению, НАТО работает над многочисленными "сухопутными коридорами", чтобы быстро перебросить американских солдат и бронетехнику к линии фронта в случае крупной сухопутной войны с Россией в Европе. По информации Stampa, НАТО запланировала три направления движения американских войск "в случае агрессии России": "в сторону Италии (и дальше, через Словению, Хорватию и Венгрию), в Грецию или Турцию (а затем через Болгарию и Румынию) и в Норвегию (а оттуда через Швецию и Финляндию)". "Если, как полагают в альянсе, Москва сможет начать атаку "в среднесрочной перспективе" на некоторые североевропейские порты, НАТО будет готова разместить войска на границе с Россией", - говорится в статье. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону ранее подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://ria.ru/20240604/plan-1950474996.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, европа, москва, владимир путин, такер карлсон, нато
Россия, Европа, Москва, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО
СМИ раскрыли пути переброски сил США при конфликте с Россией
Stampa: пути переброски сил США при конфликте с Россией включают Балканы