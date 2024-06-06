https://ria.ru/20240606/voyska-1950980935.html

СМИ раскрыли пути переброски сил США при конфликте с Россией

СМИ раскрыли пути переброски сил США при конфликте с Россией - РИА Новости, 06.06.2024

СМИ раскрыли пути переброски сил США при конфликте с Россией

Коридоры для оперативной переброски войск США в Европе на случай прямого конфликта НАТО с Россией включают три направления: Апеннины, Скандинавию и Балканы,... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T13:20

2024-06-06T13:20

2024-06-06T13:20

россия

европа

москва

владимир путин

такер карлсон

нато

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РИМ, 6 июн – РИА Новости. Коридоры для оперативной переброски войск США в Европе на случай прямого конфликта НАТО с Россией включают три направления: Апеннины, Скандинавию и Балканы, пишет итальянская газета Stampa, цитируя источник в западной разведке. Ранее о разработке "наземных коридоров" со ссылкой на источники сообщила британская газета Telegraph. Согласно этому сообщению, НАТО работает над многочисленными "сухопутными коридорами", чтобы быстро перебросить американских солдат и бронетехнику к линии фронта в случае крупной сухопутной войны с Россией в Европе. По информации Stampa, НАТО запланировала три направления движения американских войск "в случае агрессии России": "в сторону Италии (и дальше, через Словению, Хорватию и Венгрию), в Грецию или Турцию (а затем через Болгарию и Румынию) и в Норвегию (а оттуда через Швецию и Финляндию)". "Если, как полагают в альянсе, Москва сможет начать атаку "в среднесрочной перспективе" на некоторые североевропейские порты, НАТО будет готова разместить войска на границе с Россией", - говорится в статье. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону ранее подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://ria.ru/20240604/plan-1950474996.html

https://ria.ru/20240604/nato-1950351768.html

россия

европа

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, европа, москва, владимир путин, такер карлсон, нато