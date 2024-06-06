https://ria.ru/20240606/vooruzhenie-1951082845.html
Песков: с позицией России по поставкам оружия Киеву придется считаться
Песков: с позицией России по поставкам оружия Киеву придется считаться - РИА Новости, 06.06.2024
Песков: с позицией России по поставкам оружия Киеву придется считаться
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что с позицией Москвы в вопросах поставок вооружения Украине придется считаться, добавив, что Россия не... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T16:55
2024-06-06T16:55
2024-06-06T17:15
россия
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дмитрий песков
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что с позицией Москвы в вопросах поставок вооружения Украине придется считаться, добавив, что Россия не поступится своими интересами."Как сказал президент, с нами, с нашей позицией придется считаться, и мы не поступимся нашими интересами", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина о реакции Запада на заявление Путина о возможности поставок российского вооружения в другие регионы мира. Комментарий пресс-секретаря главы государства размещен в Telegram-канале журналиста.Песков добавил, что Москва не обязана заранее называть те регионы, в которые российское оружие может быть поставлено в ответ на передачу Киеву западных вооружений.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Песков: с позицией России по поставкам оружия Киеву придется считаться
Песков: Западу придется считаться с позицией России по поставкам оружия Украине