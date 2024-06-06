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Песков: с позицией России по поставкам оружия Киеву придется считаться

Песков: с позицией России по поставкам оружия Киеву придется считаться - РИА Новости, 06.06.2024

Песков: с позицией России по поставкам оружия Киеву придется считаться

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что с позицией Москвы в вопросах поставок вооружения Украине придется считаться, добавив, что Россия не... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T16:55

2024-06-06T16:55

2024-06-06T17:15

россия

киев

украина

дмитрий песков

в мире

москва

павел зарубин

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что с позицией Москвы в вопросах поставок вооружения Украине придется считаться, добавив, что Россия не поступится своими интересами."Как сказал президент, с нами, с нашей позицией придется считаться, и мы не поступимся нашими интересами", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина о реакции Запада на заявление Путина о возможности поставок российского вооружения в другие регионы мира. Комментарий пресс-секретаря главы государства размещен в Telegram-канале журналиста.Песков добавил, что Москва не обязана заранее называть те регионы, в которые российское оружие может быть поставлено в ответ на передачу Киеву западных вооружений.

https://ria.ru/20240531/zapad-1949516634.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, киев, украина, дмитрий песков, в мире, москва, павел зарубин