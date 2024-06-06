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Песков: с позицией России по поставкам оружия Киеву придется считаться - РИА Новости, 06.06.2024
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16:55 06.06.2024 (обновлено: 17:15 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/vooruzhenie-1951082845.html
Песков: с позицией России по поставкам оружия Киеву придется считаться
Песков: с позицией России по поставкам оружия Киеву придется считаться - РИА Новости, 06.06.2024
Песков: с позицией России по поставкам оружия Киеву придется считаться
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что с позицией Москвы в вопросах поставок вооружения Украине придется считаться, добавив, что Россия не... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T16:55
2024-06-06T17:15
россия
киев
украина
дмитрий песков
в мире
москва
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что с позицией Москвы в вопросах поставок вооружения Украине придется считаться, добавив, что Россия не поступится своими интересами."Как сказал президент, с нами, с нашей позицией придется считаться, и мы не поступимся нашими интересами", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина о реакции Запада на заявление Путина о возможности поставок российского вооружения в другие регионы мира. Комментарий пресс-секретаря главы государства размещен в Telegram-канале журналиста.Песков добавил, что Москва не обязана заранее называть те регионы, в которые российское оружие может быть поставлено в ответ на передачу Киеву западных вооружений.
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Россия, Киев, Украина, Дмитрий Песков, В мире, Москва, Павел Зарубин
Песков: с позицией России по поставкам оружия Киеву придется считаться

Песков: Западу придется считаться с позицией России по поставкам оружия Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что с позицией Москвы в вопросах поставок вооружения Украине придется считаться, добавив, что Россия не поступится своими интересами.
"Как сказал президент, с нами, с нашей позицией придется считаться, и мы не поступимся нашими интересами", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина о реакции Запада на заявление Путина о возможности поставок российского вооружения в другие регионы мира. Комментарий пресс-секретаря главы государства размещен в Telegram-канале журналиста.
Песков добавил, что Москва не обязана заранее называть те регионы, в которые российское оружие может быть поставлено в ответ на передачу Киеву западных вооружений.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
"А нас-то за что?" Запад ощутил, каково быть мишенью России
31 мая, 08:00
 
РоссияКиевУкраинаДмитрий ПесковВ миреМоскваПавел Зарубин
 
 
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