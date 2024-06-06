Володин призвал развивать и поддерживать отечественного производителя
Володин: в России не ждут возвращения компаний, делавших против нее заявления
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Развивать и поддерживать необходимо отечественного производителя, работать с теми, кто не политизирует бизнес и не пляшет под дудку заокеанских хозяев, компании, которые делали заявления против РФ, мы назад не ждём, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин, об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Те, кто, покидая нашу страну, делал антироссийские заявления, использовал полученные у нас средства против России и её граждан, должны понимать: так нельзя, мы их назад не ждём. Развивать и поддерживать необходимо отечественного производителя, работать с теми, кто не политизирует бизнес и не пляшет под дудку заокеанских хозяев", - написал он.
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Он отметил, что большинство иностранных компаний остались в России и продолжают работу, но некоторые зарубежные предприятия, которые два года назад ушли с российского рынка, сегодня пытаются вернуться.
"Как пример, американская сеть кофеен, которая подала в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков, что дает возможность работать в России под привычным брендом. В 2021 г. выручка этой компании в нашей стране превышала 5 млрд руб. Когда она уходила с российского рынка, её руководство громко говорило о своих "миссии и ценностях", а также о планах направлять заработанное киевскому режиму", - добавил Володин.
Спикер ГД отметил, что в России компании с такими ценностями и заявлениями не нужны.
"А кто остался работать в России, имеет все возможности развиваться...Тот, кто под давлением Вашингтона и Брюсселя дал слабину и ушёл, а сейчас хотел бы вернуться, может попробовать сделать это. Но будет непросто. Российский бизнес успешно адаптировался под новые условия, отечественные предприниматели заняли освободившиеся ниши", - заключил спикер ГД.