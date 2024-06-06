https://ria.ru/20240606/vladikavkaz-1951095747.html
Меняйло: создание города-спутника сохранит индивидуальность Владикавказа
Меняйло: создание города-спутника сохранит индивидуальность Владикавказа - РИА Новости, 06.06.2024
Меняйло: создание города-спутника сохранит индивидуальность Владикавказа
Идея построить город-спутник на границе с Владикавказом обусловлена сохранением индивидуального исторического облика центра столицы Северной Осетии, заявил в... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T17:36
2024-06-06T17:36
2024-06-06T22:43
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сергей меняйло
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Идея построить город-спутник на границе с Владикавказом обусловлена сохранением индивидуального исторического облика центра столицы Северной Осетии, заявил в интервью РИА Новости глава республики Сергей Меняйло. В конце мая во время ежегодного послания об основных направлениях социально-экономического развития Северной Осетии глава региона сообщил о создании города-спутника в долине реки Терек на границе с Владикавказом. На территории города площадью около 280 гектаров планируется расположить деловой кластер, большой спортивный парк и квартальную жилую застройку разной этажности. "Почему у нас возникла такая мысль? Любой город, в частности Владикавказ, он имеет свою устоявшуюся историческую застройку, свою индивидуальность. Владикавказ индивидуален тем, что у нас в центре города есть частная застройка. Это не многоквартирные дома, но много семей живут на один двор. Это кавказская застройка, она так и сложилась (исторически - ред.)", - рассказал Меняйло в беседе с агентством на полях ПМЭФ-2024. Несмотря на ветхость этих домов, под программу переселения из аварийного жилья они не попадают. Кроме того, такие постройки являются историческими и если их снести, то Владикавказ потеряет свою индивидуальность, подчеркнул глава республики. Для сохранения уникального облика города в регионе реализуется программа реставрации фасадов, в том числе исторических зданий, сохранение объектов исторического и культурного наследия по аналогии с Домом Вахтангова, восстановление которого завершилось в 2023 году, добавил Меняйло. "Это будет совершенно новый микрорайон. По всем стандартам, как положено. Реализуя этот проект за счет инвестиционных денег, мы сможем реализовать очень много программ — переселение из аварийного жилья, жилье льготным категориям населения, льготная ипотека. Дальше вся социалка, все общественные пространства. Это огромный проект, и он в случае реализации даст хороший вектор с точки зрения улучшения условий жизни людей", - подчеркнул Меняйло. По его словам, сейчас идет окончательная корректировка проекта планировки, а также оценка всех необходимых условий для строительства. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20230505/osetiya-1869487362.html
https://ria.ru/20240114/poezd-1921262014.html
https://ria.ru/20240101/gorod-1919394073.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владикавказ, сергей меняйло, политика, республика северная осетия - алания
ПМЭФ-2024, Владикавказ, Сергей Меняйло, Политика, Республика Северная Осетия - Алания
Меняйло: создание города-спутника сохранит индивидуальность Владикавказа
Меняйло: новый город-спутник позволит сохранить исторический облик Владикавказа
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Идея построить город-спутник на границе с Владикавказом обусловлена сохранением индивидуального исторического облика центра столицы Северной Осетии, заявил в интервью РИА Новости глава республики Сергей Меняйло.
В конце мая во время ежегодного послания об основных направлениях социально-экономического развития Северной Осетии глава региона сообщил о создании города-спутника в долине реки Терек
на границе с Владикавказом. На территории города площадью около 280 гектаров планируется расположить деловой кластер, большой спортивный парк и квартальную жилую застройку разной этажности.
"Почему у нас возникла такая мысль? Любой город, в частности Владикавказ, он имеет свою устоявшуюся историческую застройку, свою индивидуальность. Владикавказ индивидуален тем, что у нас в центре города есть частная застройка. Это не многоквартирные дома, но много семей живут на один двор. Это кавказская застройка, она так и сложилась (исторически - ред.)", - рассказал Меняйло в беседе с агентством на полях ПМЭФ-2024.
Несмотря на ветхость этих домов, под программу переселения из аварийного жилья они не попадают. Кроме того, такие постройки являются историческими и если их снести, то Владикавказ потеряет свою индивидуальность, подчеркнул глава республики.
Для сохранения уникального облика города в регионе реализуется программа реставрации фасадов, в том числе исторических зданий, сохранение объектов исторического и культурного наследия по аналогии с Домом Вахтангова, восстановление которого завершилось в 2023 году, добавил Меняйло.
"Это будет совершенно новый микрорайон. По всем стандартам, как положено. Реализуя этот проект за счет инвестиционных денег, мы сможем реализовать очень много программ — переселение из аварийного жилья, жилье льготным категориям населения, льготная ипотека. Дальше вся социалка, все общественные пространства. Это огромный проект, и он в случае реализации даст хороший вектор с точки зрения улучшения условий жизни людей", - подчеркнул Меняйло. По его словам, сейчас идет окончательная корректировка проекта планировки, а также оценка всех необходимых условий для строительства.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.