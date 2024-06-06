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Индонезия рассматривает возможность отмены виз с Россией

Индонезия рассматривает возможность отмены виз с Россией - РИА Новости, 06.06.2024

Индонезия рассматривает возможность отмены виз с Россией

Индонезия рассматривает возможность введения безвизового режима для туристов из 20 стран с самым большим турпотоком, в том числе и с Россией, заявил РИА Новости РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T19:35

2024-06-06T19:35

2024-06-06T19:42

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ДЖАКАРТА, 6 июн - РИА Новости. Индонезия рассматривает возможность введения безвизового режима для туристов из 20 стран с самым большим турпотоком, в том числе и с Россией, заявил РИА Новости министр туризма страны Сандиага Уно."Мы представили наш запрос и предложение, и сейчас идет его обсуждение среди министерств в рамках подготовки к одобрению президентом. Этот запрос касается отмены визового режима с 20 странами", - заявил министр туризма,В ведомстве уточнили, что речь идет о 20 странах с самым высоким туристическим потоком в Индонезию, в число этих стран входит и Россия.Ранее министр финансов Индонезии Шри Муляни заявила, что Россия оказалась одной из трех стран, чей турпоток в Индонезию вернулся на допандемийный уровень и даже превзошел его.

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индонезия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

индонезия, россия, новости - туризм, в мире