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Индонезия рассматривает возможность отмены виз с Россией
Индонезия рассматривает возможность отмены виз с Россией - РИА Новости, 06.06.2024
Индонезия рассматривает возможность отмены виз с Россией
Индонезия рассматривает возможность введения безвизового режима для туристов из 20 стран с самым большим турпотоком, в том числе и с Россией, заявил РИА Новости РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T19:35
2024-06-06T19:35
2024-06-06T19:42
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ДЖАКАРТА, 6 июн - РИА Новости. Индонезия рассматривает возможность введения безвизового режима для туристов из 20 стран с самым большим турпотоком, в том числе и с Россией, заявил РИА Новости министр туризма страны Сандиага Уно."Мы представили наш запрос и предложение, и сейчас идет его обсуждение среди министерств в рамках подготовки к одобрению президентом. Этот запрос касается отмены визового режима с 20 странами", - заявил министр туризма,В ведомстве уточнили, что речь идет о 20 странах с самым высоким туристическим потоком в Индонезию, в число этих стран входит и Россия.Ранее министр финансов Индонезии Шри Муляни заявила, что Россия оказалась одной из трех стран, чей турпоток в Индонезию вернулся на допандемийный уровень и даже превзошел его.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индонезия, россия, новости - туризм, в мире
Туризм, Индонезия, Россия, Новости - Туризм, В мире
Индонезия рассматривает возможность отмены виз с Россией
Индонезия рассматривает возможность отмены виз с 20 странами, в их числе Россия
ДЖАКАРТА, 6 июн - РИА Новости. Индонезия рассматривает возможность введения безвизового режима для туристов из 20 стран с самым большим турпотоком, в том числе и с Россией, заявил РИА Новости министр туризма страны Сандиага Уно.
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"Мы представили наш запрос и предложение, и сейчас идет его обсуждение среди министерств в рамках подготовки к одобрению президентом. Этот запрос касается отмены визового режима с 20 странами", - заявил министр туризма,
В ведомстве уточнили, что речь идет о 20 странах с самым высоким туристическим потоком в Индонезию, в число этих стран входит и Россия.
Ранее министр финансов Индонезии Шри Муляни заявила, что Россия оказалась одной из трех стран, чей турпоток в Индонезию вернулся на допандемийный уровень и даже превзошел его.