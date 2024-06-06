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Индонезия рассматривает возможность отмены виз с Россией - РИА Новости, 06.06.2024
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Туризм
 
19:35 06.06.2024 (обновлено: 19:42 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/vizy-1951142618.html
Индонезия рассматривает возможность отмены виз с Россией
Индонезия рассматривает возможность отмены виз с Россией - РИА Новости, 06.06.2024
Индонезия рассматривает возможность отмены виз с Россией
Индонезия рассматривает возможность введения безвизового режима для туристов из 20 стран с самым большим турпотоком, в том числе и с Россией, заявил РИА Новости РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T19:35
2024-06-06T19:42
туризм
индонезия
россия
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ДЖАКАРТА, 6 июн - РИА Новости. Индонезия рассматривает возможность введения безвизового режима для туристов из 20 стран с самым большим турпотоком, в том числе и с Россией, заявил РИА Новости министр туризма страны Сандиага Уно."Мы представили наш запрос и предложение, и сейчас идет его обсуждение среди министерств в рамках подготовки к одобрению президентом. Этот запрос касается отмены визового режима с 20 странами", - заявил министр туризма,В ведомстве уточнили, что речь идет о 20 странах с самым высоким туристическим потоком в Индонезию, в число этих стран входит и Россия.Ранее министр финансов Индонезии Шри Муляни заявила, что Россия оказалась одной из трех стран, чей турпоток в Индонезию вернулся на допандемийный уровень и даже превзошел его.
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индонезия, россия, новости - туризм, в мире
Туризм, Индонезия, Россия, Новости - Туризм, В мире
Индонезия рассматривает возможность отмены виз с Россией

Индонезия рассматривает возможность отмены виз с 20 странами, в их числе Россия

© Depositphotos.com / mihtianderОтдых на острове Гили, Индонезия
Отдых на острове Гили, Индонезия - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© Depositphotos.com / mihtiander
Отдых на острове Гили, Индонезия. Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 6 июн - РИА Новости. Индонезия рассматривает возможность введения безвизового режима для туристов из 20 стран с самым большим турпотоком, в том числе и с Россией, заявил РИА Новости министр туризма страны Сандиага Уно.
«
"Мы представили наш запрос и предложение, и сейчас идет его обсуждение среди министерств в рамках подготовки к одобрению президентом. Этот запрос касается отмены визового режима с 20 странами", - заявил министр туризма,
В ведомстве уточнили, что речь идет о 20 странах с самым высоким туристическим потоком в Индонезию, в число этих стран входит и Россия.
Ранее министр финансов Индонезии Шри Муляни заявила, что Россия оказалась одной из трех стран, чей турпоток в Индонезию вернулся на допандемийный уровень и даже превзошел его.
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