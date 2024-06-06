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Венгрия опасается эскалации на Украине, заявил Сийярто - РИА Новости, 06.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
10:44 06.06.2024 (обновлено: 11:05 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/vengriya-1950911828.html
Венгрия опасается эскалации на Украине, заявил Сийярто
Венгрия опасается эскалации на Украине, заявил Сийярто - РИА Новости, 06.06.2024
Венгрия опасается эскалации на Украине, заявил Сийярто
Венгрия опасается эскалации на Украине и сожалеет о разрешении Киеву наносить удары западными ракетами по территории России, заявил глава МИД Венгрии Петер... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T10:44
2024-06-06T11:05
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венгрия
россия
украина
петер сийярто
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Венгрия опасается эскалации на Украине и сожалеет о разрешении Киеву наносить удары западными ракетами по территории России, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто."У нас очень ясная позициям, мы соседи, мы за мир. Мы боимся эскалации, мы сожалеем, что решения принимаются почти ежедневно, они провоцируют эскалацию", - сказал Сийярто на полях ПМЭФ.Он подчеркнул, что Венгрия не поддерживает никакие шаги, которые усугубили бы конфликт.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240605/tyurmer-1950797162.html
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в мире, венгрия, россия, украина, петер сийярто
ПМЭФ-2024, В мире, Венгрия, Россия, Украина, Петер Сийярто
Венгрия опасается эскалации на Украине, заявил Сийярто

Сийярто: Венгрия сожалеет о разрешении Запада наносить удары по России

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПетер Сийярто на ПМЭФ-2024
Петер Сийярто на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Петер Сийярто на ПМЭФ-2024
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Венгрия опасается эскалации на Украине и сожалеет о разрешении Киеву наносить удары западными ракетами по территории России, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"У нас очень ясная позициям, мы соседи, мы за мир. Мы боимся эскалации, мы сожалеем, что решения принимаются почти ежедневно, они провоцируют эскалацию", - сказал Сийярто на полях ПМЭФ.
Флаг Венгрии в Будапеште - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
В Венгрии заявили, что Запад готовит крестовый поход против России
Вчера, 20:18
Он подчеркнул, что Венгрия не поддерживает никакие шаги, которые усугубили бы конфликт.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
Министр обороны Германии Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Писториус раскрыл, где Германия разрешит Украине бить по России
Вчера, 16:38
 
ПМЭФ-2024В миреВенгрияРоссияУкраинаПетер Сийярто
 
 
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