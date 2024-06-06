https://ria.ru/20240606/vengriya-1950911828.html

Венгрия опасается эскалации на Украине, заявил Сийярто

Венгрия опасается эскалации на Украине, заявил Сийярто - РИА Новости, 06.06.2024

Венгрия опасается эскалации на Украине, заявил Сийярто

Венгрия опасается эскалации на Украине и сожалеет о разрешении Киеву наносить удары западными ракетами по территории России, заявил глава МИД Венгрии Петер... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T10:44

2024-06-06T10:44

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С.- ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Венгрия опасается эскалации на Украине и сожалеет о разрешении Киеву наносить удары западными ракетами по территории России, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто."У нас очень ясная позициям, мы соседи, мы за мир. Мы боимся эскалации, мы сожалеем, что решения принимаются почти ежедневно, они провоцируют эскалацию", - сказал Сийярто на полях ПМЭФ.Он подчеркнул, что Венгрия не поддерживает никакие шаги, которые усугубили бы конфликт.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240605/tyurmer-1950797162.html

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Варвара Скокшина

в мире, венгрия, россия, украина, петер сийярто