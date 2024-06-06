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Венгрия опасается эскалации на Украине, заявил Сийярто
Венгрия опасается эскалации на Украине, заявил Сийярто - РИА Новости, 06.06.2024
Венгрия опасается эскалации на Украине, заявил Сийярто
Венгрия опасается эскалации на Украине и сожалеет о разрешении Киеву наносить удары западными ракетами по территории России, заявил глава МИД Венгрии Петер... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T10:44
2024-06-06T10:44
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Венгрия опасается эскалации на Украине и сожалеет о разрешении Киеву наносить удары западными ракетами по территории России, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто."У нас очень ясная позициям, мы соседи, мы за мир. Мы боимся эскалации, мы сожалеем, что решения принимаются почти ежедневно, они провоцируют эскалацию", - сказал Сийярто на полях ПМЭФ.Он подчеркнул, что Венгрия не поддерживает никакие шаги, которые усугубили бы конфликт.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ПМЭФ-2024, В мире, Венгрия, Россия, Украина, Петер Сийярто
Венгрия опасается эскалации на Украине, заявил Сийярто
Сийярто: Венгрия сожалеет о разрешении Запада наносить удары по России