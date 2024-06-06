https://ria.ru/20240606/ukraina-1951146234.html

Гатилов назвал два условия для международной встречи по Украине

Гатилов назвал два условия для международной встречи по Украине - РИА Новости, 06.06.2024

Гатилов назвал два условия для международной встречи по Украине

Любая международная встреча по урегулированию конфликта на Украине может быть организована только в нейтральной стране с присутствием России, говорится в... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T19:47

2024-06-06T19:47

2024-06-06T19:48

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

геннадий гатилов

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152451/29/1524512954_244:306:3076:1899_1920x0_80_0_0_81b4b46c5a7b31dfe835d9820fcc3862.jpg

ЖЕНЕВА, 6 июн – РИА Новости. Любая международная встреча по урегулированию конфликта на Украине может быть организована только в нейтральной стране с присутствием России, говорится в опубликованном заявлении постоянного представителя РФ при ООН в Женеве Геннадия Гатилова в Telegram-канале дипмиссии. "Если Запад действительно заинтересован в разрешении конфликта, любая международная встреча должна проводиться с участием России в нейтральной стране, а не в Швейцарии, которая в настоящее время не имеет такого статуса", - сказано в публикации. Гатилов добавил, что со стороны Вашингтона и Брюсселя нет явной готовности содействовать поиску переговорных решений, равно как и нет намерения учитывать текущие реалии "на земле", а также законные интересы России в обеспечении безопасности своих граждан. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Около 80 стран подтвердили свое участие, но Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как речь идёт об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично, бесперспективно и является фактически пустым времяпрепровождением. РФ ранее называла эту конференцию "пустой схоластикой" без перспектив получить результат. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20240601/sammit-1949767204.html

https://ria.ru/20240519/zapad-1946915987.html

https://ria.ru/20240411/zapad-1939202840.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, геннадий гатилов, оон