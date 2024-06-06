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На Украине пограничники дежурят на вокзалах в поиске уклонистов - РИА Новости, 06.06.2024
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16:36 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/uklonisty-1951073259.html
На Украине пограничники дежурят на вокзалах в поиске уклонистов
На Украине пограничники дежурят на вокзалах в поиске уклонистов - РИА Новости, 06.06.2024
На Украине пограничники дежурят на вокзалах в поиске уклонистов
Пограничники дежурят на железнодорожных вокзалах на западе Украины в поисках тех, кто прибыл в приграничный район в надежде незаконно выехать из Украины,... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T16:36
2024-06-06T16:36
в мире
украина
ивано-франковская область
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Пограничники дежурят на железнодорожных вокзалах на западе Украины в поисках тех, кто прибыл в приграничный район в надежде незаконно выехать из Украины, сообщил пресс-офицер Черновицкого пограничного отряда Константин Лисник. "Многие правонарушители маскируются под туристов, и под намерением посетить Говерлу или другие туристические места пытаются незаконно пересечь границу. В частности, участок границы, за который отвечают пограничники Черновицкого отряда в Ивано-Франковской области, неподалеку имеет три железнодорожные станции - Ворохта, Татаров и Вороненко, где раньше никогда людям не встречались пограничники", - приводит слова Лисника местное медиа агентство АСС. По его словам, сейчас на железнодорожных станциях дежурят пограничники, они проверяют документы, транспорт, основания пребывания в приграничных районах. "Для многих туристов появление пограничников на этих станциях стало определенной новостью, люди не совсем адекватно воспринимают появление пограничников и их работу… Наша основная цель - это выявить нарушителей границы. Для людей, у которых нет проблем с законом, эта проверка займет одну минуту", - пояснил Лисник. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещён.
https://ria.ru/20240604/ganchev-1950352002.html
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в мире, украина, ивано-франковская область, владимир зеленский
В мире, Украина, Ивано-Франковская область, Владимир Зеленский
На Украине пограничники дежурят на вокзалах в поиске уклонистов

На западе Украины пограничники дежурят на вокзалах в поиске уклонистов

© AP Photo / Felipe DanaУкраина
Украина - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Пограничники дежурят на железнодорожных вокзалах на западе Украины в поисках тех, кто прибыл в приграничный район в надежде незаконно выехать из Украины, сообщил пресс-офицер Черновицкого пограничного отряда Константин Лисник.
«
"Многие правонарушители маскируются под туристов, и под намерением посетить Говерлу или другие туристические места пытаются незаконно пересечь границу. В частности, участок границы, за который отвечают пограничники Черновицкого отряда в Ивано-Франковской области, неподалеку имеет три железнодорожные станции - Ворохта, Татаров и Вороненко, где раньше никогда людям не встречались пограничники", - приводит слова Лисника местное медиа агентство АСС.
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По его словам, сейчас на железнодорожных станциях дежурят пограничники, они проверяют документы, транспорт, основания пребывания в приграничных районах.
«
"Для многих туристов появление пограничников на этих станциях стало определенной новостью, люди не совсем адекватно воспринимают появление пограничников и их работу… Наша основная цель - это выявить нарушителей границы. Для людей, у которых нет проблем с законом, эта проверка займет одну минуту", - пояснил Лисник.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещён.
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