https://ria.ru/20240606/uchenye-1951104059.html

В РАН рассказали о давлении США на ученых из-за сотрудничества с Россией

В РАН рассказали о давлении США на ученых из-за сотрудничества с Россией - РИА Новости, 06.06.2024

В РАН рассказали о давлении США на ученых из-за сотрудничества с Россией

Ситуация с поддержанием контактов российских ученых с коллегами из международных научных организаций осложняется - власти США все больше давят на зарубежных... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T17:52

2024-06-06T17:52

2024-06-06T17:52

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Ситуация с поддержанием контактов российских ученых с коллегами из международных научных организаций осложняется - власти США все больше давят на зарубежных исследователей, чтобы те прервали сотрудничество с Россией, заявил вице-президент Российской академии наук (РАН), вице-президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" академик Владислав Панченко. На уровне международных организаций многие контакты российских ученых в настоящее время сохранились, отметил Панченко, выступая на сессии "Новые горизонты научной дипломатии в условиях неопределенности: что можно сделать прямо сейчас?" Петербургского международного экономического форума-2024. "Но, видимо, понимая это, Соединенные Штаты осуществляют все большее давление. Ситуация усложняется. Буквально вчера я узнал информацию о том, что Американское химическое общество вводит по рекомендации своего правительства ограничения на соавторов, которые публикуются с нашими авторами", - сказал Панченко. По его словам, фактически дело идет к тому, "чтобы прервать контакты на таком персональном интеллектуальном уровне". В то же время, зарубежные ученые сотрудничают с Россией в международных космических организациях, в проекте международного термоядерного реактора ИТЭР, добавил Панченко. Но это отдельные эпизоды, уточнил он. "В целом, ситуация усложняется", - сказал он. По словам Панченко, в этих условиях России необходимо максимально сконцентрироваться на развитии собственных научных центров мирового уровня. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240606/medvedev-1950904093.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

космос - риа наука, россия, сша, российская академия наук, курчатовский институт, итэр