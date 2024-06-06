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В Казахстане подняли по тревоге личный состав всех родов войск - РИА Новости, 06.06.2024
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16:51 06.06.2024
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В Казахстане подняли по тревоге личный состав всех родов войск
В Казахстане подняли по тревоге личный состав всех родов войск - РИА Новости, 06.06.2024
В Казахстане подняли по тревоге личный состав всех родов войск
Вооруженные силы Казахстана подняли по тревоге в рамках проведения занятий по боевой готовности, сообщает в четверг пресс-служба министерства обороны... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T16:51
2024-06-06T16:51
безопасность
казахстан
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АЛМА-АТА, 6 июн - РИА Новости. Вооруженные силы Казахстана подняли по тревоге в рамках проведения занятий по боевой готовности, сообщает в четверг пресс-служба министерства обороны республики. "Личный состав всех видов вооруженных сил, родов войск, региональных командований, соединений, войсковых частей и учреждений был поднят по тревоге в рамках проведения занятий по боевой готовности. С этих мероприятий в вооруженных силах традиционно начинается летний период обучения. Он стартует первого июня и завершается 31 октября 2024 года. В пунктах постоянной дислокации, на полигонах, аэродромах, стартовых позициях и в море практически отрабатываются вопросы подготовки к выполнению возложенных боевых задач и порядок действий каждого военнослужащего", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Сообщается, что проводятся тренировки и занятия с выходом техники и развертыванием пунктов управления в установленных местах. Проверяется способность войск к реагированию на возможные угрозы, уровень организации межвидового взаимодействия между объединениями, соединениями и воинскими частями. "Проводимые мероприятия способствуют повышению слаженности работы органов военного управления, эффективности взаимодействия с другими войсками и воинскими формированиями, а также совершенствованию практических навыков личного состава", - отметили в министерстве.
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безопасность, казахстан
Безопасность, Казахстан
В Казахстане подняли по тревоге личный состав всех родов войск

Минобороны Казахстана: ВС подняли по тревоге в рамках проведения занятий

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПочетный караул в аэропорту Астаны
Почетный караул в аэропорту Астаны - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Почетный караул в аэропорту Астаны. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 6 июн - РИА Новости. Вооруженные силы Казахстана подняли по тревоге в рамках проведения занятий по боевой готовности, сообщает в четверг пресс-служба министерства обороны республики.
"Личный состав всех видов вооруженных сил, родов войск, региональных командований, соединений, войсковых частей и учреждений был поднят по тревоге в рамках проведения занятий по боевой готовности. С этих мероприятий в вооруженных силах традиционно начинается летний период обучения. Он стартует первого июня и завершается 31 октября 2024 года. В пунктах постоянной дислокации, на полигонах, аэродромах, стартовых позициях и в море практически отрабатываются вопросы подготовки к выполнению возложенных боевых задач и порядок действий каждого военнослужащего", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
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Сообщается, что проводятся тренировки и занятия с выходом техники и развертыванием пунктов управления в установленных местах. Проверяется способность войск к реагированию на возможные угрозы, уровень организации межвидового взаимодействия между объединениями, соединениями и воинскими частями.
"Проводимые мероприятия способствуют повышению слаженности работы органов военного управления, эффективности взаимодействия с другими войсками и воинскими формированиями, а также совершенствованию практических навыков личного состава", - отметили в министерстве.
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