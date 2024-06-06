https://ria.ru/20240606/ucheniya-1951080913.html

В Казахстане подняли по тревоге личный состав всех родов войск

В Казахстане подняли по тревоге личный состав всех родов войск - РИА Новости, 06.06.2024

В Казахстане подняли по тревоге личный состав всех родов войск

Вооруженные силы Казахстана подняли по тревоге в рамках проведения занятий по боевой готовности, сообщает в четверг пресс-служба министерства обороны... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T16:51

2024-06-06T16:51

2024-06-06T16:51

безопасность

казахстан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823620090_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b159372cea0e4b23745c550603981bd9.jpg

АЛМА-АТА, 6 июн - РИА Новости. Вооруженные силы Казахстана подняли по тревоге в рамках проведения занятий по боевой готовности, сообщает в четверг пресс-служба министерства обороны республики. "Личный состав всех видов вооруженных сил, родов войск, региональных командований, соединений, войсковых частей и учреждений был поднят по тревоге в рамках проведения занятий по боевой готовности. С этих мероприятий в вооруженных силах традиционно начинается летний период обучения. Он стартует первого июня и завершается 31 октября 2024 года. В пунктах постоянной дислокации, на полигонах, аэродромах, стартовых позициях и в море практически отрабатываются вопросы подготовки к выполнению возложенных боевых задач и порядок действий каждого военнослужащего", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Сообщается, что проводятся тренировки и занятия с выходом техники и развертыванием пунктов управления в установленных местах. Проверяется способность войск к реагированию на возможные угрозы, уровень организации межвидового взаимодействия между объединениями, соединениями и воинскими частями. "Проводимые мероприятия способствуют повышению слаженности работы органов военного управления, эффективности взаимодействия с другими войсками и воинскими формированиями, а также совершенствованию практических навыков личного состава", - отметили в министерстве.

https://ria.ru/20240605/putin-1950837472.html

https://ria.ru/20240605/sanktsii-1950761632.html

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, казахстан