https://ria.ru/20240606/ucheniya-1951037468.html
Российские корабли прибудут на учения в Карибский бассейн, утверждают СМИ
Российские корабли прибудут на учения в Карибский бассейн, утверждают СМИ - РИА Новости, 06.06.2024
Российские корабли прибудут на учения в Карибский бассейн, утверждают СМИ
Агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американских чиновников утверждает, что российские корабли и самолёты в ближайшие недели прибудут в Карибский бассейн... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T15:33
2024-06-06T15:33
2024-06-06T16:38
россия
карибский бассейн
венесуэла
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американских чиновников утверждает, что российские корабли и самолёты в ближайшие недели прибудут в Карибский бассейн для проведения там военных учений, при этом от РФ официальной информации по учениям в этом регионе не поступало. "США отслеживают российские военные корабли и самолеты, которые, как ожидается, прибудут в Карибский бассейн для военных учений в ближайшие недели", - говорится в сообщении. Как отмечается, российские корабли, вероятно, зайдут в порты Венесуэлы и Кубы. Как утверждают чиновники, Москва якобы не уведомила Вашингтон о предстоящих учениях. Однако, добавили они, установление военного присутствия России в Западном полушарии не вызывает у них беспокойство. По мнению должностных лиц, российские корабли останутся в регионе до конца лета, и после завершения этих учений, вероятно, проведут аналогичные. От российской стороны никаких официальных заявлений по поводу планируемых учений кораблей РФ в Карибском море не поступало.
https://radiosputnik.ru/20240605/voennye-ucheniya-1950637921.html
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россия, карибский бассейн, венесуэла
Россия, Карибский бассейн, Венесуэла
Российские корабли прибудут на учения в Карибский бассейн, утверждают СМИ
AP: РФ отправила военные корабли и самолеты в Карибское море для учений
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости.
Агентство Ассошиэйтед Пресс
со ссылкой на американских чиновников утверждает, что российские корабли и самолёты в ближайшие недели прибудут в Карибский бассейн для проведения там военных учений, при этом от РФ официальной информации по учениям в этом регионе не поступало.
"США отслеживают российские военные корабли и самолеты, которые, как ожидается, прибудут в Карибский бассейн для военных учений в ближайшие недели", - говорится в сообщении.
Как отмечается, российские корабли, вероятно, зайдут в порты Венесуэлы и Кубы. Как утверждают чиновники, Москва якобы не уведомила Вашингтон о предстоящих учениях. Однако, добавили они, установление военного присутствия России в Западном полушарии не вызывает у них беспокойство.
По мнению должностных лиц, российские корабли останутся в регионе до конца лета, и после завершения этих учений, вероятно, проведут аналогичные.
От российской стороны никаких официальных заявлений по поводу планируемых учений кораблей РФ в Карибском море не поступало.