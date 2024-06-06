https://ria.ru/20240606/ubiystvo-1951139796.html

Виновных в убийствах двоих депутатов парламента ЛНР нашли, заявил Пасечник

Виновных в убийствах двоих депутатов парламента ЛНР нашли, заявил Пасечник - РИА Новости, 07.06.2024

Виновных в убийствах двоих депутатов парламента ЛНР нашли, заявил Пасечник

Виновные в убийствах депутатов народного совета Луганской Народной республики Олега Попова и Михаила Филипоненко удалось найти, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-06T19:24

2024-06-06T19:24

2024-06-07T00:07

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луганская народная республика

михаил филипоненко

леонид пасечник

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Виновные в убийствах депутатов народного совета Луганской Народной республики Олега Попова и Михаила Филипоненко удалось найти, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ.Осенью 2023 года в результате подрывов личных автомобилей в Луганске погибли экс-глава Совместного центра контроля и координации (СЦКК) ЛНР, депутат народного совета ЛНР Михаил Филипоненко, а позже - депутат народного совета Олег Попов."К большему сожалению, подробности следствия я раскрывать не имею права. Знаю точно, что виновные найдены. Может, не все, но во всяком случае тех исполнителей, которые все это исполняли, насколько мне проходили доклады, нашли", - заявил Пасечник.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240401/ubiystvo-1937170390.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

луганская народная республика, михаил филипоненко, леонид пасечник, происшествия, россия