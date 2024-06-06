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Виновных в убийствах двоих депутатов парламента ЛНР нашли, заявил Пасечник - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
19:24 06.06.2024 (обновлено: 00:07 07.06.2024)
https://ria.ru/20240606/ubiystvo-1951139796.html
Виновных в убийствах двоих депутатов парламента ЛНР нашли, заявил Пасечник
Виновных в убийствах двоих депутатов парламента ЛНР нашли, заявил Пасечник - РИА Новости, 07.06.2024
Виновных в убийствах двоих депутатов парламента ЛНР нашли, заявил Пасечник
Виновные в убийствах депутатов народного совета Луганской Народной республики Олега Попова и Михаила Филипоненко удалось найти, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-06T19:24
2024-06-07T00:07
пмэф-2024
луганская народная республика
михаил филипоненко
леонид пасечник
происшествия
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Виновные в убийствах депутатов народного совета Луганской Народной республики Олега Попова и Михаила Филипоненко удалось найти, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ.Осенью 2023 года в результате подрывов личных автомобилей в Луганске погибли экс-глава Совместного центра контроля и координации (СЦКК) ЛНР, депутат народного совета ЛНР Михаил Филипоненко, а позже - депутат народного совета Олег Попов."К большему сожалению, подробности следствия я раскрывать не имею права. Знаю точно, что виновные найдены. Может, не все, но во всяком случае тех исполнителей, которые все это исполняли, насколько мне проходили доклады, нашли", - заявил Пасечник.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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луганская народная республика, михаил филипоненко, леонид пасечник, происшествия, россия
ПМЭФ-2024, Луганская Народная Республика, Михаил Филипоненко, Леонид Пасечник, Происшествия, Россия
Виновных в убийствах двоих депутатов парламента ЛНР нашли, заявил Пасечник

Пасечник сообщил о поимке убийц двух луганских депутатов Попова и Филипоненко

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Михаила Филипоненко после взрыва в Луганске
Автомобиль Михаила Филипоненко после взрыва в Луганске - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Автомобиль Михаила Филипоненко после взрыва в Луганске. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Виновные в убийствах депутатов народного совета Луганской Народной республики Олега Попова и Михаила Филипоненко удалось найти, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ.
Осенью 2023 года в результате подрывов личных автомобилей в Луганске погибли экс-глава Совместного центра контроля и координации (СЦКК) ЛНР, депутат народного совета ЛНР Михаил Филипоненко, а позже - депутат народного совета Олег Попов.
"К большему сожалению, подробности следствия я раскрывать не имею права. Знаю точно, что виновные найдены. Может, не все, но во всяком случае тех исполнителей, которые все это исполняли, насколько мне проходили доклады, нашли", - заявил Пасечник.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Место взрыва автомобиля в Старобельске
В КПРФ заявили, что за убийством депутата в ЛНР стоит Киев
1 апреля, 17:38
 
ПМЭФ-2024Луганская Народная РеспубликаМихаил ФилипоненкоЛеонид ПасечникПроисшествияРоссия
 
 
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